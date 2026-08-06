Akkora, mint egy iskolabusz: 10 méteres óriáskrokodil tartott rettegésben egy fél kontinenst

A Deinosuchus schwimmeri mintegy 83-76 millió évvel ezelőtt népesítette be a mai Egyesült Államok keleti részét. Bár megjelenésében leginkább egy hatalmas aligátorra emlékeztetett, valójában a krokodilok egyik ősi fejlődési vonalát képviselte. Hatalmas, egy iskolabuszéval vetekedő testhossza, valamint bődületes erejű állkapcsa révén könnyedén elejthette a vízhez merészkedő dinoszauruszokat és egyéb nagy testű állatokat.

A Deinosuchus schwimmeri a késő kréta időszak egyik legnagyobb ragadozója volt

Fotó: Grok / xAI

Elkészült a Deinosuchus schwimmeri első tudományosan hiteles csontvázmásolata

A Georgia állambeli Tellus Science Museum megrendelésére készült az életnagyságú modell, amely egy két éven át tartó, aprólékos szakmai egyeztetés gyümölcse. A projektben Dr. David Schwimmer paleontológus és a múzeumi csontvázmodellek készítésére szakosodott Triebold Paleontology Inc. működött közre – olvasható a Columbos Állami Egyetem közleményében.

Dr. Schwimmer több mint négy évtizede kutatjat a Deinosuchus schwimmeri maradványait, melynek során Alabamában, Georgiában és Texasban is végzett ásatásokat. Az általa feltárt leletek egy része ma már olyan rangos intézmények gyűjteményeit gazdagítja, mint a Smithsonian Institution, az American Museum of Natural History vagy éppen a Tellus Science Museum.

A paleontológusok 2020-ban írták le hivatalosan is önálló fajként ezt az óriáskrokodilt. A Deinosuchus schwimmeri tudományos nevet egyenesen Dr. Schwimmer tiszteletére kapta az állat, amellyel a kutatónak az Egyesült Államok délkeleti régiójában végzett több évtizedes, áldozatos munkáját ismerték el.

Ősmaradványok és 3D-s modellek segítették a kutatómunkát

Egy ilyen teljes méretű csontvázmásolat létrehozása korántsem merül ki a rendelkezésre álló csontok egyszerű felnagyításában. A kutatóknak gondosan össze kellett vetniük a már ismert ősmaradványokat, pontosan meghatározva az egyes csontok anatómiai kapcsolódási pontjait. A hiányzó részeket pedig a rokon fajok maradványai alapján kellett hűen rekonstruálniuk.

A Deinosuchus schwimmeri csontvázának összeállításakor nagy felbontású 3D-s szkenneléssel modelleket készítettek a fosszíliákról. E digitális másolatok segítségével sikerült a csontokat anatómiailag tökéletesen a helyükre illeszteni. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak az állat bőrpáncéljának élethű, részletekbe menő kidolgozására is.