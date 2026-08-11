Napi egy pohár gyümölcslé meglepő hatással lehet a hangulatunkra

A Newcastle-i Egyetem randomizált, kontrollált vizsgálatában 42 felnőtt vett részt. Ők a kutatás kezdetén mindannyian legfeljebb napi két adag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztottak. A kutatók arra keresték a választ, miként illeszthető be a gyümölcslé fogyasztása a „napi öt adag” ajánlásba, és mindez milyen összefüggésben állhat a résztvevők hangulatával.

A gyümölcslé rendszeres fogyasztása egy kutatás szerint összefügghet a mentális közérzet javulásával

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A gyümölcslé hatásának vizsgálata: három csoportra osztották a résztvevőket

A négyhetes vizsgálat során az alanyokat véletlenszerűen három, egyenként 14 fős csoportba osztották.

Míg a kontrollcsoport tagjai folytatták a megszokott étrendjüket,

a második csoport segítséget kapott ahhoz, hogy kizárólag egész gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával érjék el a napi öt adagot.

A harmadik csoport tagjai szintén megnövelték a friss zöldségek és gyümölcsök mennyiségét, ám emellett mindennap megittak egy pohár 100%-os gyümölcslevet vagy smoothie-t is.

Mindhárom csoport heti 10 font juttatásban részesült, emellett a két életmódváltó csoportot tájékoztató anyagokkal is segítették.

Négy hét elteltével mindkét támogatott csoportban mérhetően megnőtt az elfogyasztott zöldség és gyümölcs mennyisége.

Jobb hangulatba kerültek a résztvevők a gyümölcslétől

A kutatók validált kérdőívek segítségével értékelték a szorongás és a depresszió tüneteit. A gyümölcslevet vagy smoothie-t fogyasztó csoport depressziós pontszáma a 27 pontos skálán átlagosan 2,52 ponttal bizonyult alacsonyabbnak a kontrollcsoport eredményénél.

A korrigált átlagpontszám a kontrollcsoport esetében 5,45, míg a gyümölcslevet vagy smoothie-t fogyasztók körében csupán 2,93 volt.

Ezt a különbséget a kutatók mérsékelt nagyságúnak, ugyanakkor statisztikailag szignifikánsnak minősítették.

A szerzők szerint az eredmények további vizsgálatokat indokolnak, különösen azok körében, akiknek eleve rosszabb a mentális közérzetük. Úgy vélik, hogy az ilyen egyszerű étrendi változtatások is fontos szerepet játszhatnak a mentális jóllét támogatásában.