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erdőtűz

Valami rendkívüli történt a lángokban álló Európa felett

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Spanyolországban és Franciaországban több tízezer hektárt perzseltek fel a 2026 júliusában pusztító tüzek. Az európai erdőtüzek terjedését a rendkívül kiszáradt növényzet és az erős szél is gyorsította, míg Franciaországban a katasztrófa nyomán egy egészen ritka felhőtípus alakult ki.
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Bár az európai erdőtüzek minden nyáron komoly veszélyt jelentenek, a 2026. júliusi tűzvészek mindkét országban kiemelkednek az elmúlt évtizedek pusztító természeti katasztrófái közül. A legkritikusabb helyzet a franciaországi Gironde megyében, illetve a spanyolországi Ávila és Madrid tartományokban alakult ki. A lángok miatt több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és több száz lakóépület semmisült meg.

Európai erdőtüzek, tűzoltó repülőgép erdő felett, sűrű füst, erdőtűz oltása, száraz fenyves
Tűzoltó repülőgép küzd a lángokkal és a sűrű füsttel az európai erdőtüzek egyik helyszínén
Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS / Hans Lucas

Európai erdőtüzek: példátlan katasztrófa sújtotta Spanyolországot

Spanyol hivatalos források szerint az Ávila tartományban tomboló lángok mintegy 50 ezer hektárt emésztettek fel, amivel ez lett az ország valaha feljegyzett legnagyobb kiterjedésű erdőtüze. A pusztítás mértéke még a Larouco, Quiroga és Oencia térségét érintő, 2025-ös tűzvészt is felülmúlta.

A NASA műholdjai július 22-én és 23-án észlelték a tűz első nyomait Burgohondo közelében. Július 24-re a lángfrontok egyesültek a szomszédos tartományokban pusztító tüzekkel, együttesen pedig mintegy 77 ezer hektárt perzseltek fel – ez a terület nagyjából New York városának méretével egyezik meg.

A Landsat–9 műhold július 29-én rögzítette a Burgohondo környéki károkat. Az ekkor készült hamisszínes felvételen az egészséges növényzet világoszöld, míg a felperzselt vidék barna színben rajzolódik ki. Jól látható, hogy a kép központjában elhelyezkedő két víztározó környéke különösen súlyos károkat szenvedett. Sajtóbeszámolók szerint a víztározók közelében a lángok lakóházakat, éttermeket, kempingeket és kikötőket, valamint számos egyéb létesítményt tettek a földdel egyenlővé.

A Landsat–9 2026. július 29-i hamisszínes felvételén barnán rajzolódnak ki a közép-spanyolországi víztározók körül pusztító erdőtüzek nyomai. A tűz által nem érintett növényzet zöld színben látható.
A Landsat–9 műhold OLI (Operational Land Imager) képalkotó műszere 2026. július 29-én rögzítette azokat a felvételeket, amelyeken jól látható, ahogy a felperzselt területek közrefogják a közép-spanyolországi víztározókat. A látható, a közeli és a rövidhullámú infravörös tartományok megfigyeléseit ötvöző hamisszínes képeken a leégett, barna színű vidék élesen elkülönül a tűz által megkímélt, egészséges zöld növényzettől
Fotó: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin

Franciaországot sem kímélte a pusztítás

Hasonlóan drámai helyzet alakult ki a délnyugat-franciaországi Bordeaux-tól nyugatra is, ahol az évtized egyik legnagyobb tüze több mint 42 ezer hektárt égetett hamuvá. A hatóságok rengeteg embert kényszerültek kitelepíteni, Le Porge települése pedig rendkívül súlyos károkat szenvedett.

Július végére a franciaországi erdőtüzek összesen több mint 90 ezer hektárt pusztítottak el. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer adatai alapján évtizedek óta nem volt példa ekkora kiterjedésű tűzkárra az országban.

Csapadékos telet követő hőség és aszály

A State of Wildfires Project kutatói szerint a helyzetet a szokatlanul csapadékos tél tette ennyire veszélyessé. A bőséges esőzések nyomán a növénytakaró besűrűsödött, így a gyepeken, a cserjésekben és az erdők aljnövényzetében hatalmas mennyiségű szerves anyag halmozódott fel. Ezt követően azonban ismétlődő hőhullámok és súlyos aszályok sújtották a térséget, aminek következtében a növényzet teljesen kiszáradt, és rendkívül gyúlékony tüzelőanyaggá vált. A napokon át tomboló erős szél pedig csak tovább rontott a helyzeten.

A szél sebessége időnként a 65 kilométer/órát is elérte, így a lángok megfékezhetetlenül terjedtek, és hihetetlenül rövid idő alatt óriási területeket perzseltek fel.

Ritka légköri jelenség: tűzfelhő Franciaország felett

A Science Daily cikke szerint július 25-ére a délnyugat-franciaországi tüzek olyan intenzitást értek el, hogy egy úgynevezett pirokumulonimbusz alakult ki felettük. Ez egy magasba tornyosuló tűzfelhő, amelynek konvektív mozgását magának az erdőtűznek a hatalmas hője táplálja.

Bár az elmúlt évtizedekben Spanyolországban és Portugáliában is dokumentáltak már hasonló jelenségeket, 

Franciaországban ez volt az első hivatalosan is feljegyzett eset, amikor erdőtűz pirokumulonimbuszt hozott létre.

NARRABRI, AUSTRALIA - DECEMBER 09: A Pyrocumulonimbus Cloud is seen after lightning strikes caused various fires in the Narrabri region, Australia on December 09, 2023. Jen Osborne / Anadolu (Photo by Jen Osborne / Anadolu via AFP)
Felvétel egy pirokumulonimbusz felhőről
Fotó: JEN OSBORNE / ANADOLU

A katasztrófa folyamatos nyomon követése

A műholdas megfigyelések kulcsfontosságúak az erdőtüzek nyomon követésében. Az így nyert adatok egy globális megfigyelőrendszerbe futnak be, amelynek köszönhetően a szakemberek valós időben követhetik figyelemmel az aktív tűzgócokat, és részletesen tanulmányozhatják azok hosszú távú alakulását.

 

 

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