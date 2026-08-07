Itt vannak az első képek a kráterről, amelyet a SpaceX rakétája ütött a Holdba

Megérkeztek az első képek a Holdba csapódott SpaceX rakéta becsapódási helyéről. A dél-koreai Danuri holdszonda augusztus 5-én készített felvételeket a területről, ahol a SpaceX egyik Falcon 9 rakétájának felső fokozata a Hold felszínébe csapódott.

8 ezer km/órával csapódott a Holdba a SpaceX rakétája.

Elképesztő felvételek érkeztek a Holdba csapódott SpaceX rakétáról

A 4,4 tonnás rakétadarab helyi idő szerint szerda hajnalban, mintegy 8700 km/órás sebességgel érte el a Holdat. A becsapódás az Einstein-kráter közelében, a Hold északnyugati peremén történt.

A Danuri képein már egy kisebb, elsötétedett kráter is kivehető. A szakértők korábban úgy számoltak, hogy a becsapódás nagyjából 27 méter széles és akár 5 méter mély krátert hozhatott létre, pontos mérések azonban egyelőre nem állnak rendelkezésre.

A becsapódáskor keletkező fényvillanást a Földről nem lehetett megfigyelni, mivel a terület a Hold napos oldalán helyezkedett el. A chilei Európai Déli Obszervatórium kutatói ugyanakkor egy törmelékfelhő nyomait észlelték.

A rakétadarab eredetileg 2025 januárjában indult útnak egy Falcon 9 rakéta második fokozataként. A rakéta két holdszállító egységet vitt, köztük a később sikeresen Holdra szálló Blue Ghostot.

A kutatók szerint az ilyen mesterséges becsapódások vizsgálata egyre fontosabb lesz, ahogy az emberiség újra egyre több küldetést indít a Holdra. A későbbi mérések azt is megmutathatják, milyen veszélyt jelenthetnek a hasonló ütközések a jövőbeli holdmissziókra.