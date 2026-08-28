Új fegyvert vetnek be az egyik legnehezebben kezelhető daganat ellen

A hasnyálmirigyrák kezelését számos tényező nehezíti. Mivel nincs hatékony szűrővizsgálat, és a betegség a korai szakaszban ritkán okoz észrevehető tüneteket, nehéz időben felismerni. Mire a sárgaság vagy a hasi fájdalom jelentkezik, a daganat gyakran már más szervekre is átterjedt. Sajnos a 2015 és 2021 között áttétes hasnyálmirigyrákkal diagnosztizált betegek mintegy 97 százaléka öt éven belül elhunyt.

A hasnyálmirigyrák kezelésében új lehetőséget jelenthetnek a daganat növekedését célzó gyógyszerek

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A KRAS gén mutációjának szerepe a hasnyálmirigyrákban

A hasnyálmirigy-daganatok több mint 90 százalékának növekedését a KRAS gén mutációi okozzák. A gén által kódolt fehérje egyfajta kapcsolóként szabályozza a sejtek növekedését. Mutáció esetén ez a kapcsoló tartósan bekapcsolva marad, folyamatos szaporodásra késztetve a daganatsejteket.

A KRAS fehérjét sokáig nem lehetett gyógyszerekkel célzottan támadni. Ennek oka, hogy a felszíne rendkívül sima, így hiányoznak róla azok a molekuláris mélyedések, amelyekhez a hagyományos készítmények kapcsolódhatnának.

Éppen ezért az előrehaladott hasnyálmirigyrák kezelésének alapját hosszú ideig a kemoterápia jelentette. Bár ez a módszer lassíthatja a betegség előrehaladását, a daganatsejtek idővel ellenállóvá válhatnak vele szemben. Ráadásul a kezelés az egészséges szöveteket is károsíthatja, ami súlyos mellékhatásokhoz vezethet.

Így működik a daraxonrasib

A daraxonrasib egy naponta, szájon át szedhető készítmény. A gyógyszer érdekessége, hogy nem közvetlenül a KRAS fehérjéhez, hanem a sejtekben található ciklofilin A nevű molekulához kapcsolódik, amely a fehérjék végső térbeli szerkezetének kialakításában segít.

Az így létrejövő komplex már képes kötődni az aktív KRAS fehérjéhez, gátolva ezzel a daganatsejtek szaporodását serkentő jeleket.

A gyógyszert kifejlesztő Revolution Medicines harmadik fázisú klinikai vizsgálatában 500, áttétes hasnyálmirigyrákban szenvedő beteg vett részt, akik korábban már átestek más kezeléseken.

A hagyományos kemoterápiához képest a daraxonrasib 6,7 hónapról 13,2 hónapra növelte a betegek diagnózistól számított teljes túlélési idejét.

A vizsgálati eredmények alapján a készítmény összességében 60 százalékkal csökkentette a halálozás kockázatát az áttétes hasnyálmirigyrákban szenvedő betegek esetében.

Gyakori mellékhatások

A legjellemzőbb mellékhatás a bőrkiütés volt, amely a résztvevők több mint 86 százalékánál fordult elő.

Emellett gyakran tapasztaltak szájnyálkahártya-gyulladást (fájdalmas duzzanatot és sebeket a szájban), hasmenést, hányingert és hányást is.

Ugyanakkor a daraxonrasibot szedő betegek a kemoterápiában részesülőkhöz képest ritkábban hagyták abba a kezelést a súlyos mellékhatások miatt. Sőt, az életminőségük javult, a fájdalmaik pedig enyhültek.