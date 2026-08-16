Elkészült a tükör, amely szándékosan becsapja az embert

Míg egy hagyományos tükör egyszerűen úgy veri vissza a rá eső fényt, hogy az előtte lévő tárgy képe jelenik meg benne, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói egy teljesen más elven működő felületet alkottak. A "hazug tükör" szándékosan félrevezető képpé formálja a beérkező vizuális információt, így különböző bemeneti képekből is képes ugyanazt az előre meghatározott látványt létrehozni.
A hazug tükör működése: passzív felület alakítja át a fényt
A megoldás alapvetően eltér a projektorok és más hagyományos képgenerátorok működésétől, amelyek energiaforrást, digitális jelfeldolgozást és belső kijelzőt igényelnek egy beprogramozott kép kivetítéséhez.
Aydogan Ozcan, az UCLA mérnöke szerint ezzel szemben a hazug tükör egy teljesen passzív optikai elem.
Egyszerűen visszaveri a környezetből érkező fényt, miközben optikai szűrőként finoman átalakítja annak térbeli mintázatát. A felületén található apró szerkezeti elemek megváltoztatják a visszaverődő fény fázisát, így a fényhullámok önmaguk hozzák létre a kívánt képet.
A működési elv némileg a hologramokéhoz hasonlítható. Ám míg a hologram egy előre eltárolt képet állít elő, ez az új eszköz a beérkező fényben már eleve jelen lévő vizuális információt transzformálja át egy teljesen más képpé.
Mélytanulással tervezték meg a hazug tükröt
A kutatók mélytanulási algoritmusok segítségével határozták meg a felület apró szerkezeti elemeinek optimális elrendezését. Ennek köszönhetően a legyártott tükör mindig ugyanazt a képet jeleníti meg, függetlenül attól, hogy milyen tárgy képe érkezik rá bemenetként.
A számítógépes szimulációk során lenyűgöző eredményeket értek el: a ruhadarabok képeit táskává, a kézzel írt számjegyeket 8-assá, az egyszerű rajzokat pedig pandaarccá alakították. Külön érdekesség, hogy a rendszer olyan képekkel is hibátlanul működött, amelyek nem is szerepeltek a betanítási folyamatban.
A kutatócsoport fizikailag is megépítette azt a prototípust, amely a különböző kézzel írt számjegyekből egységesen egy 8-as szám képét hozta létre. A berendezés mikrotükrök tömbjét alkalmazta, és tökéletesen működött vörös, kék, illetve zöld hullámhosszal külön-külön, valamint a három szín egyidejű használatával is. Egy másik változat a látható fény folyamatos (szélessávú) hullámhossztartományában is eredményesen vizsgázott.
Laboratóriumon kívül egyelőre nem bevethető
A technológia a jelenlegi formájában még pontosan beállított fénynyalábokat és szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülményeket követel meg. A kísérletek során ugyanis koherens fényt alkalmaztak, miközben a napfény és a hétköznapi fényforrások általában inkoherensek.
A kutatók azonban már modelleztek olyan változatokat is, amelyeket részlegesen koherens fényre terveztek.
A szimulációk alapján az alapvető módszer kevésbé kontrollált megvilágítás mellett is működőképes lehet. Ennek megvalósításához viszont valószínűleg olyan többrétegű térfogati struktúrákra lesz szükség, amelyek a legkülönbözőbb irányokból érkező fényt is képesek megfelelően irányítani és egyesíteni.
Milyen gyakorlati haszna lehet a hazug tükörnek?
A technológia egyik legígéretesebb alkalmazási területe kétségtelenül az álcázás.
A hazug tükör ugyanis nem csupán elrejtené a mögötte lévő tárgyat, hanem egy hétköznapi, érdektelen képet jelenítene meg helyette.
A fejlesztők szerint ezzel a módszerrel például érzékeny taktikai berendezéseket lehetne sokkal kevésbé feltűnően védeni. Míg egy nagyméretű doboz vagy védőburkolat már önmagában is jelezheti, hogy valami értékes rejtőzik alatta, a tükör segítségével a külső szemlélő csupán egy egyszerű, unalmas mintázatot látna a tárgy helyén.
A jövőben a megoldásnak a biztonsági és védelmi szektor mellett a szórakoztatóiparban is komoly létjogosultsága lehet.
- A kutatás eredményeit a Nature Communications folyóiratban publikálták.