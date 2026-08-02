Két új rejtélyes emberi ős nyomait fedezték fel a DNS-ünkben a tudósok

A kutatók olyan ismeretlen, eddig csak „szellemősként” emlegetett emberfélék genetikai nyomait azonosították a mai emberi DNS-ben, amelyek segítenek megmagyarázni jelenlegi genetikai felépítésünket. Ez a legújabb felfedezés hatalmas előrelépést jelent az emberi evolúció megértésében.

Két rejtélyes emberi ős nyomaira bukkantak a kutatók. (Képünk illusztráció) Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Két rejtélyes emberi ős nyomaira bukkantak a kutatók

A szakemberek két eddig ismeretlen hominin, az az emberféle csoporttól származó DNS-t mutattak ki. Ez a főemlőscsoport magában foglalja a Homo sapiens-t és a neandervölgyieket is. Az egyik csoport Afrikából származik, körülbelül 50 000 évvel ezelőttről, míg a másik, szuper-archaikus hominin leszármazási vonal sokkal idősebb, nagyjából 1,8 millió éves

Ezek az ősi csoportok az Eurázsiában élő gyenyiszovai emberekkel, a neandervölgyiek egy másik, mára kihalt rokonával, keveredtek. A gyenyiszovaiak évezredekkel később ezt a szuper-archaikus DNS-t is továbbörökítették, amikor saját maguk is keveredtek a Homo sapiens-szel.

Felfedeztük, hogy a modern emberi genom körülbelül 2 százaléka archaikus homininoktól származik

- mondta Yulin Zhang, a kaliforniai Berkeley Egyetem egyik kutatója, aki részt vett az áttörést hozó felfedezésben.

A szellem leszármazási vonal esetében a mai afrikai és nem afrikai populációk is hasonló mennyiségű szellemősöktől származó örökséget hordoznak. Minden egyes egyén genomjának körülbelül 0,5-1 százaléka származik ebből a vonalból.

Arjun Biddanda, a Johns Hopkins Egyetem posztdoktori kutatója és a tanulmány egyik első szerzője elmondta, hogy "a szuper-archaikus felfedezés különösen izgalmas, mert egy több mint egymillió évvel ezelőtt élt embercsoport genetikai hatását tárja fel, méghozzá úgy, hogy ebből a populációból közvetlenül semmilyen fosszilis DNS-minta nem áll rendelkezésünkre."

A kutatók korábban úgy vélték, hogy ez a szellem-DNS csak a mai afrikai populációkban van jelen. A friss tanulmány azonban kimutatta, hogy az afrikai és a nem afrikai emberekben egyenlő arányban található meg. Ez arra utal, hogy a genetikai keveredés nagy része még azelőtt megtörtént, hogy a Homo sapiens elhagyta volna az afrikai kontinenst.