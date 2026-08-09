Megvan az allergia ellenszere? A tanyákon rejtőzhet a megoldás

A higiéniahipotézis szerint immunrendszerünk megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy rendszeresen találkozzunk a környezetünkben élő mikrobákkal. Mivel a fejlett, iparosodott országokban a gyermekek napjainkban jóval sterilebb körülmények között nevelkednek, folyamatosan nő a gyermekkori asztma és a különféle allergiás megbetegedések gyakorisága. Az állattartó gazdaságokban felnövő gyerekek körében azonban ezek az állapotok számottevően ritkábbak, amit a kutatók a vidéki környezet gazdagabb, változatosabb mikrobiális közösségével magyaráznak. Ezt a jelenséget nevezi a szakirodalom „farmhatásnak” (angolul farm effect).
A gyermekkori asztma megelőzése: az istállók baktériumainak meglepő hatása az immunrendszerre
A vizsgálat során 1018 dél-németországi, vidéken élő iskolás gyermek matracáról gyűjtöttek és elemeztek pormintákat, emellett 47 esetben a családi gazdasághoz tartozó tehénistálló levegőjét is megvizsgálták.
Összesen kilenc olyan baktériumfajt – köztük a Romboutsia timonensis és a Glutamicibacter arilaitensis törzseket – sikerült azonosítaniuk, amelyek egyértelműen összefüggést mutattak az asztma és az allergiás betegségek alacsonyabb kockázatával.
Ezek a baktériumok a matracporban található mikrobák viszonylagos gyakoriságának mintegy 6 százalékát tették ki, míg a tehénistállók levegőjében ez az arány elérte a 25 százalékot is. Azoknál a gyerekeknél, akik a mindennapok során gyakrabban találkoztak az említett mikrobákkal, kisebb valószínűséggel alakult ki gyermekkori asztma. A vizsgálatok alapján az asztma elleni védelem kétharmadát, míg a szénanátha és az ekcéma elleni védelem felét ezek a Gram-pozitív baktériumok biztosítják.
A kulcs a mérsékelt kitettség lehet
A vizsgált mikrobák eredendően a tehenek bélrendszeréből származnak: az ürülékkel kerülnek az istálló környezetébe, ahonnan könnyedén a levegőbe jutnak. A gazdaságokban nevelkedő gyerekek az állatok közelében tartózkodva egyszerűen belélegzik a jótékony baktériumokat. Sőt, a matracokról vett minták rávilágítottak, hogy a mikrobákat a ruházatukon vagy a bőrükön az otthonukba is magukkal viszik, így a mérsékelt, de folyamatos kitettség hosszabb ideig fennmaradhat.
A mechanizmus hátterében az áll, hogy a hasznos baktériumok olyan anyagcseretermékeket állítanak elő, amelyek képesek aktiválni az úgynevezett AhR receptort, elindítva ezzel bizonyos immunjelátviteli és génexpressziós folyamatokat.
Az AhR túlzott aktiválása a kutatók szerint káros lehet, mérsékelt működése viszont jótékony, gyulladáscsökkentő immunválaszt vált ki, amely aktívan hozzájárul az asztma és az allergiás tünetek megelőzéséhez.
További vizsgálatok szükségesek
A jelenlegi kutatás csupán megfigyelésen alapult, így egyelőre nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot a részletes mechanizmusokra vonatkozóan. Ahhoz, hogy pontosan megértsük, miként befolyásolják ezek a mikrobák az immunrendszer működését, további kísérletekre lesz szükség.
Mindazonáltal az eredmények már most is erős és következetes összefüggést mutatnak az állattartó gazdaságok sajátos mikrobiális környezete, valamint az asztmával és az allergiával szemben kialakuló természetes védelem között. A folyamat molekuláris szintű, mélyrehatóbb megértése a jövőben akár teljesen új, jól tolerálható megelőzési stratégiák és terápiák kidolgozásának is megágyazhat a leggyakoribb gyermekkori krónikus betegségek ellen.
- A tanulmányt a NEJM Evidence című tudományos folyóiratban publikálták.