Űrszemét tart a Hold felé, látványos becsapódás jöhet

A csillagászok egy meglehetősen ritka esemény megfigyelésére készülnek: a jelenlegi számítások szerint egy használaton kívüli Falcon 9 rakétafokozat fogja eltalálni a Hold nyugati peremét augusztus 5-én. A becsapódás helyszíne az Einstein-kráter közelében várható, ahol az ütközés egy nagyjából 20-30 méter átmérőjű krátert hozhat létre a holdfelszínen.

A Falcon 9 rakétafokozat várhatóan a Hold felszínébe csapódik, és egy kisebb krátert hoz majd létre (illusztráció)

Fotó: NASA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért tart a Hold felé a Falcon 9 rakétafokozat?

A SpaceX Falcon 9 tavaly két leszállóegységet indított égi kísérőnk felé: a Firefly Blue Ghost-1-et és az ispace Hakuto-R Resilience nevű eszközt. Míg a Blue Ghost-1 sikeresen landolt, a Resilience egységével megszakadt a kapcsolat.

A küldetést követően a rakétafokozatnak már nem maradt elegendő üzemanyaga a földi visszatéréshez, sem pedig ahhoz, hogy tovább haladjon a mélyűr felé. Ehelyett egy instabil pályán ragadt, ahonnan a gravitáció hatására fokozatosan a Hold felé sodródott.

A csillagászok 2026 májusában állapították meg a becsapódás tényét, magára az ütközésre pedig várhatóan augusztus 5-én kerül sor.

Nagy energiájú holdi becsapódás várható

Ütközéskor a rakétafokozat mozgási energiája a számítások szerint eléri a 11,8 gigajoule-t, ami nagyjából 2,8 tonna TNT robbanóerejének felel meg. Egy ekkora erejű ütközés jelentős mennyiségű port és kőzetanyagot lökhet a magasba. A számítógépes modellek alapján a kidobódott anyag egy mintegy 70 méter átmérőjű, összefüggő törmeléktakarót hozhat létre a becsapódás helye körül. Maga a kialakuló kráter várhatóan kis méretű lesz, így valószínűleg csak a Hold körül keringő űreszközök felvételei alapján lehet majd azonosítani.

Látható lesz-e a becsapódás a Földről?

Egyelőre még kérdéses, hogy földi teleszkópokkal vagy űrtávcsövekkel mennyire lesz megfigyelhető a jelenség. A természetes meteoroidok általában jóval nagyobb sebességgel mozognak, mint a rakétafokozatok, így becsapódáskor fényesebb felvillanást is produkálnak. Ezzel szemben a "mindössze" 2 kilométer/másodperces sebességgel haladó Falcon 9-maradvány ütközése várhatóan sokkal halványabb fényjelenséggel jár majd.