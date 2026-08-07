Megtalálták a láthatatlan fekete lyukat a tudósok, egy csillagot szakított ketté

A Marylandi Egyetem kutatói szerint ez az első olyan inaktív szupermasszív fekete lyuk, amelyet ilyen nagy távolságban találtak egy galaxis központjától. A felfedezés új lehetőségeket nyithat a galaxisok fejlődésének és az űrben vándorló fekete lyukak vizsgálatában.
Egy csillag pusztulása árulta el a rejtőzködő objektumot
A kutatók szerint a felfedezett szupermasszív fekete lyuk önmagában szinte észrevehetetlen lett volna. Mivel nem nyelt el folyamatosan anyagot, nem bocsátott ki olyan sugárzást, amely alapján a csillagászok könnyen megtalálhatták volna.
Az objektum akkor vált láthatóvá, amikor egy elhaladó csillag túl közel került hozzá. A fekete lyuk hatalmas gravitációs ereje szétszakította az égitestet, amelynek következtében rövid ideig rendkívül erős fényjelenség keletkezett.
Ezt az eseményt a tudósok árapály-szétszakítási eseménynek nevezik. Ilyenkor egy csillag anyaga a fekete lyuk körül kezd el keringeni, miközben egy része az objektumba zuhan.
A kutatók a Zwicky Transient Facility (ZTF) égboltfelmérő rendszer segítségével azonosították a különleges jelenséget. A hatalmas mennyiségű csillagászati adat feldolgozásában mesterséges intelligenciát is alkalmaztak, amely képes volt felismerni a fekete lyuk által okozott jellegzetes fényváltozást.
Egy galaxis elveszett maradványa lehet
A felfedezett fekete lyuk mintegy 9,3 kiloparszekre, vagyis körülbelül 30 ezer fényévre található a galaxis központjától. Tömege hasonló lehet a Tejútrendszer közepén található szupermasszív fekete lyukéhoz.
A kutatók számára azonban komoly kérdést jelent, hogy miért található ilyen hatalmas objektum ilyen messze a galaxis magjától. A környezetében ugyanis nem látható olyan nagy galaxis, amelyhez egy ilyen méretű fekete lyuk általában kapcsolódna.
Az egyik lehetséges magyarázat szerint az objektum egy korábbi galaxisütközés maradványa lehet. Egy nagyobb galaxis ugyanis korábban bekebelezhetett egy kisebb rendszert, amelynek csillagai idővel eltűntek, de sűrű központi magja és a benne található fekete lyuk megmaradt.
Egy másik elmélet szerint egy több fekete lyukat érintő kozmikus ütközés során lökődhetett ki a galaxis központjából. Ha két fekete lyuk már egymás körül keringett, egy harmadik érkezése olyan gravitációs kölcsönhatást idézhetett elő, amely az egyik objektumot kilökhette.
A kutatók további megfigyelésekkel szeretnék meghatározni, melyik forgatókönyv állhat közelebb a valósághoz.
Mesterséges intelligencia segíthet újabb felfedezésekben
A csillagászok szerint a felfedezés jelentősége túlmutat egyetlen objektum megtalálásán. A legtöbb ismert fekete lyuk ugyanis nyugalmi állapotban van, így rendkívül nehéz észlelni őket.
A kutatócsoport úgy véli, hogy a jövőben még sok hasonló vándorló fekete lyuk kerülhet elő. Ebben fontos szerepet játszhatnak az új generációs obszervatóriumok és a mesterséges intelligencián alapuló elemzőrendszerek.
A tudósok szerint az ilyen objektumok vizsgálata segíthet jobban megérteni, hogyan alakultak ki a galaxisok, hogyan egyesülnek a csillagrendszerek, és milyen gyakoriak lehetnek a galaxisok között szabadon mozgó fekete lyukak.
A kutatók szerint nincs ok aggodalomra: annak esélye, hogy egy ilyen objektum veszélyt jelentsen a Földre vagy a Naprendszerre, rendkívül alacsony. Az új felfedezés azonban azt bizonyítja, hogy az univerzum még mindig számos rejtett titkot tartogat.