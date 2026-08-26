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holdfogyatkozás

Közel teljes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án: a leglátványosabb részéről sajnos Magyarországon épp lemaradunk

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Augusztus 28-án hajnalban a Hold korongjának szinte egésze a Föld árnyékába kerül. A részleges holdfogyatkozás tetőzésekor 96,3 százalékos lesz a takarás, hazánkból azonban csak a jelenség kezdeti szakasza lesz látható.
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A NASA magyarázata szerint a holdfogyatkozás elején a Hold a Föld félárnyékába lép, de ez alig okoz szabad szemmel is érzékelhető változást. A sokkal látványosabb részleges szakasz magyar idő szerint 4:34-kor veszi kezdetét. Ekkortól a Föld teljes árnyéka, az umbra, egyre nagyobb szeletet harap ki a telihold korongjából. A fogyatkozás 6:13-kor éri el a csúcspontját.

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A holdfogyatkozás során a Föld árnyékába kerülő Hold felszíne jellegzetes rézvörös árnyalatot vehet fel
Fotó: ADITYA IRAWAN / NurPhoto

Magyarországról sajnos nem látszik a részleges holdfogyatkozás leglátványosabb része

Bár a részleges szakasz kezdete Magyarországról még szépen megfigyelhető, a Hold sajnos a maximum elérése előtt lenyugszik. A jelenség leglátványosabb szakasza Nyugat-Európából, Nyugat-Afrikából, illetve Észak- és Dél-Amerika jelentős részéről lesz követhető.

Világtérkép, amely megmutatja, hol látható a fogyatkozás a különböző fázisaiban. A kontúrvonalak a Föld azon területeinek határait jelölik, ahonnan az egyes fázisok megfigyelhetők. A részleges fázis kezdete például a narancssárga kontúron belül mindenhonnan látható. A kontúrokon kívül eső szürke területekről a fogyatkozás nem követhető
Fotó: NASA's Scientific VIsualization Studio

Rézszínűvé válik az árnyékos terület

Ahogy a Hold napfényben fürdő része egyre vékonyodik, a megfigyelők szeme fokozatosan hozzászokik a sötétséghez. Ennek köszönhetően láthatóvá válik az umbrába, vagyis a teljes árnyékba került holdfelszín különleges, rézszínű árnyalata.

Mit jelent a 96,3 százalékos fedettség?

A holdfogyatkozás mértékét kétféleképpen szokták megadni. A magnitúdó azt mutatja meg, hogy az umbra a Hold átmérőjének mekkora részét takarja el. A fedettség viszont magának az árnyékba borult területnek az arányát jelöli.

A 96,3 százalékos érték ez utóbbira, tehát a fedettségre vonatkozik. Bár a holdkorong túlnyomó része a Föld teljes árnyékába kerül, a jelenség így is részleges marad.

Egy 18 éves ciklus része

Az augusztusi holdfogyatkozás a Saros 138 elnevezésű fogyatkozássorozat része. Ennek az egyedülálló sorozatnak az eseményei 18 év, 11 nap és 8 óra időkülönbséggel ismétlődnek. A legutóbbi ilyen fogyatkozás 2008. augusztus 16-án volt, a következőre pedig 2044. szeptember 7-ig kell várnunk.

 

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