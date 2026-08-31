Lenyűgöző titkot őriz a 110 év felettiek immunrendszere

A Cell Reports című folyóiratban megjelent tanulmányhoz 28, hetven év feletti ember vérmintáját vizsgálták meg. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy pontosan milyen szerepet töltenek be a CD4 citotoxikus T-limfociták az immunrendszer öregedése során. Ezek azok a ritka immunsejtek, amelyek bizonyos daganattípusoknál képesek elpusztítani a rákos sejteket.

Az immunrendszer öregedése nem feltétlenül jár együtt a védekezőképesség gyengülésével, nagyon idős korban is lehetnek jelen aktív T-sejtek

Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA

Egyre több ritka T-sejt keletkezik az immunrendszer öregedése során

A résztvevőket három korcsoportba sorolták:

70–99 évesek,

100–109 évesek

és 110 év felettiek.

A CD4 citotoxikus T-limfociták aránya az életkorral párhuzamosan egyre nőtt, a három csoportban rendre 4, 9,6, illetve 17,6 százalékot mértek.

Úgy tűnik, hogy ezek a sejtek százéves kor körül kezdenek el igazán felszaporodni.

Persze vannak kivételek is: a kutatás során épp egy száz év alatti résztvevőnél találták a legmagasabb CD4 citotoxikus T-limfocita arányt.

Amikor az immunrendszer valamilyen veszélyt érzékel, ezek a védősejtek gyors osztódásba kezdenek, és rengeteg másolatot készítenek magukról – a folyamatot klonális expanzió néven ismeri a szakirodalom. A sokszorozódás annyira jelentős, hogy egy-egy ilyen, másolatokból álló sejtcsoport átlagosan az összes CD4 citotoxikus T-limfocita harmadát teszi ki. Egy százéves résztvevő esetében pedig a CD4 citotoxikus T-limfociták több mint felét (53,8 százalékát) egyetlen eredeti sejt utódai alkották.

Felismerhetik a daganatokat

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy pontosan mik ellen veszik fel a harcot ezek a felszaporodott sejtek. Amikor a legnagyobb CD4 citotoxikus T-limfocita csoportokat összehasonlították egy daganatos betegek adatait tartalmazó adatbázissal, közel három tucat egyezést találtak. Kiderült, hogy ezek a sejtek többek között tüdő-, emlő- és májrákhoz köthető célpontokat ismernek fel.

A legérdekesebb az egészben, hogy a vizsgált 100 és 110 év feletti idősek egyikénél sem alakultak ki az említett rákos megbetegedések, ami arra utal, hogy a védősejtek gyors felszaporodása egyfajta korai védekező reakció lehet: az immunrendszer már a legelején fellép a rendellenes sejtek ellen.

A szakemberek jelenleg is tanulmányozzák, hogy a T-sejtek pontosan milyen módon veszik észre a fenyegetést.