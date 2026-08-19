A majmok is tarthatnak „háziállatokat” – különös viselkedést figyeltek meg

Cyril Grueter, az Oxfordi Egyetem evolúcióbiológusa egy sanghaji állatkertben történt rendkívüli esetre lett figyelmes. Amikor egy egér betévedt az északi fehérarcú gibbonok kifutójába, az egyik nőstény ahelyett, hogy elkergette vagy zsákmánynak tekintette volna, óvatosan felemelte, majd gyengéden tartotta és simogatta. A jelenet hatására Grueter és munkatársai elhatározták, hogy szisztematikusan összegyűjtik a főemlősök és más fajok közötti hasonló interakciókról szóló beszámolókat.
A főemlősök és a háziállatok: több száz fajközi kapcsolatot azonosítottak
A kutatócsoport tudományos tanulmányok és sajtóbeszámolók tucatjait elemezte, emellett egy 37 primatológus bevonásával készült nemzetközi felmérést is áttekintett.
Összesen 427 dokumentált esetet találtak: 88 főemlősfaj 127 különböző fajjal lépett kapcsolatba.
Ezeket az interakciókat a vadonban és fogságban egyaránt megfigyelték. A találkozások zöme közös játékot vagy kurkászást jelentett, amelyeket legtöbbször a főemlősök kezdeményeztek. Egy fiatal bonobó például a karjában dajkált egy mongúzkölyköt, míg medvemakákók egy csoportja közösen ápolta egy kóbor kutya bundáját. Más majmok disznók hátán lovagoltak, vagy éppen mókusokat simogattak.
- A Primates című szakfolyóiratban publikált eredmények rávilágítottak arra is, hogy a fiatal egyedek hajlamosabbak voltak a más fajokkal való játékra, míg a nőstényekre inkább a gondoskodó kurkászás volt a jellemző.
A japán makákók és a szikaszarvasok különös kapcsolata
Japánban a kutatók rendszeresen megfigyelnek szikaszarvasokkal érintkező japán makákókat. Ez a sajátos kötelék a táplálkozással kezdődik: a lombkoronában falatozó majmok gyümölcsöket és leveleket ejtenek a földre, amelyeket a szarvasok jóízűen elfogyasztanak, sőt, a patások olykor a makákók alvóhelyei körül hátrahagyott ürüléket is megeszik.
A két faj viszonya azonban ennél jóval összetettebb. A makákók kurkásszák a szarvasokat – megszabadítva őket az élősködőktől, amiket aztán elfogyasztanak –, játszanak velük, időnként pedig a hátukra pattanva lovagolnak rajtuk. Sőt, egyes egyedek még a párosodással is megpróbálkoznak. Cédric Sueur, a Strasbourgi Egyetem viselkedéskutatója úgy véli, hogy ez az elképesztő viselkedésforma társas tanulás útján terjedhet a makákók közösségén belül.
Sueur ugyanakkor hangsúlyozta: a dokumentált esetekből egyelőre nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy mennyire gyakoriak ezek a jelenségek. A jelenlegi adatok sokkal inkább azt tükrözik, hogy hol folytak intenzív terepkutatások, vagy hol készültek a legtöbbször felvételek, és nem feltétlenül az interakciók tényleges előfordulási gyakoriságát mutatják.
Nem minden találkozás volt békés
A dokumentált esetek közül 26 egyértelműen bántalmazó jellegű volt. Szaúd-Arábiában például megfigyeltek egy hím páviánt, amely látszólag elrabolt egy kutyakölyköt, majd hosszú időn át kényszeresen magával hurcolta.
További tizenhárom esetben a durva bánásmód egyenesen a másik állat pusztulásához vezetett. Az áldozatok között madarak, tobzoskák, más főemlősök és még egy házimacska is szerepelt. A kutatók szerint azonban ezen tragédiák mögött nem feltétlenül húzódott meg tudatos agresszió vagy rosszindulat.
Megeshet, hogy a főemlősök csupán gondoskodni próbáltak újdonsült társukról, de a jó szándékú kísérlet tragédiával végződött.
A viselkedés evolúciós gyökerei
Fontos leszögezni, hogy a megfigyelt kapcsolatok nem teljesen azonosak az emberi házikedvenc-tartással. A majmok esetében ezek a kötelékek jobbára kérészéletűek, míg az embereknél a háziállatok tartása egy tartós, mély gondoskodáson alapuló kapcsolaton nyugszik.
A szakemberek mégis úgy gondolják, hogy a jelenség hátterében pontosan azok a képességek húzódhatnak meg, amelyek egykor az ember és az állatok közötti szoros kötelék kialakulásában is kulcsszerepet játszottak. Ilyen alapvető tulajdonság a kíváncsiság, a tolerancia, a gondoskodási hajlam, valamint a más fajokkal való tartós együttélés képessége.
Kivételes esetekben kifejezetten hosszan tartó gondoskodásra is találtak példát. Brazíliában például 2004-ben egy csapat fekete csíkos csuklyásmajom befogadott egy közönséges selyemmajomkölyköt, amely aztán legalább tíz hónapon át a csapat tagja maradt. Hasonló megható eset történt az 1980-as években is, amikor Koko, a fogságban élő, híres nyugati síkvidéki gorilla valóságos anyai szeretettel fordult egy All Ball nevű kiscica felé:
rendszeresen tisztogatta, a karjában ringatta és odaadóan védelmezte.
Azt, hogy az emberiség pontosan mikor kezdett el házi kedvenceket tartani, máig homály fedi, bár a háziasítás legkorábbi bizonyítékai legalább 12 ezer évre nyúlnak vissza. Egy 14 ezer éves németországi sírban a régészek egy férfit és egy nőt egy olyan kutyával együtt találtak eltemetve, amelynek csontjai egyértelműen az emberi gondoskodás nyomait viselték magukon.
A másik faj nézőpontja is elengedhetetlen
Sueur kiemelte, hogy a jövőbeni kutatásoknak már nemcsak a főemlősök, hanem a velük interakcióba lépő állatok viselkedését is tüzetesen vizsgálniuk kell. A jelenlegi beszámolókban ugyanis a szarvasok, kutyák és disznók gyakran csupán passzív díszletként, nem pedig a kapcsolat egyenrangú, aktív résztvevőiként jelennek meg.
Amennyiben bizonyos interakciók valóban a különböző fajok közötti közös viselkedési hagyományok csíráinak tekinthetők, úgy a kapcsolat semmiképpen sem lehet egyoldalú. Ezen különleges viszonyrendszerek mélyebb megértéséhez mindkét résztvevő faj reakcióit és motivációit feltáró, átfogó vizsgálatokra van szükség.