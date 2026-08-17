Ez a mozgásforma javíthatja leginkább az alvást

Köztudott, hogy a testmozgás fontos szerepet játszik a pihentető alvásban, az viszont már kevésbé egyértelmű, hogy melyik típusa a leghatékonyabb. A kínai Harbini Sportegyetem kutatói 30 randomizált, kontrollált vizsgálat adatait összesítették, és a több mint 2500 résztvevő bevonásával készült elemzésükből az derült ki, hogy a nagy intenzitású jóga teljesített a legjobban.
Heti két rövid jógaedzés is elegendő lehet
A kutatók szerint az alvászavarokat a heti két alkalommal végzett nagy intenzitású jóga enyhítheti a legeredményesebben. A vizsgált edzések legfeljebb 30 percig tartottak, maguk a programok pedig általában 8–10 hetet vettek igénybe.
Az elemzés rangsorában a gyaloglás került a második helyre, amelyet az ellenállásos, más néven erősítő edzés – például a Pilates és a súlyzós gyakorlatok – követett. Kiderült továbbá, hogy a legeredményesebb jógaprogram még az aerob testmozgásnál is szignifikánsan jobb hatást gyakorolt az alvásra.
Más kutatások eltérő eredményre jutottak
Érdekesség, hogy egy 2023-ban megjelent áttekintés szerint az alvászavarok leküzdésében a heti három alkalommal végzett aerob vagy közepes intenzitású edzés lehet a leghatékonyabb. Ugyanakkor az ott vizsgált tanulmányok egyike szintén arra utalt, hogy a jóga más mozgásformáknál eredményesebben javíthatja az alvást.
A tudományos eredmények közötti eltérések egyik oka feltehetően abban keresendő, hogy a jóga nehezen sorolható be kizárólag az aerob vagy az anaerob edzések kategóriájába.
Intenzitása és élettani hatása az alkalmazott módszertől függően jelentősen változhat, ahogyan ez a tajcsi és a Pilates esetében is megfigyelhető.
Egy 2025-ös tanulmány például arra a következtetésre jutott, hogy a tajcsi hosszú távon az álmatlanság kezelésére alkalmazott kognitív viselkedésterápiához hasonló eredményeket hozhat – amiben valószínűleg komoly szerepet játszik az is, hogy rendkívül könnyen beilleszthető a mindennapokba.
A légzés és az izommunka együttes ereje
Bár a kutatók egyelőre nem tudják hajszálpontosan megmagyarázni a jóga alvásjavító hatásának mechanizmusát, az egyik legvalószínűbb teória szerint a titok abban rejlik, hogy
ez a mozgás egyszerre szabályozza a légzést, emeli a pulzust és terheli az izmokat.
A tudatos légzés ugyanis a bolygóideg ingerlésén keresztül képes aktiválni a szervezet nyugalmi állapotáért felelős paraszimpatikus idegrendszert. Emellett más kutatások arra is rávilágítottak, hogy a jóga az agyhullámok aktivitását is képes befolyásolni, ami szintén elősegítheti a mélyebb alvást.
E folyamatban az ellenállással végzett gyakorlatoknak is kulcsszerepük lehet. Amikor olyan pozíciókat tartunk ki, mint a plank vagy a lefelé néző kutya, esetleg súlyzós edzést végzünk, az izmaink valamilyen ellentétes erővel szemben dolgoznak. A jóga egyedisége éppen abban rejlik, hogy a légzés finomhangolását szorosan összekapcsolja ezzel az izomterheléssel.
További vizsgálatokra van szükség
Noha a testmozgás általánosságban bizonyítottan javítja az alvást, az egyes edzéstípusok hosszú távú hatásairól egyelőre viszonylag kevés megbízható adat áll rendelkezésre. Emiatt, valamint a feldolgozott vizsgálatok korlátozott száma miatt a kutatók továbbra is óvatosságra intenek az eredmények értelmezésekor.
Végül fontos szem előtt tartani, hogy az álmatlanságra és egyéb alvászavarokra nem létezik olyan univerzális megoldás, amely mindenkinél egyformán működne. Bár a rendszeres mozgás sokat segíthet, ha az alvási problémák tartósan fennállnak és már az életminőséget is rontják, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.
- A hivatkozott kutatás a Sleep and Biological Rhythms című tudományos folyóiratban jelent meg.
Fontos megjegyezni, hogy ez a mozgásforma jelentősen eltér a jógához általában társított lassú, kíméletes gyakorlatoktól. A résztvevők gyorsabban váltanak az egyes testhelyzetek között, miközben saját testsúlyukat használják ellenállásként, ami egyszerre emeli meg a pulzust és dolgoztatja meg az izmokat.