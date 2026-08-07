Megtalálták a láthatatlan fekete lyukat a tudósok, egy csillagot szakított ketté

A Marylandi Egyetem kutatói szerint ez az első olyan inaktív szupermasszív fekete lyuk, amelyet ilyen nagy távolságban találtak egy galaxis központjától. A felfedezés új lehetőségeket nyithat a galaxisok fejlődésének és az űrben vándorló fekete lyukak vizsgálatában.

Fekete lyuk pusztított el egy csillagot, így fedezték fel a rejtőzködő szupermasszív objektumot Fotó: MARK PATERNOSTRO/SCIENCE PHOTO L / MPA

Egy csillag pusztulása árulta el a rejtőzködő objektumot

A kutatók szerint a felfedezett szupermasszív fekete lyuk önmagában szinte észrevehetetlen lett volna. Mivel nem nyelt el folyamatosan anyagot, nem bocsátott ki olyan sugárzást, amely alapján a csillagászok könnyen megtalálhatták volna.

Az objektum akkor vált láthatóvá, amikor egy elhaladó csillag túl közel került hozzá. A fekete lyuk hatalmas gravitációs ereje szétszakította az égitestet, amelynek következtében rövid ideig rendkívül erős fényjelenség keletkezett.

Ezt az eseményt a tudósok árapály-szétszakítási eseménynek nevezik. Ilyenkor egy csillag anyaga a fekete lyuk körül kezd el keringeni, miközben egy része az objektumba zuhan.

A kutatók a Zwicky Transient Facility (ZTF) égboltfelmérő rendszer segítségével azonosították a különleges jelenséget. A hatalmas mennyiségű csillagászati adat feldolgozásában mesterséges intelligenciát is alkalmaztak, amely képes volt felismerni a fekete lyuk által okozott jellegzetes fényváltozást.

Egy galaxis elveszett maradványa lehet

A felfedezett fekete lyuk mintegy 9,3 kiloparszekre, vagyis körülbelül 30 ezer fényévre található a galaxis központjától. Tömege hasonló lehet a Tejútrendszer közepén található szupermasszív fekete lyukéhoz.

A kutatók számára azonban komoly kérdést jelent, hogy miért található ilyen hatalmas objektum ilyen messze a galaxis magjától. A környezetében ugyanis nem látható olyan nagy galaxis, amelyhez egy ilyen méretű fekete lyuk általában kapcsolódna.

Az egyik lehetséges magyarázat szerint az objektum egy korábbi galaxisütközés maradványa lehet. Egy nagyobb galaxis ugyanis korábban bekebelezhetett egy kisebb rendszert, amelynek csillagai idővel eltűntek, de sűrű központi magja és a benne található fekete lyuk megmaradt.