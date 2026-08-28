Szorongást is okozhat a hőség – így lehet enyhíteni

A nagy hőség már most is komoly terhet ró sokakra, és nem mindenki számára jelent csupán kellemetlen, izzasztó napokat. A hőhullámokkal kapcsolatos aggodalom ugyanis szorongást is kiválthat, különösen akkor, ha valaki attól tart, hogy nem tudja megfelelően megvédeni saját magát vagy a számára fontos embereket.
Miért okozhat szorongást a hőség?
A jelenség egyik legfontosabb oka a kontroll elvesztésének érzése. Az időjárást ugyanis nem tudjuk befolyásolni, és a nagy meleg elől sem lehet mindig egyszerűen elmenekülni.
Emiatt sokaknál nem is maga a hőmérséklet jelenti a legnagyobb problémát, hanem az az érzés, hogy nincs ráhatásuk a helyzetre.
A hőség ráadásul az alvást is megnehezítheti, a kialvatlanság pedig másnap csökkentheti azt a képességet, amellyel a stresszt kezeljük. Így könnyen kialakulhat egy ördögi kör: a meleg miatt rosszabbul alszunk, a fáradtság miatt pedig még nehezebben birkózunk meg a szorongással.
A félelemnek ugyanakkor valódi alapja is lehet: a szélsőséges hőség különösen az idősebbeket, a kisgyerekeket, valamint a szív-, tüdő- vagy vesebetegséggel élőket veszélyeztetheti. Emiatt bizonyos mértékű aggodalom teljesen érthető, a probléma akkor kezdődik, ha a szorongás már az alvást, a hangulatot vagy a mindennapi életet is jelentősen befolyásolja – írja a Private Medical Clinic.
Kiknél lehet erősebb a szorongás?
- A kisgyermekes szülőknél gyakori lehet az az érzés, hogy nem tudják teljesen megvédeni gyermeküket a hőségtől.
- Az idős vagy beteg hozzátartozókról gondoskodóknál szintén erősebb lehet az aggodalom, hiszen bizonyos egészségi problémák mellett a nagy meleg valóban nagyobb kockázatot jelenthet.
- A korábban is szorongással küzdőknél a hőhullám újabb kiváltó tényező lehet.
- A szabadtéren dolgozóknál a hőség fizikai megterhelése és a körülmények feletti kisebb kontroll tovább növelheti a feszültséget.
- Azoknál, akik erősen foglalkoznak a környezeti problémákkal, a hőség egy nagyobb, nehezebben befolyásolható problémára is emlékeztethet.
Nem mindegy, hogy szorongás vagy hőség okozza a rosszullétet
A két állapot tünetei bizonyos esetekben hasonlíthatnak egymásra: a szapora szívverés, az izzadás, a légszomj és a pánikszerű érzés például szorongásnál is jelentkezhet.
Szorongásnál jellemző lehet a nyugtalanság, a feszültség, a száguldó gondolatok, a rossz alvás és az állandó készenléti érzés. Hőkimerülésnél erős izzadás, fáradtság, szédülés, fejfájás, hányinger, gyors, de gyenge pulzus és sápadt bőr jelentkezhet. Hőguta esetén magas testhőmérséklet, zavartság, erős és gyors pulzus, görcsroham vagy eszméletvesztés is előfordulhat. Ez sürgősségi állapot, amely azonnali segítséget igényel.
Ha nem egyértelmű, hogy valaki szorongással vagy a hőség miatt kialakult fizikai rosszulléttel küzd, különösen gyermekek, idősek vagy meglévő egészségügyi problémával élők esetében biztonságosabb orvosi segítséget kérni.
Mit tehetünk a hőség miatti szorongás ellen?
- Készüljünk fel előre – Érdemes konkrét tervet készíteni arról, melyik helyiséget használjuk a nagy melegben, mikor húzzuk be a redőnyöket, és hol találhatunk a közelben hűvös helyet. Ha idős vagy beteg hozzátartozó miatt aggódunk, azt is tervezzük meg, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy jól van-e.
- Ne ellenőrizzük folyamatosan az előrejelzést – Hasznos, ha tisztában vagyunk a figyelmeztetésekkel, de a szakember szerint elegendő lehet naponta egyszer-kétszer megnézni az időjárást. A hírek és közösségi oldalak húszpercenkénti ellenőrzése inkább fenntarthatja a szorongást.
- Védjük az alvásunkat – A hűvösebb szoba, a könnyebb ágynemű és a megfelelő folyadékbevitel is segíthet. Az alvás különösen fontos, hiszen a kialvatlanság tovább ronthatja a stresszel szembeni ellenálló képességet.
- Próbáljunk ki egyszerű földelő technikákat – A lassú légzés, a környezet tudatos megfigyelése, például öt dolog megnevezése, amit éppen látunk vagy hallunk, illetve egy rövid könnyű mozgás segíthet megszakítani a szorongó gondolatok körforgását.
- Ne csak aggódjunk a hozzátartozókért, hanem ellenőrizzük is őket – Egy rövid telefonhívás vagy látogatás az idős vagy beteg családtagnál az aggodalmat konkrét cselekvéssé alakíthatja.
- Ne kerüljük teljesen a szabadtéri programokat – A legmelegebb órák helyett érdemes a kora reggeli vagy esti időszakot választani egy sétához. Így a megszokott napi rutin is megmaradhat, miközben elkerülhető a nap legnagyobb hőterhelése.
A hőség miatti aggodalom bizonyos mértékig teljesen érthető, hiszen a szélsőséges meleg valódi egészségügyi kockázatot jelenthet. A cél azonban az, hogy a félelem ne vegye át az irányítást a mindennapok felett.
Vészhelyzetben a Tisza-tó a hőség miatt
Vészesen apad a Tisza-tó, a tározó hasznosítható vízkészlete pedig mára elfogyott. A vízszint már a kritikus 610 centiméteres értéket közelíti, ezért a vízügy újabb rendkívüli intézkedésekről döntött, és akár már a hétvégén szükség lehet egy ideiglenes vízkivételi megoldás üzembe helyezésére Szolnoknál.