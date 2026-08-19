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maradvány

Hátborzongató dolgot találtak egy 2000 éves kút mélyén

19 perce
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Különös felfedezést tettek régészek egy vaskori lelőhelyen Észak-Skóciában. Egy emberi holttest maradványait találták meg egy 2000 éves kút alján, ahová az elhunytat valószínűleg szándékosan helyezték.
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Az emberi holttest maradványai egy körülbelül három méter hosszú és egy méter mély építményből kerültek elő Skóciában. A régészek szerint a kutat eredetileg víz tárolására használhatták, később azonban rituális célokat szolgálhatott.

Egy emberi holttest maradványaira bukkantak egy 2000 éves kútban Skóciában. A régészek szerint a lelet rituális célú temetkezéshez köthető.
Egy emberi holttest maradványaira bukkantak egy 2000 éves kútban Skóciában. A régészek szerint a lelet rituális célú temetkezéshez köthető (illusztráció)
Fotó: Usnpaslh

Kétezer éves kútban találtak emberi holttestet

A kút legalsó rétegében egy felnőtt ember csontvázát fedezték fel, amely mellett nagy mennyiségű állatcsont is feküdt. A maradványokat faszénben gazdag anyag fedte, a kútba vezető lépcsősort pedig látszólag szándékosan elzárták. A közelben egy pala karkötő töredéke és egy eltört szteatit tál is előkerült. A leletek alapján az építmény a vaskorból származik.

A régészek úgy vélik, hogy a temetkezés egy rituálé része lehetett, miután a kutat már nem használták víztárolásra.

 Az ilyen vaskori temetések ritkának számítanak Észak-Skóciában. További vizsgálatokkal az elhunyt nemét és életkorát is megpróbálják meghatározni – írta meg a The Independent.

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