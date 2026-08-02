Él egy állat az óceánban, amitől még a kardszárnyú delfinek is rettegnek

Bár a köztudatban sokáig a nagy fehér cápa élt a tengerek legfélelmetesebb ragadozójaként, a kutatók már megfigyelték, hogy a kardszárnyú delfin (Orcinus orca) könnyedén elejti őt, és kifejezetten a cápa puha, tápanyagokban gazdag májára vadászik. Éppen ezért rendkívül különös, hogy ezt a nagy termetű gyilkos bálnát egy nála jóval kisebb faj, a hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin (Globicephala melas) képes menekülésre bírni. A legújabb megfigyelések szerint ráadásul ehhez már az állatok hívóhangja is elegendő.

A kardszárnyú delfin a tengerek csúcsragadozója, de rejtélyes okból tart egy kisebb cetfajtól

Fotó: GEORGE KARBUS PHOTOGRAPHY / Connect Images

Miért kerüli a kardszárnyú delfin a kisebb cetet?

Anna Selbmann tengerbiológus és kutatócsoportja azt vizsgálta, miként reagál a két faj egymás hangjelzéseire. Eredményeik alapján a kardszárnyú delfinek viselkedése arra utal, hogy a gömbölyűfejű delfinek jelenlétét valószínűleg fenyegetésként érzékelik.

A kutatást bemutató tanulmány eredetileg 2026 januárjában jelent meg a Scientific Reports folyóiratban. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták: továbbra sem világos, hogy a határozottan nagyobb és erősebb faj miért tart ennyire a kisebbtől.

A gömbölyűfejű delfineket vonzza a másik faj hangja

A cetfélék hangjelzései már egy 2012-ben ismertetett megfigyelés során is központi szerepet kaptak. Akkor Charlotte Curé és csapata kardszárnyú delfinek rögzített hangjait játszotta le vadon élő hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfineknek. Amint az állatok hallótávolságon belülre kerültek, azonnal megindultak a hang forrása felé.

Renaud de Stephanis és munkatársai egy 2014-es tanulmányban egy még ennél is különösebb mintázatra hívták fel a figyelmet. A 2004 óta dokumentált vadonbeli találkozások során a kardszárnyú delfinek kivétel nélkül minden alkalommal elhagyták a területet, amikor a gömbölyűfejű delfinek felbukkantak. A Gibraltári-szoros térségében végzett kutatás rámutatott, hogy a két faj nem ugyanazért a táplálékért verseng, és nem is vadásznak egymásra. Ráadásul a hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin lényegesen kisebb az orkánál.

A kutatókban felmerült az a magyarázat, hogy a kardszárnyú delfinek a múltban esetleg vadásztak a gömbölyűfejű delfinekre, amelyek hosszú időn át megőrizték ennek emlékét. Ezt az elképzelést azonban jelenleg viszonylag kevés bizonyíték támasztja alá.