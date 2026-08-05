Valami rendkívüli történt a lángokban álló Európa felett

Bár az európai erdőtüzek minden nyáron komoly veszélyt jelentenek, a 2026. júliusi tűzvészek mindkét országban kiemelkednek az elmúlt évtizedek pusztító természeti katasztrófái közül. A legkritikusabb helyzet a franciaországi Gironde megyében, illetve a spanyolországi Ávila és Madrid tartományokban alakult ki. A lángok miatt több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és több száz lakóépület semmisült meg.
Európai erdőtüzek: példátlan katasztrófa sújtotta Spanyolországot
Spanyol hivatalos források szerint az Ávila tartományban tomboló lángok mintegy 50 ezer hektárt emésztettek fel, amivel ez lett az ország valaha feljegyzett legnagyobb kiterjedésű erdőtüze. A pusztítás mértéke még a Larouco, Quiroga és Oencia térségét érintő, 2025-ös tűzvészt is felülmúlta.
A NASA műholdjai július 22-én és 23-án észlelték a tűz első nyomait Burgohondo közelében. Július 24-re a lángfrontok egyesültek a szomszédos tartományokban pusztító tüzekkel, együttesen pedig mintegy 77 ezer hektárt perzseltek fel – ez a terület nagyjából New York városának méretével egyezik meg.
A Landsat–9 műhold július 29-én rögzítette a Burgohondo környéki károkat. Az ekkor készült hamisszínes felvételen az egészséges növényzet világoszöld, míg a felperzselt vidék barna színben rajzolódik ki. Jól látható, hogy a kép központjában elhelyezkedő két víztározó környéke különösen súlyos károkat szenvedett. Sajtóbeszámolók szerint a víztározók közelében a lángok lakóházakat, éttermeket, kempingeket és kikötőket, valamint számos egyéb létesítményt tettek a földdel egyenlővé.
Franciaországot sem kímélte a pusztítás
Hasonlóan drámai helyzet alakult ki a délnyugat-franciaországi Bordeaux-tól nyugatra is, ahol az évtized egyik legnagyobb tüze több mint 42 ezer hektárt égetett hamuvá. A hatóságok rengeteg embert kényszerültek kitelepíteni, Le Porge települése pedig rendkívül súlyos károkat szenvedett.
Július végére a franciaországi erdőtüzek összesen több mint 90 ezer hektárt pusztítottak el. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer adatai alapján évtizedek óta nem volt példa ekkora kiterjedésű tűzkárra az országban.
Csapadékos telet követő hőség és aszály
A State of Wildfires Project kutatói szerint a helyzetet a szokatlanul csapadékos tél tette ennyire veszélyessé. A bőséges esőzések nyomán a növénytakaró besűrűsödött, így a gyepeken, a cserjésekben és az erdők aljnövényzetében hatalmas mennyiségű szerves anyag halmozódott fel. Ezt követően azonban ismétlődő hőhullámok és súlyos aszályok sújtották a térséget, aminek következtében a növényzet teljesen kiszáradt, és rendkívül gyúlékony tüzelőanyaggá vált. A napokon át tomboló erős szél pedig csak tovább rontott a helyzeten.
A szél sebessége időnként a 65 kilométer/órát is elérte, így a lángok megfékezhetetlenül terjedtek, és hihetetlenül rövid idő alatt óriási területeket perzseltek fel.
Ritka légköri jelenség: tűzfelhő Franciaország felett
A Science Daily cikke szerint július 25-ére a délnyugat-franciaországi tüzek olyan intenzitást értek el, hogy egy úgynevezett pirokumulonimbusz alakult ki felettük. Ez egy magasba tornyosuló tűzfelhő, amelynek konvektív mozgását magának az erdőtűznek a hatalmas hője táplálja.
Bár az elmúlt évtizedekben Spanyolországban és Portugáliában is dokumentáltak már hasonló jelenségeket,
Franciaországban ez volt az első hivatalosan is feljegyzett eset, amikor erdőtűz pirokumulonimbuszt hozott létre.
A katasztrófa folyamatos nyomon követése
A műholdas megfigyelések kulcsfontosságúak az erdőtüzek nyomon követésében. Az így nyert adatok egy globális megfigyelőrendszerbe futnak be, amelynek köszönhetően a szakemberek valós időben követhetik figyelemmel az aktív tűzgócokat, és részletesen tanulmányozhatják azok hosszú távú alakulását.
- A NASA ehhez számos korszerű eszközt biztosít, többek között a FIRMS tűzinformációs rendszert, valamint a Worldview műholdas böngészőt.