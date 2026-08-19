A majmok is tarthatnak „háziállatokat” – különös viselkedést figyeltek meg

Cyril Grueter, az Oxfordi Egyetem evolúcióbiológusa egy sanghaji állatkertben történt rendkívüli esetre lett figyelmes. Amikor egy egér betévedt az északi fehérarcú gibbonok kifutójába, az egyik nőstény ahelyett, hogy elkergette vagy zsákmánynak tekintette volna, óvatosan felemelte, majd gyengéden tartotta és simogatta. A jelenet hatására Grueter és munkatársai elhatározták, hogy szisztematikusan összegyűjtik a főemlősök és más fajok közötti hasonló interakciókról szóló beszámolókat.

A főemlősök más állatfajokkal is kialakíthatnak játékos vagy gondoskodó kapcsolatot

Fotó: Senthi Aathavan Senthilverl via Grueter et al., Primates, 2025, under CC BY 4.0

A főemlősök és a háziállatok: több száz fajközi kapcsolatot azonosítottak

A kutatócsoport tudományos tanulmányok és sajtóbeszámolók tucatjait elemezte, emellett egy 37 primatológus bevonásával készült nemzetközi felmérést is áttekintett.

Összesen 427 dokumentált esetet találtak: 88 főemlősfaj 127 különböző fajjal lépett kapcsolatba.

Ezeket az interakciókat a vadonban és fogságban egyaránt megfigyelték. A találkozások zöme közös játékot vagy kurkászást jelentett, amelyeket legtöbbször a főemlősök kezdeményeztek. Egy fiatal bonobó például a karjában dajkált egy mongúzkölyköt, míg medvemakákók egy csoportja közösen ápolta egy kóbor kutya bundáját. Más majmok disznók hátán lovagoltak, vagy éppen mókusokat simogattak.

A Primates című szakfolyóiratban publikált eredmények rávilágítottak arra is, hogy a fiatal egyedek hajlamosabbak voltak a más fajokkal való játékra, míg a nőstényekre inkább a gondoskodó kurkászás volt a jellemző.

A japán makákók és a szikaszarvasok különös kapcsolata

Japánban a kutatók rendszeresen megfigyelnek szikaszarvasokkal érintkező japán makákókat. Ez a sajátos kötelék a táplálkozással kezdődik: a lombkoronában falatozó majmok gyümölcsöket és leveleket ejtenek a földre, amelyeket a szarvasok jóízűen elfogyasztanak, sőt, a patások olykor a makákók alvóhelyei körül hátrahagyott ürüléket is megeszik.

A két faj viszonya azonban ennél jóval összetettebb. A makákók kurkásszák a szarvasokat – megszabadítva őket az élősködőktől, amiket aztán elfogyasztanak –, játszanak velük, időnként pedig a hátukra pattanva lovagolnak rajtuk. Sőt, egyes egyedek még a párosodással is megpróbálkoznak. Cédric Sueur, a Strasbourgi Egyetem viselkedéskutatója úgy véli, hogy ez az elképesztő viselkedésforma társas tanulás útján terjedhet a makákók közösségén belül.