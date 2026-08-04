Milyen hatással van egészségünkre az erdőtüzek füstje?

Hatalmas erdőtüzek tombolnak világszerte példátlan hőhullámok idején, emberek millióit borítva be füstfelhőkkel, amelyek a súlyos egészségügyi kockázatokat jelentő mérgező gázokat és részecskéket tartalmaznak.

Évekig hatással lehet az emberi szervezetre a belélegzett füst. Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Mit tartalmaz egy erdőtűz füstje?

A normál légszennyezésnél mérgezőbb erdőtüzek füstje hetekig is a levegőben maradhat, és több ezer kilométert is megtehet. A lángok nemcsak a növényzetet, hanem a járműveket és az épületeket, valamint azok tartalmát is elégethetik. Így a talajrészecskék és a biológiai anyagok mellett az erdőtüzek füstje gyakran tartalmaz vegyi anyagok, fémek, műanyagok és más szintetikus anyagok nyomait.

Melyek az ismert egészségügyi kockázatai a belélegzett füstnek?

Kent Pinkerton, a Davis-i Kaliforniai Egyetem Egészségügyi és Környezetvédelmi Központjának társigazgatója rámutatott: a laboratóriumi kísérletek szerint az erdőtüzek füstje súlyosabb gyulladást és szövetsérülést okoz, mint az átlagos városi légszennyezés.

Súlyos szív- és tüdőbetegségek

A kutatások egyértelmű összefüggést mutattak ki az erdőtűz-füst, valamint a szívroham, a sztrók és a hirtelen szívmegállás emelkedő száma között. A füst emellett növeli az asztmás rohamok miatti sürgősségi ellátások számát, gyengíti az immunrendszert, és rontja a műtéten átesett betegek túlélési esélyeit.

Egy 2023-as marylandi tanulmány szerint a szív- és tüdőbetegségek kockázata még akkor is megemelkedett, ha a füst egy 3380 kilométerre lévő erdőtűzből származott.

Veszélyes a terhességre és a gyermekekre

A füst a szem és a bőr irritációja mellett a terhességre is veszélyes: vetélést, alacsony születési súlyt és koraszülést okozhat. Kaliforniai kutatók megállapították, hogy az első és második trimeszterben történő kitettség károsítja a méhlepény sejtjeit, míg a harmadik trimeszterben belélegzett füst növelheti az autizmus diagnózisának kockázatát a gyermeknél.

Hosszú távú szövődmények és rákkockázat

A füsthatás következményei évekig megmaradhatnak. A 2014-es ausztráliai Hazelwood szénbányatűz után a szívbetegségek aránya két és fél évig, a légzőszervi megbetegedéseké pedig öt évig maradt magas. Egy 2026-os amerikai kutatás emellett kimutatta, hogy az erdőtűz-füst növeli a tüdő-, vastagbél-, mell-, hólyag- és vérrák kialakulásának esélyét, ráadásul a kockázat a szennyezés mértékével arányosan nő.