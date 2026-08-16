Hány hét után számít veszélyesnek az éjszakai izzadás? Itt az onkológus válasza

A nyári hőségriadók idején teljesen természetes, ha fülledt éjszakákon átizzadva ébredünk, ám egy neves brit szakorvos arra figyelmeztet, hogy ezt a tünetet nem szabad automatikusan az időjárás számlájára írni. Az éjszakai izzadás ugyanis bizonyos esetekben a daganatos megbetegedések egyik legelső figyelmeztető jele lehet.

Éjszakai izzadás: hány hét után számít veszélyesnek? Itt a szakértő válasza

Dr. Jiri Kubes, a londoni University College Hospital sugáronkológusa szerint a tartós kánikula miatt az emberek hajlamosak legyinteni a gyanús jelekre. „A meleg időben szinte mindenki kényelmetlenebbül alszik, ez pedig rendkívül megkönnyíti, hogy szem elől tévesszünk egy olyan tünetet, ami normális esetben aggodalomra adna okot” – mutat rá a szakértő.

A statisztikák aggasztóak: a daganatos megbetegedésekkel foglalkozó brit kutatóintézet (Cancer Research UK) adatai szerint a potenciális „vészjelzéseket” tapasztaló emberek közel harmada (32 százaléka) fél éven belül egyáltalán nem fordul orvoshoz. A korai diagnózis elmaradása vagy késlekedése azonban végzetes következményekkel járhat.

Mi a különbség a hőség és a betegség között?

Dr. Kubes szerint a legfontosabb különbség az, hogy találunk-e egyértelmű magyarázatot a jelenségre.

Normális reakció: Ha a szobában 26-28 fok van, és emiatt nyirkos vagy nyúlós bőrrel ébredünk, az teljesen természetes.

Ha a szobában 26-28 fok van, és emiatt nyirkos vagy nyúlós bőrrel ébredünk, az teljesen természetes. Kóros reakció: Ha a hálószoba hűvös, megfelelően szellőzik, te mégis rendszeresen arra eszmélsz az éjszaka közepén, hogy csuromvizes vagy, és le kell cserélned a pizsamádat vagy az ágyneműdet, az már kivizsgálást igényel.

A vérképzőszervi daganatok rejtett tünete az éjszakai izzadás

A visszatérő, áztató éjszakai izzadás leggyakrabban a különböző vérképzőszervi daganatokkal – például a limfómával vagy leukémiával – hozható összefüggésbe. Ezeknél a betegségeknél a vérsejtek DNS-e megváltozik, rendellenesen kezdenek viselkedni és szaporodni, elnyomva az egészséges sejteket. Bár a tünetek típustól függően változnak, az áztató éjszakai izzadás a krónikus fáradtság és a gyakori fertőzések mellett a legáltalánosabb panaszok közé tartozik.