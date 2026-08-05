Valami rendkívüli történt a lángokban álló Európa felett

Bár az európai erdőtüzek minden nyáron komoly veszélyt jelentenek, a 2026. júliusi tűzvészek mindkét országban kiemelkednek az elmúlt évtizedek pusztító természeti katasztrófái közül. A legkritikusabb helyzet a franciaországi Gironde megyében, illetve a spanyolországi Ávila és Madrid tartományokban alakult ki. A lángok miatt több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és több száz lakóépület semmisült meg.

Tűzoltó repülőgép küzd a lángokkal és a sűrű füsttel az európai erdőtüzek egyik helyszínén

Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS / Hans Lucas

Európai erdőtüzek: példátlan katasztrófa sújtotta Spanyolországot

Spanyol hivatalos források szerint az Ávila tartományban tomboló lángok mintegy 50 ezer hektárt emésztettek fel, amivel ez lett az ország valaha feljegyzett legnagyobb kiterjedésű erdőtüze. A pusztítás mértéke még a Larouco, Quiroga és Oencia térségét érintő, 2025-ös tűzvészt is felülmúlta.

A NASA műholdjai július 22-én és 23-án észlelték a tűz első nyomait Burgohondo közelében. Július 24-re a lángfrontok egyesültek a szomszédos tartományokban pusztító tüzekkel, együttesen pedig mintegy 77 ezer hektárt perzseltek fel – ez a terület nagyjából New York városának méretével egyezik meg.

A Landsat–9 műhold július 29-én rögzítette a Burgohondo környéki károkat. Az ekkor készült hamisszínes felvételen az egészséges növényzet világoszöld, míg a felperzselt vidék barna színben rajzolódik ki. Jól látható, hogy a kép központjában elhelyezkedő két víztározó környéke különösen súlyos károkat szenvedett. Sajtóbeszámolók szerint a víztározók közelében a lángok lakóházakat, éttermeket, kempingeket és kikötőket, valamint számos egyéb létesítményt tettek a földdel egyenlővé.

A Landsat–9 műhold OLI (Operational Land Imager) képalkotó műszere 2026. július 29-én rögzítette azokat a felvételeket, amelyeken jól látható, ahogy a felperzselt területek közrefogják a közép-spanyolországi víztározókat. A látható, a közeli és a rövidhullámú infravörös tartományok megfigyeléseit ötvöző hamisszínes képeken a leégett, barna színű vidék élesen elkülönül a tűz által megkímélt, egészséges zöld növényzettől

Fotó: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin

Franciaországot sem kímélte a pusztítás

Hasonlóan drámai helyzet alakult ki a délnyugat-franciaországi Bordeaux-tól nyugatra is, ahol az évtized egyik legnagyobb tüze több mint 42 ezer hektárt égetett hamuvá. A hatóságok rengeteg embert kényszerültek kitelepíteni, Le Porge települése pedig rendkívül súlyos károkat szenvedett.

Július végére a franciaországi erdőtüzek összesen több mint 90 ezer hektárt pusztítottak el. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer adatai alapján évtizedek óta nem volt példa ekkora kiterjedésű tűzkárra az országban.