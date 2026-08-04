Tényleg egészséges a sok fehérje? A kutatók megválaszolták a kérdést

A fehérjében gazdag termékek az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak: fehérjés müzlik, italok, kávék és különböző étrend-kiegészítők lepték el a boltok polcait. Egy új átfogó elemzés azonban arra jutott, hogy sok ember valójában több fehérjét fogyaszt a szükségesnél.

Fehérje: a kevesebb fogyasztás lassíthatja az öregedést egy új kutatás szerint

Fotó: CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOT / CPD

A kutatók több mint 350 korábbi vizsgálat eredményeit tekintették át, és arra keresték a választ, hogyan befolyásolja a fehérjebevitel az öregedési folyamatokat.

A kevesebb fehérje javíthatja az anyagcserét

A Wisconsin–Madison Egyetem kutatója, Dudley Lamming szerint egyértelmű, hogy a fehérje fontos szerepet játszik az izomnövekedésben és a sportteljesítményben, különösen aktív emberek esetében. Ugyanakkor a társadalom jelentős része kevésbé aktív életmódot folytat, ezért sokan több fehérjét fogyaszthatnak, mint amennyire valóban szükségük van.

A tanulmány szerint a fehérjebevitel csökkentése több kedvező folyamatot indíthat el a szervezetben. Javulhat az anyagcsere működése, változhat a sejtek tápanyagokra adott válasza, csökkenhet a sejtkárosodás, és könnyebben fenntartható a sejtek egészséges működése.

A kutatók szerint a fehérjebevitel visszafogása egy olyan alternatív út lehet, amely hasonló mechanizmusokat indít el, mint a kalóriacsökkentés. Korábbi állatkísérletekben a kevesebb fehérjét fogyasztó egerek és rovarok hosszabb ideig éltek, még akkor is, ha teljes kalóriabevitelük nem csökkent.

Emberi vizsgálatokban is jelentkeztek kedvező eredmények: egyes résztvevők a fehérjebevitel mérséklése után testsúly- és testzsírcsökkenést, valamint jobb éhomi vércukorszintet mutattak.

Nem mindenkinek ajánlott a kevesebb fehérje

A kutatás ugyanakkor nem állítja, hogy mindenki számára előnyös lenne a fehérje csökkentése. Bizonyos csoportoknak – például várandós nőknek vagy egyes idősebb embereknek – nagyobb fehérjebevitelre lehet szükségük.

Más vizsgálatok szerint a magasabb fehérjebevitel segíthet a fogyásban, valamint az idősebbek izomtömegének megőrzésében, különösen rendszeres testmozgással együtt.

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a fehérjeigényt nem lehet minden emberre ugyanúgy meghatározni. Az életkor mellett a fizikai aktivitás szintjét is figyelembe kell venni.

A kutatók különösen a fibroblaszt növekedési faktor 21 (FGF21) nevű hormont emelték ki. Ez a hormon akkor termelődik nagyobb mennyiségben, amikor csökken a fehérjebevitel. Állatkísérletek szerint az emelkedett FGF21-szint hosszabb élettartammal és jobb vércukorszabályozással járhat.