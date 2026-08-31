NASA: élőlények bújhatnak meg a Hold sötét zugaiban

A Hold felszínén uralkodó szélsőséges hőmérséklet és az állandó, erős ultraibolya sugárzás rendkívül kedvezőtlen az élet számára. A NASA és a Marylandi Egyetem kutatói ezért azt modellezték, hol és meddig maradhatnak életben az űrhajósok által behurcolt földi mikrobák. Eredményeiket a Science Advances folyóiratban publikálták.

A Hold kráterekkel borított felszíne, ahol bizonyos körülmények között akár földi mikrobák is fennmaradhatnak

Fotó: HANDOUT / NASA

Hol maradhatnak életben a földi mikrobák a Holdon?

Mivel a Hold forgástengelyének dőlése csekély, a pólusok közelében a Nap mindig alacsonyan a látóhatár felett marad. Így már a kisebb domborzati kiemelkedések is elzárhatják a napfényt a mélyedések elől. Ezeken a tartósan hideg, árnyékos területeken a víz is tovább megmaradhat, a mikrobákat pedig kevesebb káros sugárzás éri.

A korábbi modellek főként az emberek által is látogatott egyenlítői régiót vizsgálták, és nem vették figyelembe eléggé a helyi domborzat hatásait. Az új kutatás során viszont a Hold déli pólusának közelében három olyan területet vizsgáltak, amelyek az Artemis III küldetés lehetséges leszállóhelyei lehetnek.

A szakemberek a Lunar Reconnaissance Orbiter űrszonda magassági és hőmérsékleti adatai alapján részletes térképeket készítettek. Emellett azt is modellezték, hogyan verődik vissza a fény a felszíni egyenetlenségeken. Erre azért volt szükség, mert a közvetett napfény és az ultraibolya sugárzás az állandóan árnyékos területekre is bejuthat.

Az Aspergillus gomba bizonyult a legellenállóbbnak

A szimulációk szerint a Holdon léteznek olyan helyek, ahol mind az öt vizsgált mikroba bizonyos ideig túlélhet.

Közülük az Aspergillus nevű gomba bizonyult a legellenállóbbnak az ultraibolya sugárzással szemben.

A gomba a holdi tél idején a részben napos területek 15-30 százalékán életben maradna. A vizsgált felszín 3 százalékán akár egy hetet is kibírna. A De Gerlache-kráter állandó árnyékában pedig mind az öt mikroba túlélne a szórt ultraibolya sugárzás ellenére is.

A túlélés nem jelenti azt, hogy a mikrobák szaporodni is tudnának

A puszta túlélés azonban nem jelenti azt, hogy a mikrobák képesek lennének növekedni vagy szaporodni a Holdon. Ilyen mostoha körülmények között egyfajta alvó, ún. kriptobiotikus állapotba kerülnének, és csak akkor indulhatna meg a növekedésük, ha a környezet később kedvezőbbé válna.