Váratlan előnyük lehet a népszerű fogyókúrás gyógyszereknek

Bár a GLP-1-gyógyszereket eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, napjainkban az elhízás terápiájában és a testsúlyszabályozásban is széles körben alkalmazzák. Ezek a készítmények a vércukorszint és az étvágy szabályozásáért felelős glukagonszerű peptid-1 (GLP-1) nevű hormon hatását utánozzák.

A GLP-1-gyógyszerek testsúlycsökkentésre is alkalmazhatók, egy új kutatás pedig az emlőrák kockázatával való kapcsolatukat vizsgálta

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

GLP-1-gyógyszerek és emlőrák: több mint 110 ezer nő adatait elemezték

A 2026-os ASCO (Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság) éves találkozóján bemutatott és a JCO Oncology Practice folyóiratban publikált vizsgálat során 111 646 olyan nő elektronikus egészségügyi adatait dolgozták fel, akiknek a testtömegindexe (BMI) eléri vagy meghaladja a 25-öt, ami a túlsúlyos kategóriába esik. Fontos kritérium volt, hogy a résztvevőknél 2022 januárja és 2025 júniusa között emlődiagnosztikai képalkotó vizsgálatot is végeztek.

A vizsgált csoportból 15 264 nőnek (13,7%) írtak fel GLP-1-gyógyszert, míg a kontrollcsoportot alkotó 96 382 résztvevő (86,3%) nem használt ilyen készítményt. A kutatók elsőként a teljes sokaság adatait értékelték ki, majd létrehoztak egy 30 528 főből álló, szűkített és illesztett mintát is. Utóbbiban minden GLP-1-gyógyszert alkalmazó nőhöz egy hasonló adottságokkal rendelkező, ám ilyen szert nem használó pácienst társítottak. Az összehasonlítás során olyan tényezőket vettek figyelembe, mint az életkor, a rassz, az etnikum, a testtömegindex, az emlőszövet sűrűsége, illetve az esetlegesen fennálló cukorbetegség.

A teljes vizsgálati populációban a GLP-1-gyógyszereket használóknál 35,1 százalékkal volt kisebb az emlőrák kialakulásának esélye, míg az illesztett csoportban 30,5 százalékos kockázatcsökkenést figyeltek meg.

Mi állhat az összefüggés mögött?

A GLP-1-gyógyszerek hatékonyan támogatják a súlyvesztést, az egészséges testtömeg elérése és megőrzése pedig önmagában is csökkentheti az emlőrák kockázatát.

A túlsúly ugyanis – különösen a menopauza időszaka után – a betegség egyik jól ismert rizikófaktora.

Ezenfelül a tudósok régóta gyanítják, hogy a krónikus, alacsony fokú gyulladás is hozzájárul az emlőrák kialakulásához. Ezek a készítmények különböző biológiai folyamatokon keresztül képesek mérsékelni a szervezet egészét érintő szisztémás gyulladást. Olyan anyagcsere- és epigenetikai változásokat is beindíthatnak, amelyek lassíthatják, vagy akár meg is gátolhatják a daganatok növekedését.

A szakemberek szerint ezek a kedvező hatások összeadódhatnak, ami megmagyarázhatja a betegség ritkább előfordulását az érintett csoportban.

További klinikai vizsgálatok szükségesek

Mivel a jelenlegi megfigyeléses kutatás csupán statisztikai összefüggésre világított rá, egyelőre nem bizonyítja kétséget kizáróan, hogy a kockázatcsökkenés közvetlenül a GLP-1-gyógyszerek hatásának tudható be. Az elemzés nem tért ki az egyes készítménytípusok közötti különbségekre, a kezelés időtartamára, ahogyan a genetikai hajlamot, illetve a daganatok stádiumát és altípusát sem vették figyelembe a diagnózis felállításakor.