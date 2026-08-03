Elképesztő felfedezés tettek a régészek: az emberek ősei között jelen lehetett a kannibalizmus

Új barlangi fosszíliák tárták fel egy távoli emberi ős hátborzongató szokásait. A kutatók feltételezései szerint a Homo sapiens elődjeinek körében jelent volt a kannibalizmus, sőt gyerekeket és felnőtteket is feldolgoztak.
Elterjedt lehetett a kannibalizmus a Homo sapiens elődjeinél
A Katalán Emberi Paleoökológiai és Társadalmi Evolúciós Intézet (IPHES) kutatói a spanyolországi Burgosban található Atapuerca régészeti lelőhelyen található Gran Dolina-barlang feltárása során két tucat csontot és fogat találtak egy nemrégiben végzett ásatás során. Az intézet közleménye szerint a csontok között koponya-, gerinc-, kar- és lábcsonttöredékek, valamint három fog is volt a rég kihalt, távoli emberi őstől, a Homo antecessortól.
Az intézet közleményében azt írta, hogy a spanyol csontleletek arra utalnak, hogy az adott elődcsoport, amely 770 000 és 1,2 millió évvel ezelőtt élt, aktívan kannibalizálta egymást.
A kutatók szerint számos Antecessor csonttöredéken kőeszközöktől származó, jól látható vágásnyomok voltak, ami arra utal, hogy a primitív eszközök lekaparták róluk a húst. A lelőhelyen korábban talált, kisgyermekektől származó csontleleteken is voltak ilyen nyomok, a felnőtt maradványokon végzett új felfedezés pedig arra utal, hogy a csoport idősebb és fiatalabb tagjai között egyaránt előfordult kannibalizmus. Mindemellett a lelet arra is utalt, hogy 13-15 ember lakott a barlangban, ami nagyobb létszám, mint korábban gondolták.
A kutatók szerint az új felfedezéssel jobb képet kaptak az ősi emberféle fajok mindennapi életéről és társadalmi struktúrájáról, folytatva évtizedek óta tartó létfontosságú munkájukat. Visszatértek a barlang Aurora rétegéhez, ahol az első fosszíliákat az 1990-es években fedezték fel, és szinte azonnal megtalálták az új maradványokat.
A legnagyobb újdonságot az a singcsont jelenti, amely az első ilyen jellegű lelet ezen a helyszínen. Emellett sípcsont-, combcsont- és felkarcsont-töredékek is előkerültek. Bár a csontok többsége töredékes, a régészek így is jobban megismerhetik a területen egykor élt ősi közösséget. Ezek a felfedezések kiegészítik a korábbi, akár 850 000 évre visszanyúló leleteket, köztük a 2025-ben talált nyakcsontdarabot, amely először utalt a Homo antecessor kannibalizmusára.
Palmira Saladie, régész és az IPHES vezető koordinátora szerint a tavalyi lelet arra utal, hogy a gyerekeket "úgy dolgozták fel, mint bármely más zsákmányt". A gyermek, akihez a csont tartozott, 2-4 év közötti volt, és lefejezték. A kutató hozzátette, hogy szinte biztos benne, hogy a gyermeket megölése után elfogyasztották.
Sok más csonton, amelyeket kilenc másik egyén maradványaival együtt fedeztek fel, szintén vágásnyomok és törések voltak láthatók, amelyekről azt állítják, hogy a csontvelő eléréséhez szükségesek.
Saladie szerint a mostani leletek egy hatalmas fordulatot jelentenek a csoport kutatásában, amelynek a fő fókusza nem a kannibalizmus.
Eddig főként csecsemő- és fiatalkorú maradványokkal rendelkeztünk, ami befolyásolta a leletkészlet értelmezését. A több felnőtt egyed megjelenése, amelyek közül néhányon vágásnyomok is láthatók, lehetővé teszi számunkra, hogy bebizonyítsuk, hogy a kannibalizmus nem kizárólag a legfiatalabbakat érintette
- magyarázta.
Kiemelte, hogy emellett jobban megértették a Homo antecessor biológiáját, demográfiáját és viselkedését - írta a Mirror.