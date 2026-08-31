Kísérteties kozmikus zümmögés őrizheti az univerzum egyik legnagyobb titkát

A Colgate Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a ma érzékelhető gravitációshullám-háttér milyen kapcsolatban állhat az első szupermasszív fekete lyukak kialakulásával. A modell szerint a nyomok egészen az univerzum több mint 13 milliárd évvel ezelőtti hajnaláig vezethetnek vissza.

A számítógépes modellek szerint mintegy 170 millió fekete lyuk rejtőzhet a Tejútrendszerben (illusztráció)

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A rejtélyes kozmikus zümmögés

A kutatók úgynevezett pulzáridőzítési hálózatokkal vizsgálják a rendkívül alacsony frekvenciájú gravitációshullám-hátteret. A pulzárok gyorsan forgó neutroncsillagok, amelyek rendkívül pontos kozmikus óraként működnek. Amikor egy gravitációs hullám áthalad az űrön, parányi eltéréseket okozhat a rádiójelek Földre érkezési idejében.

A ma mért háttérjel legelfogadottabb magyarázata szerint szupermasszív fekete lyukpárok kelthetik, miközben lassan egymás felé spiráloznak. A kutatás azonban azt a kérdést teszi fel, honnan származhattak ezeknek az óriási objektumoknak a legelső ősei.

Mik azok a sötét csillagok?

Az egyik lehetséges magyarázatot a hipotetikus sötét csillagok jelentik. Ezek az ősi objektumok a vizsgált modell szerint energiájuk jelentős részét a sötét anyaghoz kapcsolódó fűtésből nyerhették, nem elsősorban hagyományos magfúzióból. Megfelelő körülmények között akár a Nap tömegének egymilliószorosára vagy még nagyobbra is nőhettek.

Ultragyors kiáramlás (angol rövidítéssel élve UFO) egy nagyon nagy tömegű (szupermasszív) fekete lyuk közelében

Fotó: M. KORNMESSER / EUROPEAN SPACE AGENCY/NASA

Az ilyen sötét csillagok végül összeomolhattak, és hatalmas fekete lyukak maradhattak utánuk. Ezek leszármazottai a világegyetem későbbi történetében tovább növekedhettek, párokba rendeződhettek, majd gravitációs hullámokat kelthettek.

Több mint 13 milliárd éves nyomot őrizhet a mai univerzum

A számítások szerint ezek a leszármazottak bizonyos feltételek mellett a ma észlelt gravitációshullám-háttér jelentős, akár domináns részét is adhatják. Ez új lehetőséget kínálhat annak vizsgálatára, hogyan születtek az univerzum első szupermasszív fekete lyukai.

A tanulmány azt is megmutatja, hogy a mai mérések már korlátozhatják, mennyire gyakoriak lehettek ezek az ősi magok. Ha túl sok ilyen nagy tömegű objektum jött volna létre, a modell a megfigyeltnél erősebb gravitációshullám-hátteret jósolna. Ha túl kevés, más folyamatokra lenne szükség a későbbi szupermasszív fekete lyukak kialakulásának magyarázatához.

A pulzárokkal végzett mérések így közvetve több mint 13 milliárd éves objektumokról is árulkodhatnak. A kutatók szerint a módszer egyszerre segíthet feltárni a fekete lyukak eredetét, a sötét anyag szerepét és a kozmikus hajnal eseményeit.