Rejtélyes égitestet találtak, fekete lyuk bújhat meg egy csillag belsejében

A csillagászok egy eddig ismeretlen égitesttípust fedezhettek fel. A „fekete lyukcsillag” hatalmas csillagra hasonlít, mérete akár a Naprendszerével is összemérhető, miközben 100 milliárdszor több energiát bocsáthat ki, mint egy átlagos csillag.

Különös égitestet fedeztek fel

Fotó: HANDOUT / National Astronomical Observator

100 milliárdszor több energiát sugározhat az újonnan felfedezett égitest

A kutatók szerint egy fekete lyuk és egy csillag különleges kombinációjáról lehet szó. Az objektum közepén egy rendkívül nagy tömegű fekete lyuk lehet, amelyet hatalmas, sűrű gázfelhő vesz körül.

A felfedezés választ adhat a James Webb-űrtávcső felvételein gyakran látható úgynevezett „kis vörös pontok” rejtélyére is. Ezeket eddig nem tudták pontosan megmagyarázni, most azonban a tudósok úgy vélik, hogy ilyen fekete lyukcsillagok lehetnek a háttérben.

A kutatók szerint a központi fekete lyuk tömege akár 100 ezer Nap tömegének is megfelelhet. A körülötte lévő hatalmas gázburok pedig csillagnak tűnhet, miközben valójában a fekete lyuk energiája táplálja.

Az új elmélet egy másik kozmikus rejtélyre is magyarázatot adhat: hogyan alakulhattak ki a több milliárd naptömegű fekete lyukak ilyen röviddel az ősrobbanás után.