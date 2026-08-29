Tényleg egyre több az 50 év alatti daganatos beteg?

A rákról sokan úgy gondolják, hogy elsősorban az idősek betegsége. Ennek van élettani alapja: az évek során egyre több káros hatás éri a szervezetet, a sejtekben felhalmozódnak a genetikai hibák, miközben a hibajavító mechanizmusok sem működnek már olyan hatékonyan, mint korábban. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy huszon- vagy harmincévesen védve vagyunk ettől a kórtól. Az utóbbi években egyre gyakrabban olvashatunk arról, hogy bizonyos daganattípusok előfordulása növekszik az 50 év alattiak körében. Egy fiatal daganatos beteg története érthetően nagyobb figyelmet kelt, mint egy idősebb korban diagnosztizált páciensé. Ezek az esetek az orvosok számára is szembetűnőbbek, ezért könnyen kialakulhat az a benyomás, hogy egyre több fiatal beteg kerül hozzájuk. Dr. Bánky Balázs, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának egyetemi docense, a vastagbélsebészeti munkacsoport vezetője szerint azonban a személyes tapasztalatokat mindig össze kell vetni az országos adatokkal.
Tényleg több a fiatal daganatos beteg? Az összkép ennél árnyaltabb
Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet (NCI) korai életkorban jelentkező daganatokkal foglalkozó programja azokat a rosszindulatú betegségeket vizsgálja, amelyeket 50 éves kor előtt ismernek fel, noha jellemzően később alakulnak ki. Egy 2025-ben megjelent nagy amerikai elemzés egyes daganatoknál emelkedést, másoknál csökkenést mutatott. Az összes daganatot együtt nézve ezért nem rajzolódott ki általános növekedés az 50 év alattiaknál.
Az NCI összefoglalója szerint az emelkedés nagy részét néhány betegség, mindenekelőtt az emlőrák, a vastag- és végbélrák, a veserák és a méhtestrák adta. Más daganatok előfordulása közben csökkent, vagy lényegében nem változott.
„Nem lehet tehát általánosságban azt mondani, hogy minden daganat előfordulási gyakorisága növekszik”
— mondta az Origónak dr. Bánky Balázs.
A BMJ Oncology folyóiratban megjelent globális elemzés szerint 1990 és 2019 között közel 80 százalékkal emelkedett az 50 éves kor előtt diagnosztizált daganatos megbetegedések száma. Bár a szakértő szerint ez a tanulmány nem tekinthető hajszálpontos felmérésnek, egyes ráktípusok esetében valóban kirajzolódik az emelkedő tendencia.
Mi a helyzet a vastag- és végbélrákkal Magyarországon?
A hazai helyzet megítéléséhez a Nemzeti Rákregiszter nyilvánosan is elérhető statisztikái adnak támpontot. Ezek alapján az 50 év alattiak körében a vastag- és végbéldaganatok előfordulása az elmúlt bő évtizedben inkább stagnált; nem figyelhető meg az Egyesült Államokban tapasztalt tartós, markáns emelkedés.
„Klinikusként valóban lehet olyan szubjektív érzésünk, hogy egyre gyakrabban találkozunk fiatal korban diagnosztizált betegekkel, de ezt a nagy esetszámú hazai adatok jelenleg nem támasztják alá”
– mondta dr. Bánky Balázs.
A klinikai tapasztalatok és az országos statisztikák közötti eltérés egyáltalán nem meglepő. Egy kiemelt sebészeti központba ugyanis számos összetett, más intézményekből továbbirányított eset kerül. Ráadásul a fiatal betegek történetei sokkal mélyebb nyomot hagynak az emlékezetben, mint a teljes népességre vonatkozó, lassan változó adatsorok.
A vastag- és végbélrák az egyik legfeltűnőbb példa
A korai életkorban jelentkező vastag- és végbélrák trendje az egyik legjobban dokumentált. Az NCI áttekintése szerint az Egyesült Államokban az 1990-es évek közepe óta folyamatosan nő az új esetek gyakorisága az 50 év alattiaknál. Hasonló irányt több más országban is megfigyeltek. A betegség fiatalabb korban továbbra is jóval ritkább, mint idősebb korban, a változás mégis valós, és valószínűleg nem magyarázható pusztán a jobb diagnosztikával.
Az öröklött hajlam fontos, de csak az esetek kisebb részére ad magyarázatot. A Lynch-szindróma és a familiáris adenomatosus polipózis jelentősen emeli a vastag- és végbélrák kockázatát, ám az öröklött eltérések önmagukban nem magyarázhatják a néhány évtized alatt kialakult nemzetközi trendet. A gyulladásos bélbetegségek, például a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) szintén fokozott kockázattal járnak.
A tendencia hátterében meghúzódó egyetlen közös okot mindezidáig nem sikerült azonosítani. Az elhízás ugyanakkor számos daganattípus – köztük a vastag- és végbélrák – ismert kockázati tényezője. Dr. Bánky Balázs a túlsúlyt, a cukorbetegséget, a metabolikus szindrómát, valamint a nyugati típusú étrendet egyaránt a lehetséges rizikófaktorok közé sorolja. Bár ezek az egészségügyi és életmódbeli tényezők összefüggésbe hozhatók az esetszámok növekedésével, egyikről sem jelenthető ki, hogy önmagában felelős lenne a jelenségért.
A kutatók emellett a bélmikrobiom – vagyis a bélrendszerben élő mikroorganizmusok közösségének – lehetséges szerepét is intenzíven vizsgálják. Az NCI 2025-ös háttérelemzése felveti továbbá bizonyos baktériumok, a gyermekkori táplálkozás, az antibiotikum-használat, valamint egyéb környezeti hatások jelentőségét.
Fontos azonban leszögezni, hogy ezek egyelőre csupán kutatási irányok, nem pedig bizonyított kiváltó okok.
Nincs például tudományos bizonyíték arra, hogy egy orvosilag indokolt antibiotikum-kúra önmagában fiatalkori daganatot okozna.
Dr. Bánky Balázs szintén hangsúlyozza, hogy a környezeti tényezők szerepével kapcsolatban ma még csak hipotézisek léteznek. Éppen ezért a felmerülő magyarázatokat hiba lenne tényként vagy közvetlen kiváltó okként kezelni.
Milyen tünetekre figyeljünk fiatalabb korban?
A fiatalabb életkor nemcsak a betegeket, hanem az ellátórendszert is megtévesztheti. Az olyan tünetek, mint a hasi fájdalom, a végbélvérzés, a tartós hasmenés vagy a vashiányos vérszegénység, nem feltétlenül utalnak daganatra; a hátterükben többnyire más ok áll. Egy NCI által ismertetett vizsgálat szerint azonban ezek a jelek gyakrabban jelentek meg a diagnózist megelőző időszakban azoknál a fiatal felnőtteknél, akiknél később vastag- vagy végbélrákot találtak.
Bánky Balázs szerint éppen a tünetek hétköznapisága késleltetheti a kivizsgálást. A vérzést könnyű aranyérnek, az akaratlan fogyást stressznek, a székelési szokások megváltozását pedig rendszertelen étkezésnek vagy irritábilis bélpanasznak tulajdonítani.
„Azok a korai tünetek, amelyek idősebb korban rögtön gyanút keltenek, a fiatalabb betegek esetében sokszor kevésbé tűnnek riasztónak”
– magyarázta dr. Bánky Balázs.
Ez nem azt jelenti, hogy minden hasi panasz mögött daganatot kell sejteni. Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a tünetek tartósak, visszatérnek vagy erősödnek, illetve ha vérzéssel, megmagyarázhatatlan fogyással vagy vérszegénységgel járnak. A székletben megjelenő vér okát életkortól függetlenül indokolt kivizsgáltatni.
Mennyire hatékony a vastagbélszűrés?
A rákszűrés során tünetmentes embereknél keresik a daganatot vagy a rákmegelőző elváltozásokat. A vastagbélszűrés különösen hatékony, egyes polipok eltávolításával pedig a betegség kialakulása is megelőzhető.
Az Egyesült Államokban az átlagos kockázatú felnőttek szűrését már 45 éves kortól javasolják. Magyarországon a szervezett népegészségügyi program jelenleg az 50 és 70 év közötti, tünetmentes nőket és férfiakat célozza meg. Azoknál azonban, akiknek a családjában már előfordult vastag- vagy végbélrák, a szűrővizsgálat ennél korábban is indokolttá válhat. A kezdés időpontjáról és a legmegfelelőbb vizsgálati módszerről minden esetben egyénileg, kezelőorvossal érdemes konzultálni, hiszen egyes szakmai irányelvek a közeli rokon diagnóziskori életkorát is figyelembe veszik.
Ne rettegjünk, de legyünk éberek!
A WHO daganatmegelőzési ajánlásai és az Európai Rákellenes Kódex szerint
- a dohányzás kerülése,
- az alkoholfogyasztás csökkentése,
- az egészséges testtömeg,
- a rendszeres mozgás
- és a kiegyensúlyozott étrend több daganat kockázatát mérsékelheti.
Fontos az ajánlott oltások és szűrővizsgálatok igénybevétele is. Ugyanakkor tudatosítani kell, hogy a daganatos betegségek kialakulása korántsem vezethető vissza minden esetben az egyéni döntésekre.
Összességében tehát az 50 év alatti korosztálynak semmi oka arra, hogy folyamatosan a rákbetegségtől rettegjen, ám a tartósan fennálló panaszokat fiatalon sem szabad félvállról venni.