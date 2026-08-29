Tényleg egyre több az 50 év alatti daganatos beteg?

A rákról sokan úgy gondolják, hogy elsősorban az idősek betegsége. Ennek van élettani alapja: az évek során egyre több káros hatás éri a szervezetet, a sejtekben felhalmozódnak a genetikai hibák, miközben a hibajavító mechanizmusok sem működnek már olyan hatékonyan, mint korábban. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy huszon- vagy harmincévesen védve vagyunk ettől a kórtól. Az utóbbi években egyre gyakrabban olvashatunk arról, hogy bizonyos daganattípusok előfordulása növekszik az 50 év alattiak körében. Egy fiatal daganatos beteg története érthetően nagyobb figyelmet kelt, mint egy idősebb korban diagnosztizált páciensé. Ezek az esetek az orvosok számára is szembetűnőbbek, ezért könnyen kialakulhat az a benyomás, hogy egyre több fiatal beteg kerül hozzájuk. Dr. Bánky Balázs, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának egyetemi docense, a vastagbélsebészeti munkacsoport vezetője szerint azonban a személyes tapasztalatokat mindig össze kell vetni az országos adatokkal.

A rák nem csak az idősek betegsége; fiatal daganatos betegek is léteznek, de vajon tényleg nő a számuk?

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Tényleg több a fiatal daganatos beteg? Az összkép ennél árnyaltabb

Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet (NCI) korai életkorban jelentkező daganatokkal foglalkozó programja azokat a rosszindulatú betegségeket vizsgálja, amelyeket 50 éves kor előtt ismernek fel, noha jellemzően később alakulnak ki. Egy 2025-ben megjelent nagy amerikai elemzés egyes daganatoknál emelkedést, másoknál csökkenést mutatott. Az összes daganatot együtt nézve ezért nem rajzolódott ki általános növekedés az 50 év alattiaknál.

Az NCI összefoglalója szerint az emelkedés nagy részét néhány betegség, mindenekelőtt az emlőrák, a vastag- és végbélrák, a veserák és a méhtestrák adta. Más daganatok előfordulása közben csökkent, vagy lényegében nem változott.

„Nem lehet tehát általánosságban azt mondani, hogy minden daganat előfordulási gyakorisága növekszik”

— mondta az Origónak dr. Bánky Balázs.

A BMJ Oncology folyóiratban megjelent globális elemzés szerint 1990 és 2019 között közel 80 százalékkal emelkedett az 50 éves kor előtt diagnosztizált daganatos megbetegedések száma. Bár a szakértő szerint ez a tanulmány nem tekinthető hajszálpontos felmérésnek, egyes ráktípusok esetében valóban kirajzolódik az emelkedő tendencia.