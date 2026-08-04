Milyen hatással van egészségünkre az erdőtüzek füstje?

Hatalmas erdőtüzek tombolnak világszerte példátlan hőhullámok idején, emberek millióit borítva be füstfelhőkkel, amelyek a súlyos egészségügyi kockázatokat jelentő mérgező gázokat és részecskéket tartalmaznak.
Mit tartalmaz egy erdőtűz füstje?
A normál légszennyezésnél mérgezőbb erdőtüzek füstje hetekig is a levegőben maradhat, és több ezer kilométert is megtehet. A lángok nemcsak a növényzetet, hanem a járműveket és az épületeket, valamint azok tartalmát is elégethetik. Így a talajrészecskék és a biológiai anyagok mellett az erdőtüzek füstje gyakran tartalmaz vegyi anyagok, fémek, műanyagok és más szintetikus anyagok nyomait.
Melyek az ismert egészségügyi kockázatai a belélegzett füstnek?
Kent Pinkerton, a Davis-i Kaliforniai Egyetem Egészségügyi és Környezetvédelmi Központjának társigazgatója rámutatott: a laboratóriumi kísérletek szerint az erdőtüzek füstje súlyosabb gyulladást és szövetsérülést okoz, mint az átlagos városi légszennyezés.
Súlyos szív- és tüdőbetegségek
A kutatások egyértelmű összefüggést mutattak ki az erdőtűz-füst, valamint a szívroham, a sztrók és a hirtelen szívmegállás emelkedő száma között. A füst emellett növeli az asztmás rohamok miatti sürgősségi ellátások számát, gyengíti az immunrendszert, és rontja a műtéten átesett betegek túlélési esélyeit.
Egy 2023-as marylandi tanulmány szerint a szív- és tüdőbetegségek kockázata még akkor is megemelkedett, ha a füst egy 3380 kilométerre lévő erdőtűzből származott.
Veszélyes a terhességre és a gyermekekre
A füst a szem és a bőr irritációja mellett a terhességre is veszélyes: vetélést, alacsony születési súlyt és koraszülést okozhat. Kaliforniai kutatók megállapították, hogy az első és második trimeszterben történő kitettség károsítja a méhlepény sejtjeit, míg a harmadik trimeszterben belélegzett füst növelheti az autizmus diagnózisának kockázatát a gyermeknél.
Hosszú távú szövődmények és rákkockázat
A füsthatás következményei évekig megmaradhatnak. A 2014-es ausztráliai Hazelwood szénbányatűz után a szívbetegségek aránya két és fél évig, a légzőszervi megbetegedéseké pedig öt évig maradt magas. Egy 2026-os amerikai kutatás emellett kimutatta, hogy az erdőtűz-füst növeli a tüdő-, vastagbél-, mell-, hólyag- és vérrák kialakulásának esélyét, ráadásul a kockázat a szennyezés mértékével arányosan nő.
Mentális és kognitív hatások
A 2018-as kaliforniai erdőtűz túlélőinél 6-12 hónappal az esemény után romlottak a kognitív funkciók és megváltozott az agyi aktivitás. Mára több tanulmány igazolja, hogy a tartós füstexpozíció növeli a demencia kockázatát is.
Van egy egészséges kitettségi szint?
Doug Brugge, a Connecticuti Egyetem Orvostudományi Karának Közegészségügyi Tanszékének vezetője elárulta, hogy nincs egészséges szint, minél nagyobb kitettség, annál rosszabbak a következmények.
A belélegzett részecskék bármilyen mennyisége gyulladásos reakciókat válthat ki a szervezetben. A gyermekek, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők a legsebezhetőbbek.
Mit lehet tenni a füst ellen?
A szakértők azt javasolják, hogy mindenki viseljen N95-ös maszkot, amikor erdőtűz füstje jelen van, és korlátozzák a szabadtéri tevékenységeket, különösen a megerőltető sportokat. Érdemes használni beltéri légtisztítókat, amelyek képesek kiszűrni a 2,5 mikronnál kisebb részecskéket.
A füst hatásainak egy része még ismeretlen
A klímaváltozással valószínűleg összefüggő gyakoribb erdőtüzek azt jelentik, hogy az emberek gyakrabban lesznek kitéve a füstnek. Az egészségügyi hatások több évszakon keresztül még nem egyértelműek.
A kutatók még mindig vizsgálják a füstrészecskék hosszú távú hatásait a vízkészletekre, a növényekre vagy az állatállományokra. Mindemellett azt is, hogy maga a füst képes-e felerősíteni a forró időjárás káros hatásait - írta a Reuters.