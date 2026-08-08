A fogíny előre jelezheti egy súlyos népbetegség kockázatát

A The Lancet Public Health folyóiratban megjelent átfogó elemzés több mint 300 ezer ember adatait összegezte, amelynek során a kutatók 16 ország összesen 28 utánkövetéses vizsgálatát tekintették át. Ennek keretében azt vizsgálták, hogy a fogágygyulladás vagy a cukorbetegség jelentkezett-e előbb a pácienseknél, illetve hogyan alakult a résztvevők későbbi egészségi állapota.

A fogágygyulladás nemcsak a fogak és az íny állapotát ronthatja, hanem a kutatások szerint a 2-es típusú cukorbetegséggel is összefügghet

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Gyakrabban alakul ki cukorbetegség a fogágygyulladás után

Hat vizsgálat során mintegy 29 ezer embert követtek nyomon 5–20 éven keresztül. Az eredmények alapján azoknál, akik már a vizsgálat kezdetén fogágygyulladással küzdöttek, 18–25 százalékkal nagyobb eséllyel diagnosztizáltak később 2-es típusú cukorbetegséget.

A teljes fogvesztés szintén komoly figyelmeztető jelnek bizonyult: az érintettek körében 30 százalékkal magasabb volt az újonnan felismert diabéteszes esetek aránya.

Ez az összefüggés ugyanakkor fordított irányban is megfigyelhető volt. A vizsgálatok kezdetekor már cukorbetegségben szenvedő résztvevőknél a későbbiekben gyakrabban alakult ki fogágygyulladás, és nagyobb valószínűséggel veszítették el a fogaikat, bár az erre vonatkozó bizonyítékok valamivel kevésbé voltak egybehangzóak.

A tartós gyulladás szerepe a folyamatban

A fogágygyulladás következtében a károsodott ínyszöveten keresztül baktériumok és gyulladásos molekulák juthatnak a véráramba, ami a szervezet más részein is hozzájárulhat a gyulladásos folyamatok kialakulásához.

Elméletben ezek a molekulák ronthatják a szervezet inzulinra adott válaszreakcióját – az inzulinrezisztencia pedig a 2-es típusú cukorbetegség egyik legfőbb kiváltó oka.

Ugyanakkor a tartósan magas vércukorszint lassíthatja a gyógyulási folyamatokat, és gyengítheti az immunrendszer fertőzésekkel szembeni védekezőképességét. Ennek következtében a cukorbetegek jóval fogékonyabbá válhatnak a különböző ínybetegségekre.