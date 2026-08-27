Nem csak az alvás tesz jót az agynak – ez a fajta pihenés is segíthet

Az új emlékek a tanulás után nem válnak azonnal tartóssá. Egy úgynevezett emlékezeti konszolidációs folyamat során szilárdulnak meg: ekkor az új emléknyomok ellenállóbbak lesznek a zavaró hatásokkal szemben, és átrendeződnek az agyban. Az éber pihenés éppen azért segíti ezt a folyamatot, mert ilyenkor agyunknak kevesebb új információt kell befogadnia, csökken a kognitív terhelés.

Az éber pihenés segítheti az emlékek rögzítését és a tanulást

Fotó: SIGRID GOMBERT / Connect Images

Az éber pihenés az alváshoz hasonlóan működik

A pihenés emlékezetre gyakorolt hatását vizsgáló kutatásokban a résztvevőket a tanulás után általában három csoportra osztják:

az első csoport tagjai valamilyen figyelemelterelő, aktív feladatot kapnak (vagy folytatják napi rutinjukat),

a második csoport tagjai csendben, éberen pihennek,

míg a harmadik csoport alszik.

Régóta tudjuk, hogy a tanulás utáni alvás javítja a memóriát. Újabb eredmények azonban azt mutatják, hogy az emlékezőképesség erősítéséhez nem feltétlenül kell elaludnunk.

A nyugodt ébrenlét szintén sokat segít az új információk megőrzésében.

A vizsgálatok szerint már egy tizenöt perces, csukott szemmel töltött pihenés is javítja mind a készségek, mind pedig a tények elsajátítását (a procedurális és a deklaratív emlékezetet). Emellett segíti a térbeli és időbeli információk későbbi felidézését, megkönnyíti a bonyolult problémák átlátását és megoldását, sőt, még a hallási statisztikai tanulást is fokozza.

Az agy nyugalomban is feldolgozza az emlékeket

Az emlékek beépülése alapvetően két lépésben történik.

Van egy gyorsabb, helyi folyamat, amely másodpercek vagy órák alatt lezajlik.

A másik egy lassabb, több agyterületet érintő nagytakarítás és átrendeződés, ami napokig vagy hetekig is eltarthat.

Ahhoz, hogy a friss információk ne vesszenek el azonnal, a napközbeni ébrenlét alatti gyors, rövid távú rögzülés is tökéletesen elegendő.

De hogyan rögzíti az agy ezeket az emlékeket? Úgy, hogy a háttérben "visszajátssza" őket. Amikor pihenünk, az emlékezetünkért felelős agyközpont (a hippokampusz) újra és újra, mintegy "lepörgeti" magában a friss élményeket. Ezt a belső visszajátszást az 1990-es években figyelték meg először alvó patkányoknál, de ma már tudjuk, hogy az egyszerű, éber pihenés alatt is pont ugyanolyan gyakran megtörténik.