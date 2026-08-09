Megvan az allergia ellenszere? A tanyákon rejtőzhet a megoldás

A higiéniahipotézis szerint immunrendszerünk megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy rendszeresen találkozzunk a környezetünkben élő mikrobákkal. Mivel a fejlett, iparosodott országokban a gyermekek napjainkban jóval sterilebb körülmények között nevelkednek, folyamatosan nő a gyermekkori asztma és a különféle allergiás megbetegedések gyakorisága. Az állattartó gazdaságokban felnövő gyerekek körében azonban ezek az állapotok számottevően ritkábbak, amit a kutatók a vidéki környezet gazdagabb, változatosabb mikrobiális közösségével magyaráznak. Ezt a jelenséget nevezi a szakirodalom „farmhatásnak” (angolul farm effect).

A gyermekkori asztma és az allergiás betegségek gyakran együtt jelentkeznek

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A gyermekkori asztma megelőzése: az istállók baktériumainak meglepő hatása az immunrendszerre

A vizsgálat során 1018 dél-németországi, vidéken élő iskolás gyermek matracáról gyűjtöttek és elemeztek pormintákat, emellett 47 esetben a családi gazdasághoz tartozó tehénistálló levegőjét is megvizsgálták.

Összesen kilenc olyan baktériumfajt – köztük a Romboutsia timonensis és a Glutamicibacter arilaitensis törzseket – sikerült azonosítaniuk, amelyek egyértelműen összefüggést mutattak az asztma és az allergiás betegségek alacsonyabb kockázatával.

Ezek a baktériumok a matracporban található mikrobák viszonylagos gyakoriságának mintegy 6 százalékát tették ki, míg a tehénistállók levegőjében ez az arány elérte a 25 százalékot is. Azoknál a gyerekeknél, akik a mindennapok során gyakrabban találkoztak az említett mikrobákkal, kisebb valószínűséggel alakult ki gyermekkori asztma. A vizsgálatok alapján az asztma elleni védelem kétharmadát, míg a szénanátha és az ekcéma elleni védelem felét ezek a Gram-pozitív baktériumok biztosítják.

A kulcs a mérsékelt kitettség lehet

A vizsgált mikrobák eredendően a tehenek bélrendszeréből származnak: az ürülékkel kerülnek az istálló környezetébe, ahonnan könnyedén a levegőbe jutnak. A gazdaságokban nevelkedő gyerekek az állatok közelében tartózkodva egyszerűen belélegzik a jótékony baktériumokat. Sőt, a matracokról vett minták rávilágítottak, hogy a mikrobákat a ruházatukon vagy a bőrükön az otthonukba is magukkal viszik, így a mérsékelt, de folyamatos kitettség hosszabb ideig fennmaradhat.

A mechanizmus hátterében az áll, hogy a hasznos baktériumok olyan anyagcseretermékeket állítanak elő, amelyek képesek aktiválni az úgynevezett AhR receptort, elindítva ezzel bizonyos immunjelátviteli és génexpressziós folyamatokat.

Az AhR túlzott aktiválása a kutatók szerint káros lehet, mérsékelt működése viszont jótékony, gyulladáscsökkentő immunválaszt vált ki, amely aktívan hozzájárul az asztma és az allergiás tünetek megelőzéséhez.