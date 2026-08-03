Elképesztő felfedezés tettek a régészek: az emberek ősei között jelen lehetett a kannibalizmus

Új barlangi fosszíliák tárták fel egy távoli emberi ős hátborzongató szokásait. A kutatók feltételezései szerint a Homo sapiens elődjeinek körében jelent volt a kannibalizmus, sőt gyerekeket és felnőtteket is feldolgoztak.

Elterjedt lehetett a kannibalizmus a Homo sapiens elődjeinél. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elterjedt lehetett a kannibalizmus a Homo sapiens elődjeinél

A Katalán Emberi Paleoökológiai és Társadalmi Evolúciós Intézet (IPHES) kutatói a spanyolországi Burgosban található Atapuerca régészeti lelőhelyen található Gran Dolina-barlang feltárása során két tucat csontot és fogat találtak egy nemrégiben végzett ásatás során. Az intézet közleménye szerint a csontok között koponya-, gerinc-, kar- és lábcsonttöredékek, valamint három fog is volt a rég kihalt, távoli emberi őstől, a Homo antecessortól.

Az intézet közleményében azt írta, hogy a spanyol csontleletek arra utalnak, hogy az adott elődcsoport, amely 770 000 és 1,2 millió évvel ezelőtt élt, aktívan kannibalizálta egymást.

A kutatók szerint számos Antecessor csonttöredéken kőeszközöktől származó, jól látható vágásnyomok voltak, ami arra utal, hogy a primitív eszközök lekaparták róluk a húst. A lelőhelyen korábban talált, kisgyermekektől származó csontleleteken is voltak ilyen nyomok, a felnőtt maradványokon végzett új felfedezés pedig arra utal, hogy a csoport idősebb és fiatalabb tagjai között egyaránt előfordult kannibalizmus. Mindemellett a lelet arra is utalt, hogy 13-15 ember lakott a barlangban, ami nagyobb létszám, mint korábban gondolták.

A kutatók szerint az új felfedezéssel jobb képet kaptak az ősi emberféle fajok mindennapi életéről és társadalmi struktúrájáról, folytatva évtizedek óta tartó létfontosságú munkájukat. Visszatértek a barlang Aurora rétegéhez, ahol az első fosszíliákat az 1990-es években fedezték fel, és szinte azonnal megtalálták az új maradványokat.

A legnagyobb újdonságot az a singcsont jelenti, amely az első ilyen jellegű lelet ezen a helyszínen. Emellett sípcsont-, combcsont- és felkarcsont-töredékek is előkerültek. Bár a csontok többsége töredékes, a régészek így is jobban megismerhetik a területen egykor élt ősi közösséget. Ezek a felfedezések kiegészítik a korábbi, akár 850 000 évre visszanyúló leleteket, köztük a 2025-ben talált nyakcsontdarabot, amely először utalt a Homo antecessor kannibalizmusára.