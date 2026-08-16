Az angol őshonos fajok 41 százaléka jelentősen megfogyatkozott 1970 óta, és 15 százalékukat közvetlenül a kihalás fenyegeti. A Környezetvédelmi Ügynökség (EA) hivatalos jelentése szerint a biológiai sokféleség összeomlása már nemcsak az állatvilágot, hanem közvetlenül az emberi túlélést is veszélyezteti.

A fajok tömeges kihalása az emberekre is veszélyes - Fotó: Pexels

A brit Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (DEFRA) alá tartozó szervezet tanulmánya arra figyelmeztet, hogy a fajok eltűnése a teljes táplálékláncra kihat, és végső soron az emberi faj kihalásához is vezethet. Sir James Bevan, az ügynökség vezérigazgatója a Green Alliance agytröszt előtt tartott beszédében hangsúlyozta: a biodiverzitási válság nemcsak a növényeket és az állatokat fogja elpusztítani, hanem az embert is, mivel a természet biztosítja a túlélésünkhöz szükséges tiszta vizet, levegőt és élelmet.

A Working with Nature című tanulmány adatai alapján a természet pusztulása sokkal gyorsabb, mint azt korábban sejtettük. Sir James Bevan, az ügynökség vezérigazgatója drámai hangvételű beszédében figyelmeztetett a fenyegető katasztrófára.

Sokkoló számok a brit természetből

Emlősök veszélyben: Anglia emlősfajainak egynegyedét a teljes kihalás fenyegeti.

Anglia emlősfajainak egynegyedét a teljes kihalás fenyegeti. Összeomló állományok: A legveszélyeztetettebb madár-, lepke-, moly- és emlősfajok populációi átlagosan 61 százalékkal zsugorodtak.

A legveszélyeztetettebb madár-, lepke-, moly- és emlősfajok populációi átlagosan 61 százalékkal zsugorodtak. Közvetlen emberi fenyegetés: A tiszta ivóvíz, a termőtalaj és a belélegezhető levegő mind a működő ökoszisztémától függ – ha a természet elbukik, az emberiség is követi.

Közelgünk a „Néma tavaszhoz”

Bevan beszédében felidézte Rachel Carson 1962-es, Néma tavasz című híres könyvét, amely a felelőtlen vegyszerhasználat miatti ökológiai csendre figyelmeztetett. A vezérigazgató szerint hatvan évvel a mű megjelenése után közelebb vagyunk ehhez a néma tavaszhoz, mint valaha.

Van még remény a fordulatra

A jelentés kiemeli, hogy a folyamat nagyszabású vadvisszatelepítési és természetvédelmi programokkal még megfordítható. Példaként említik a Severn-torkolatnál kialakított Steart Marshes vizes élőhelyet, amely nemcsak ritka fajok százezreinek ad otthont, de védelmet nyújt 100 000 lakóingatlannak is az árvizekkel szemben.