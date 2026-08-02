Fertőző rák terjed a harcsák között

A kutatók a Memphremagog-tóban, valamint Új-Anglia és Kanada más vizeiben élő barna törpeharcsák testén kiemelkedő, fekete elváltozásokra lettek figyelmesek. Bár kezdetben környezetszennyezésre vagy valamilyen kórokozóra gyanakodtak, a vizsgálatok hamar kiderítették: a foltokat egy olyan fertőző daganat okozza, amelynek élő sejtjei közvetlenül képesek átjutni az egyik halról a másikra – írja a Nature magazin.
Genetikai vizsgálatok igazolták a fertőző daganat eredetét
Horgászok és biológusok már 2012-ben jelezték, hogy egyre több megbetegedett halat észlelnek a Vermont és Québec határán elterülő tóban. A helyzet odáig fajult, hogy 2014-re a megvizsgált példányok közel harmadán megjelentek a rejtélyes fekete foltok.
Mivel a barna törpeharcsát bioindikátorként tartják számon, a szakemberek először vízszennyezésre vagy vírusos fertőzésre gyanakodtak, ám ezekre nem találtak bizonyítékot.
Kiderült, hogy az elváltozások valójában melanomák, azaz a bőrrák legveszélyesebb típusai.
A felfedezés már csak azért is meglepő, mert egy fenéklakó hal esetében a daganatot aligha lehet a túlzott napsugárzással magyarázni.
A teljesgenom-szekvenálás során a kutatók összevetették a daganatokból származó DNS-t a beteg halak egészséges szöveteinek DNS-ével. Az eredmények alapján a tumorsejtek genetikailag sokkal közelebbi rokonságban állnak egymással, mint az őket hordozó gazdaállatokkal. A mintákban több százezer olyan közös genetikai variánst fedeztek fel, amelyek magukból a halakból hiányoztak.
Ez a jellegzetes mintázat a klonálisan átvihető daganat sajátossága.
Ilyen esetekben az élő tumorsejtek elhagyják az eredeti gazdaszervezetet, és egyfajta fertőző ágensként terjednek tovább. A most felfedezett kórkép az állatvilágban ismert átvihető daganatok negyedik típusa, és egyben az első, amelyet halakban, illetve bármilyen édesvízi fajban kimutattak.
Hasonló megbetegedés figyelhető meg a tasmán ördögöknél, a kutyáknál, valamint bizonyos kagylóknál és más puhatestűeknél is, ahol a kóros sejtek szintén egyedről egyedre terjednek.
Az ívás segítheti a melanoma terjedését
A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, miként adódik át a melanoma a halak között, de az jól látszik, hogy a betegség elsősorban a nagyobb, ivarérett egyedeket érinti. Ívás idején a barna törpeharcsák sekély vizekben, szorosan egymás közelében gyülekeznek, és ez a közvetlen fizikai érintkezés kiváló lehetőséget teremthet a daganatsejtek átvitelére.
Egy másik lehetséges fertőzési útvonal a faj életmódjából fakad:
mivel a törpeharcsáknak nincsenek pikkelyeik, és idejük nagy részét a tófenéken töltik, folyamatosan érintkeznek az üledékkel, amely szabadon sodródó daganatsejteket is rejthet.
A szakemberek feltételezik, hogy a szennyező anyagok vagy a különféle hormonális változások gyengíthetik az állatok immunrendszerét, ám ezt az összefüggést egyelőre nem sikerült egyértelműen bizonyítani.
A halállományokra gyakorolt hatás még nem ismert
A betegség hosszú távú ökológiai következményeit még nem ismerik. Míg egyes átvihető daganatok – mint például a tasmán ördögök fertőző arcdaganata, amely bizonyos populációk 90 százalékát is kiirtotta – drasztikusan lecsökkentik a gazdapopulációkat, addig más betegségek évtizedekig jelen lehetnek anélkül, hogy a faj pusztulását okoznák.
A Memphremagog-tó súlyosan érintett törpeharcsái a jelek szerint akár évekig is elélhetnek a betegséggel. Jelenleg nem tudni, hogyan befolyásolja a daganat az állomány szaporodását, túlélési esélyeit vagy hosszú távú létszámát.
Bár a tó több mint 175 ezer ember ivóvízellátását biztosítja, a kutatók nyomatékosítják, hogy a betegség semmilyen ismert veszélyt nem jelent az emberre.
A tumorsejtek nem képesek más fajokban életben maradni, így a halak biztonságosan kifoghatók.
Ennek ellenére Mark Henderson halbiológus megjegyezte, hogy ő személy szerint inkább nem enne a daganatos példányokból.
Nem találtak bizonyítékot a hulladéklerakó szerepére
Néhány környezetvédő felvetette, hogy a daganatok kialakulásáért a közeli coventryi hulladéklerakóból származó mérgező anyagok lehetnek felelősek. A kutatócsoport azonban nem talált semmilyen bizonyítékot a feltételezés alátámasztására.
- A fertőzött halak az 51 kilométer hosszú tó teljes területén megtalálhatók, beleértve azokat az állományokat is, amelyek szaporodás szempontjából teljesen elszigeteltek.
A megbetegedések ráadásul nem a hulladéklerakóhoz közeli South Bay térségére koncentrálódnak, a vízminőségi tesztek pedig a Memphremagog-tóban és a környező vizekben egyaránt alacsony szennyezőanyag-szintet mutattak ki. Érdekesség, hogy a szomszédos Champlain-tóban például egyáltalán nincs jelen ez az átvihető daganatos betegség.
Mi köze a fertőző melanomának az arzénhoz?
A Vermont államon kívüli mintavételek alapján a betegség nem egyetlen víztestre korlátozódik: New Hampshire, Maine és Új-Brunswick több tavában is azonosították a jelenlétét. Számos érintett terület kifejezetten tiszta vizű, és messze esik minden ismert ipari szennyezőforrástól.
Ugyanakkor a daganatsejtekben magasabb arzénszintet mértek, és a kór földrajzi elterjedése is korrelációt mutatott a tavakat körülvevő talaj arzénkoncentrációjával.
Ebből azonban egyelőre nem lehet egyenesen következtetni arra, hogy az arzén közvetlenül daganatot okoz, fogékonyabbá teszi a halakat a fertőzésre, vagy csupán más módon kapcsolódik a betegséghez.
Régóta jelen lehet a fertőző melanoma
A tudósok jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy mióta létezhet ez a kórkép, és hogy a hasonló daganatok elterjedtebbek-e, mint gondoltuk. Julie Dragon kutató szerint könnyen elképzelhető, hogy csak azért ismerünk kevés esetet, mert ritkán végeznek célzott vizsgálatokat a betegséggel kapcsolatban.
A jelenség egyik legkorábbi írásos nyoma Henry David Thoreau naplóiban rejtőzhet. Az író már 1852-ben említést tett egy hatalmas, sötét foltot viselő harcsáról, majd hat évvel később egy másik beteg egyedet is leírt, amelynek fejét jórészt tintafekete képződmény borította. Ezen feljegyzések nyomán a kutatók jelenleg Massachusetts kisebb tavaiban és folyóiban is kutatják a daganat lehetséges eredetét és kiterjedtségét.