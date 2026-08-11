Napi egy pohár gyümölcslé meglepő hatással lehet a hangulatunkra

A Newcastle-i Egyetem randomizált, kontrollált vizsgálatában 42 felnőtt vett részt. Ők a kutatás kezdetén mindannyian legfeljebb napi két adag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztottak. A kutatók arra keresték a választ, miként illeszthető be a gyümölcslé fogyasztása a „napi öt adag” ajánlásba, és mindez milyen összefüggésben állhat a résztvevők hangulatával.
A gyümölcslé hatásának vizsgálata: három csoportra osztották a résztvevőket
A négyhetes vizsgálat során az alanyokat véletlenszerűen három, egyenként 14 fős csoportba osztották.
- Míg a kontrollcsoport tagjai folytatták a megszokott étrendjüket,
- a második csoport segítséget kapott ahhoz, hogy kizárólag egész gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával érjék el a napi öt adagot.
- A harmadik csoport tagjai szintén megnövelték a friss zöldségek és gyümölcsök mennyiségét, ám emellett mindennap megittak egy pohár 100%-os gyümölcslevet vagy smoothie-t is.
Mindhárom csoport heti 10 font juttatásban részesült, emellett a két életmódváltó csoportot tájékoztató anyagokkal is segítették.
Négy hét elteltével mindkét támogatott csoportban mérhetően megnőtt az elfogyasztott zöldség és gyümölcs mennyisége.
Jobb hangulatba kerültek a résztvevők a gyümölcslétől
A kutatók validált kérdőívek segítségével értékelték a szorongás és a depresszió tüneteit. A gyümölcslevet vagy smoothie-t fogyasztó csoport depressziós pontszáma a 27 pontos skálán átlagosan 2,52 ponttal bizonyult alacsonyabbnak a kontrollcsoport eredményénél.
A korrigált átlagpontszám a kontrollcsoport esetében 5,45, míg a gyümölcslevet vagy smoothie-t fogyasztók körében csupán 2,93 volt.
Ezt a különbséget a kutatók mérsékelt nagyságúnak, ugyanakkor statisztikailag szignifikánsnak minősítették.
A szerzők szerint az eredmények további vizsgálatokat indokolnak, különösen azok körében, akiknek eleve rosszabb a mentális közérzetük. Úgy vélik, hogy az ilyen egyszerű étrendi változtatások is fontos szerepet játszhatnak a mentális jóllét támogatásában.
A rostbevitel is emelkedett
A vizsgálat során a résztvevők négy alkalommal számoltak be az előző 24 órában elfogyasztott ételekről. Ezek alapján mindkét étrendi beavatkozáson átesett csoportban napi 8–10 grammal nőtt a rostbevitel.
Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a napi egy pohár gyümölcslé nem tartotta vissza a résztvevőket attól, hogy további rostdús zöldségeket és gyümölcsöket is beépítsenek az étrendjükbe.
A gyümölcslé cukortartalmával kapcsolatos általános aggályok ellenére a négyhetes időszak alatt a kutatók semmilyen kedvezőtlen változást nem tapasztaltak az anyagcsere egészségét jelző mutatókban a gyümölcslevet vagy smoothie-t fogyasztó alanyoknál.
Egyszerű segítséggel is formálható az étrend
Dr. Courtney Neal, a tanulmány egyik szerzője hangsúlyozta, hogy a célzott pénzügyi támogatás és a megfelelő tájékoztatás egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők érdemi változtatásokat hajtsanak végre az étrendjükön.
Dr. Oliver Shannon, a Newcastle-i Egyetem kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök magas ára sokak számára akadályt jelenthet.
Véleménye szerint napi egy pohár gyümölcslé vagy smoothie beiktatása egy egyszerű és viszonylag költséghatékony módszer lehet a „napi öt adag” eléréséhez.
A szakértők által lektorált tanulmány a British Journal of Nutrition című folyóiratban jelent meg, a kutatást pedig a Fruit Juice Science Centre finanszírozta.
Ez a széles körben ismert táplálkozási irányelv az egészség megőrzése és a krónikus betegségek elkerülése érdekében naponta legalább öt adag zöldség vagy gyümölcs elfogyasztását javasolja.”