Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Riasztás

Kiadták a riasztást: heves zivatarok, jégeső és károkozó szél söpör végig az országon

tükör

Elkészült a tükör, amely szándékosan becsapja az embert

24 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az UCLA mérnökei olyan passzív optikai felületet fejlesztettek ki, amely a különböző tárgyakról érkező fényt ugyanazzá az előre meghatározott képpé alakítja. Bár a „hazug tükör” egyelőre csupán ellenőrzött laboratóriumi körülmények között működik, a jövőben álcázási, biztonsági és szórakoztatóipari célokra egyaránt használható lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tükörfizikaálcázásoptikatárgy

Míg egy hagyományos tükör egyszerűen úgy veri vissza a rá eső fényt, hogy az előtte lévő tárgy képe jelenik meg benne, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói egy teljesen más elven működő felületet alkottak. A "hazug tükör" szándékosan félrevezető képpé formálja a beérkező vizuális információt, így különböző bemeneti képekből is képes ugyanazt az előre meghatározott látványt létrehozni.

Hazug tükör optikai technológia, amely a visszavert fény átalakításával eltérő képet jelenít meg
A hazug tükör a visszaverődő fény mintázatának átalakításával a valóságtól eltérő képet jeleníthet meg
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A hazug tükör működése: passzív felület alakítja át a fényt

A megoldás alapvetően eltér a projektorok és más hagyományos képgenerátorok működésétől, amelyek energiaforrást, digitális jelfeldolgozást és belső kijelzőt igényelnek egy beprogramozott kép kivetítéséhez. 

Aydogan Ozcan, az UCLA mérnöke szerint ezzel szemben a hazug tükör egy teljesen passzív optikai elem.

Egyszerűen visszaveri a környezetből érkező fényt, miközben optikai szűrőként finoman átalakítja annak térbeli mintázatát. A felületén található apró szerkezeti elemek megváltoztatják a visszaverődő fény fázisát, így a fényhullámok önmaguk hozzák létre a kívánt képet.

A működési elv némileg a hologramokéhoz hasonlítható. Ám míg a hologram egy előre eltárolt képet állít elő, ez az új eszköz a beérkező fényben már eleve jelen lévő vizuális információt transzformálja át egy teljesen más képpé.

Mélytanulással tervezték meg a hazug tükröt

A kutatók mélytanulási algoritmusok segítségével határozták meg a felület apró szerkezeti elemeinek optimális elrendezését. Ennek köszönhetően a legyártott tükör mindig ugyanazt a képet jeleníti meg, függetlenül attól, hogy milyen tárgy képe érkezik rá bemenetként.

A számítógépes szimulációk során lenyűgöző eredményeket értek el: a ruhadarabok képeit táskává, a kézzel írt számjegyeket 8-assá, az egyszerű rajzokat pedig pandaarccá alakították. Külön érdekesség, hogy a rendszer olyan képekkel is hibátlanul működött, amelyek nem is szerepeltek a betanítási folyamatban.

A kutatócsoport fizikailag is megépítette azt a prototípust, amely a különböző kézzel írt számjegyekből egységesen egy 8-as szám képét hozta létre. A berendezés mikrotükrök tömbjét alkalmazta, és tökéletesen működött vörös, kék, illetve zöld hullámhosszal külön-külön, valamint a három szín egyidejű használatával is. Egy másik változat a látható fény folyamatos (szélessávú) hullámhossztartományában is eredményesen vizsgázott.

Egy strukturált "hazug tükör" kísérleti bemutatójának eredményei
Egy strukturált "hazug tükör" kísérleti bemutatójának eredményei
Fotó: Li, Chen et al., Nat. Commun., 2026

Laboratóriumon kívül egyelőre nem bevethető

A technológia a jelenlegi formájában még pontosan beállított fénynyalábokat és szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülményeket követel meg. A kísérletek során ugyanis koherens fényt alkalmaztak, miközben a napfény és a hétköznapi fényforrások általában inkoherensek.

A kutatók azonban már modelleztek olyan változatokat is, amelyeket részlegesen koherens fényre terveztek.

A szimulációk alapján az alapvető módszer kevésbé kontrollált megvilágítás mellett is működőképes lehet. Ennek megvalósításához viszont valószínűleg olyan többrétegű térfogati struktúrákra lesz szükség, amelyek a legkülönbözőbb irányokból érkező fényt is képesek megfelelően irányítani és egyesíteni.

Milyen gyakorlati haszna lehet a hazug tükörnek?

A technológia egyik legígéretesebb alkalmazási területe kétségtelenül az álcázás

A hazug tükör ugyanis nem csupán elrejtené a mögötte lévő tárgyat, hanem egy hétköznapi, érdektelen képet jelenítene meg helyette.

A fejlesztők szerint ezzel a módszerrel például érzékeny taktikai berendezéseket lehetne sokkal kevésbé feltűnően védeni. Míg egy nagyméretű doboz vagy védőburkolat már önmagában is jelezheti, hogy valami értékes rejtőzik alatta, a tükör segítségével a külső szemlélő csupán egy egyszerű, unalmas mintázatot látna a tárgy helyén.

A jövőben a megoldásnak a biztonsági és védelmi szektor mellett a szórakoztatóiparban is komoly létjogosultsága lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!