Váratlan összefüggést találtak a fogak száma és a hasnyálmirigyrák túlélési esélyei között

A Hirosimai Egyetem kutatói 339 olyan beteget vizsgáltak meg, akiket 2014 és 2022 között kezeltek a hasnyálmirigyrák egyik agresszív típusa, a hasnyálmirigy-adenokarcinóma miatt. Valamennyien radikális pankreatektómián estek át, melynek során a hasnyálmirigy egészét vagy egy részét eltávolították. A beavatkozás előtt minden páciensnél átfogó fogászati vizsgálatot végeztek.

Fogászati vizsgálat: a kutatók szerint a természetes fogak száma összefügghet a hasnyálmirigyrák műtétje utáni túlélési esélyekkel

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Jelentős különbséget találtak a hasnyálmirigyrák túlélésében

A legalább 21 természetes foggal rendelkező betegek medián teljes túlélési ideje 60,7 hónap, vagyis valamivel több mint öt év volt. A legfeljebb 20 foggal rendelkezők esetében ez az időtartam jelentősen, 39,1 hónapra – azaz kicsivel több mint három évre – csökkent.

A fogak száma még azt követően is egyértelmű összefüggést mutatott a túléléssel, hogy a kutatók figyelembe vették a daganat stádiumát, a nyirokcsomó-áttéteket, a műtéti eltávolítás eredményességét, az alkalmazott kemoterápiát, valamint a betegek tápláltsági állapotát.

A vizsgálat ugyanakkor nem bizonyította, hogy a fogak száma közvetlenül is befolyásolná a túlélést. A Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences című folyóiratban 2026 áprilisában publikált eredmények szerint a rágási funkció – amelyet a hátsó fogak érintkezésével mértek – önmagában nem mutatott független kapcsolatot a túléléssel.

A kutatók szerint a fogvesztés sokkal inkább a szervezet hosszú távú állapotáról közvetít fontos információkat.

A fogvesztés a szervezet állapotának lenyomata lehet

A fogak elvesztéséhez számos tényező hozzájárulhat, többek között a fogágybetegség, a dohányzás, a nem megfelelő étrend, a krónikus betegségek, maga az öregedés, illetve a fogászati ellátáshoz való hozzáférés hiánya.

Ezen tényezők egy része azt is alapvetően meghatározhatja, hogy a szervezet mennyire képes elviselni egy komolyabb műtétet, a kemoterápiát, valamint a daganatos betegség okozta általános gyulladást és megterhelést.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a szájüreg állapota az évtizedek alatt felhalmozódó krónikus gyulladások, az általános elesettség, az életmódbeli hatások és egyéb egészségi terhelések látható jele lehet.