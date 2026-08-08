Ecetmuslicákkal hoznák vissza az elfeledett emlékeinket

Az ecetmuslicák egy korábban veszélyhez társított szagra 24 óra elteltével már nem reagáltak, az eredeti környezet visszaállításakor azonban ismét elkerülték azt. Az emlékezet vizsgálata közben a kutatók arra is bizonyítékot találtak, hogy megtévesztő ingerek hamis emlékeket hozhatnak létre.

Ecetmuslicákon mutatták ki, hogy egyes elfeledett emlékek rejtve megmaradhatnak az agyban, és megfelelő környezeti ingerekkel újra előhívhatók. (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: Erik Karits

Ecetmuslicákkal vizsgálták, hogyan térhetnek vissza az elfeledett emlékek

Svájci kutatók ecetmuslicák segítségével vizsgálták, hogyan lehet előhívni egy látszólag már elfeledett emléket. Az eredmények szerint bizonyos emlékek nem törlődnek teljesen az agyból, hanem úgynevezett csendes emléknyomként továbbra is megmaradhatnak.

A kísérletben az ecetmuslicákat arra tanították, hogy egy meghatározott szagot enyhe elektromos áramütéssel társítsanak. Közvetlenül ezután a rovarok elkerülték a szagot, 24 órával később azonban már nem reagáltak rá. Amikor a kutatók újrateremtették az eredeti környezetet, beleértve a kamra megvilágítását és felületét, az emlék ismét előhívhatóvá vált.

A tudósok az agyi aktivitás vizsgálatakor azt találták, hogy az eredeti emlékhez kapcsolódó idegi mintázat idővel elhalványult, de egy másik idegsejtcsoportban megmaradt a nyoma.

A kutatás során hamis emlékeket is sikerült létrehozni. Egy olyan szagot, amelyhez korábban nem társult áramütés, megfelelő emlékeztetőkkel később veszélyesként kezdtek kezelni a muslicák. A kutatók szerint a valódi és a hamis emlékek eltérő idegi útvonalakon alakulhatnak ki – írja az Independent.

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