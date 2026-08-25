Történelmi csúcson a világtenger hőmérséklete

Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálata szerint augusztus 22-én a tengerfelszín napi átlagos hőmérséklete globálisan elérte a 21,1 Celsius-fokot. Ez magasabb a 2024-ben mért 21,09 Celsius-fokos rekordnál. Az emberi tevékenység miatti, évtizedek óta tartó felmelegedés már eddig is súlyosan érintette az óceánokat, rövid távon pedig az El Niño további hőt juttat az éghajlati rendszerbe. Az óceánok melegedésével párhuzamosan a tengeri ökoszisztémákat és a part menti közösségeket fenyegető veszélyek is egyre nőnek.

Az El Niño tovább fokozhatja az óceánok felmelegedését, miközben a világtengerek felszíni hőmérséklete rekordmagas értéket ért el

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Az új rekord azért is különleges, mert a tengerek felszíni hőmérséklete általában márciusban és áprilisban a legmagasabb, amikor a déli féltekén nyár van.

A Copernicus szakértői szerint az adatok egyértelműen a hosszú távú felmelegedés és az erősödő El Niño hatásainak tudhatók be.

Az emberi tevékenység és az El Niño hatásai

A globális felmelegedést elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok folyamatos elégetése okozza, amely során hőt visszatartó üvegházhatású gázok jutnak nagy mennyiségben a légkörbe. Eközben az El Niño egy többéves, természetes éghajlati ciklus felmelegedő fázisa, amelyet a Csendes-óceán vizének szokatlan melegedése kísér. Ez a jelenség átmenetileg megemeli a bolygó hőmérsékletét, és jelentősen átrendezi az időjárást. A szakértők szerint a mostani esemény kifejezetten erősnek ígérkezik.

A tengeri élővilágot is veszélyezteti a felmelegedés

Samantha Burgess, a Copernicus éghajlatügyi vezetője úgy véli, az új rekord egyértelműen mutatja, hogy az óceánokra egyre nagyobb nyomás nehezedik. A melegebb víz miatt emelkedik a tengerszint, és gyakrabban alakulhatnak ki tengeri hőhullámok. Ezek a változások súlyosan károsítják a korallzátonyokat és a fontos tengeri ökoszisztémákat. Mindez felborítja a táplálékláncot, ami az ebből élő part menti közösségeket is nehéz helyzetbe hozza.

Az óceánok melegedése ráadásul az időjárási rendszerekre is hat, miközben tovább gyorsítja a globális felmelegedést.

Ősszel és télen tovább erősödhet az El Niño

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal éghajlati központja több mint 90 százalékos esélyt lát arra, hogy ősztől egy nagyon erős El Niño alakuljon ki. A brit meteorológiai szolgálat szerint az idei esemény a valaha tapasztalt egyik legerősebb lehet. Egy erőteljes El Niño önmagában még nem jelenti azt, hogy mindenhol szélsőségesebbé válik az időjárás. A jelenség erősödésével azonban nőnek a kockázatok, a pontos következmények pedig régiónként nagyon eltérőek lehetnek.