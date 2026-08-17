Ez a mozgásforma javíthatja leginkább az alvást

Köztudott, hogy a testmozgás fontos szerepet játszik a pihentető alvásban, az viszont már kevésbé egyértelmű, hogy melyik típusa a leghatékonyabb. A kínai Harbini Sportegyetem kutatói 30 randomizált, kontrollált vizsgálat adatait összesítették, és a több mint 2500 résztvevő bevonásával készült elemzésükből az derült ki, hogy a nagy intenzitású jóga teljesített a legjobban.

A rendszeres jóga javíthatja az alvásminőséget és enyhítheti az alvászavarokat

Fotó: ELISA SCHU / DPA

Heti két rövid jógaedzés is elegendő lehet

A kutatók szerint az alvászavarokat a heti két alkalommal végzett nagy intenzitású jóga enyhítheti a legeredményesebben. A vizsgált edzések legfeljebb 30 percig tartottak, maguk a programok pedig általában 8–10 hetet vettek igénybe.

Az elemzés rangsorában a gyaloglás került a második helyre, amelyet az ellenállásos, más néven erősítő edzés – például a Pilates és a súlyzós gyakorlatok – követett. Kiderült továbbá, hogy a legeredményesebb jógaprogram még az aerob testmozgásnál is szignifikánsan jobb hatást gyakorolt az alvásra.

Más kutatások eltérő eredményre jutottak

Érdekesség, hogy egy 2023-ban megjelent áttekintés szerint az alvászavarok leküzdésében a heti három alkalommal végzett aerob vagy közepes intenzitású edzés lehet a leghatékonyabb. Ugyanakkor az ott vizsgált tanulmányok egyike szintén arra utalt, hogy a jóga más mozgásformáknál eredményesebben javíthatja az alvást.

A tudományos eredmények közötti eltérések egyik oka feltehetően abban keresendő, hogy a jóga nehezen sorolható be kizárólag az aerob vagy az anaerob edzések kategóriájába.

Intenzitása és élettani hatása az alkalmazott módszertől függően jelentősen változhat, ahogyan ez a tajcsi és a Pilates esetében is megfigyelhető.

Egy 2025-ös tanulmány például arra a következtetésre jutott, hogy a tajcsi hosszú távon az álmatlanság kezelésére alkalmazott kognitív viselkedésterápiához hasonló eredményeket hozhat – amiben valószínűleg komoly szerepet játszik az is, hogy rendkívül könnyen beilleszthető a mindennapokba.