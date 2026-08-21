Beigazolódhatott a legnagyobb félelem a cukros üdítőkkel kapcsolatban

A Gastro Hep Advances című folyóiratban közzétett elemzés két hosszú távú, amerikai vizsgálat adataira támaszkodott. A résztvevőknek kétévente kellett részletesen beszámolniuk étrendjükről, életmódjukról és egészségi állapotukról. Az 1986 és 2022 közötti időszakban a több mint 112 ezer résztvevő közül összesen 278 embernél diagnosztizáltak gyomorrákos megbetegedést.

A cukros üdítőitalok rendszeres fogyasztása összefügghet a gyomorrák magasabb kockázatával

Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA

Cukros italok és gyomorrák: a kockázat drasztikus növekedése

Napi legalább egy adag (kb. 237 ml) cukrozott üdítő elfogyasztása csaknem két és félszeresére emelte a gyomorrák esélyét azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak ilyen italokat. A markáns összefüggés azt követően is egyértelmű maradt, hogy kiszűrték az egyéb befolyásoló tényezőket.

A jelenség a nők és a férfiak esetében egyaránt megfigyelhető volt.

A naponta legalább egy cukros italt fogyasztó nőknél mintegy háromszoros,

míg a férfiaknál hozzávetőleg kétszeres kockázatnövekedést mutattak ki.

A kutatók kiemelték: ez az első olyan vizsgálat, amely egyértelmű összefüggést tárt fel az amerikai lakosság körében a cukorral édesített italok fogyasztása és a gyomorrák között. A korábbi tanulmányok feltehetően a rendelkezésre álló adatok korlátozottsága miatt nem jutottak egyértelmű következtetésekre.

Az eredmények nem igazolnak ok-okozati kapcsolatot

Fontos kiemelni, hogy a mesterséges édesítőszerekkel ízesített italok fogyasztása és a gyomorrák előfordulása között a kutatók nem találtak hasonló összefüggést.

Mivel a tanulmány megfigyeléses vizsgálatok adatain alapul, csupán a kapcsolat meglétét képes kimutatni. Azt azonban nem bizonyítja, hogy a megbetegedéseket közvetlenül a cukrozott italok idézték elő, hiszen a gyomorrák kialakulásában más tényezők is szerepet játszhattak.

A kutatás egyik korlátját jelentette, hogy csupán korlátozott adatok álltak rendelkezésre a gyomorrák egyik jól ismert kockázati tényezőjéről, a Helicobacter pylori fertőzésről, emellett egyes résztvevők teljes egészségügyi és családi kórtörténete sem volt maradéktalanul hozzáférhető.

A lehetséges mechanizmusok egyelőre feltáratlanok

A vizsgálat nem tért ki annak elemzésére, hogy a cukros üdítők pontosan milyen biológiai folyamatok révén járulhatnak hozzá a gyomorrákhoz. A szakemberek lehetséges magyarázó tényezőként a súlygyarapodást, az inzulinrezisztenciát, a szteroidhormon-háztartás zavarait, a gyulladásos folyamatokat, a DNS-károsodást, valamint a bélflóra egyensúlyának felborulását említették.