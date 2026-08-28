Szorongást is okozhat a hőség – így lehet enyhíteni

A nagy hőség már most is komoly terhet ró sokakra, és nem mindenki számára jelent csupán kellemetlen, izzasztó napokat. A hőhullámokkal kapcsolatos aggodalom ugyanis szorongást is kiválthat, különösen akkor, ha valaki attól tart, hogy nem tudja megfelelően megvédeni saját magát vagy a számára fontos embereket.

Sokaknál nem maga a hőség jelenti a legnagyobb problémát, hanem az az érzés, hogy nincs ráhatásuk a helyzetre - Illusztráció

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Miért okozhat szorongást a hőség?

A jelenség egyik legfontosabb oka a kontroll elvesztésének érzése. Az időjárást ugyanis nem tudjuk befolyásolni, és a nagy meleg elől sem lehet mindig egyszerűen elmenekülni.

Emiatt sokaknál nem is maga a hőmérséklet jelenti a legnagyobb problémát, hanem az az érzés, hogy nincs ráhatásuk a helyzetre.

A hőség ráadásul az alvást is megnehezítheti, a kialvatlanság pedig másnap csökkentheti azt a képességet, amellyel a stresszt kezeljük. Így könnyen kialakulhat egy ördögi kör: a meleg miatt rosszabbul alszunk, a fáradtság miatt pedig még nehezebben birkózunk meg a szorongással.

A félelemnek ugyanakkor valódi alapja is lehet: a szélsőséges hőség különösen az idősebbeket, a kisgyerekeket, valamint a szív-, tüdő- vagy vesebetegséggel élőket veszélyeztetheti. Emiatt bizonyos mértékű aggodalom teljesen érthető, a probléma akkor kezdődik, ha a szorongás már az alvást, a hangulatot vagy a mindennapi életet is jelentősen befolyásolja – írja a Private Medical Clinic.

Kiknél lehet erősebb a szorongás?

A kisgyermekes szülőknél gyakori lehet az az érzés, hogy nem tudják teljesen megvédeni gyermeküket a hőségtől.

Az idős vagy beteg hozzátartozókról gondoskodóknál szintén erősebb lehet az aggodalom, hiszen bizonyos egészségi problémák mellett a nagy meleg valóban nagyobb kockázatot jelenthet.

A korábban is szorongással küzdőknél a hőhullám újabb kiváltó tényező lehet.

A szabadtéren dolgozóknál a hőség fizikai megterhelése és a körülmények feletti kisebb kontroll tovább növelheti a feszültséget.

Azoknál, akik erősen foglalkoznak a környezeti problémákkal, a hőség egy nagyobb, nehezebben befolyásolható problémára is emlékeztethet.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Nem mindegy, hogy szorongás vagy hőség okozza a rosszullétet

A két állapot tünetei bizonyos esetekben hasonlíthatnak egymásra: a szapora szívverés, az izzadás, a légszomj és a pánikszerű érzés például szorongásnál is jelentkezhet.