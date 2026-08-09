Ártalmatlannak hitték, aztán fény derült a kaszáspókok sötét titkára

Bár a korábbi szakirodalom már utalt alkalmi találkozásokra a kaszáspókok és a békák között, ezek jobbára csupán anekdotikus beszámolók voltak. A jelenlegi tanulmány szerzői azonban négy konkrét ragadozási esetet vizsgáltak meg a trópusokon, amelyek a kaszáspókok (Opiliones) rendjébe tartozó Cranaidae család fajaihoz kötődnek. Mivel a kutatók nem gyűjtötték be a példányokat a terepi megfigyelések során, bizonyítékaik kizárólag fényképfelvételeken alapulnak.
Erős tapogatólábakkal tarthatják fogva a békákat a kaszáspókok
Luís Fernando García, az uruguayi Köztársasági Egyetem kutatója elmondta: a gerinctelen ízeltlábúakat a kisebb testméretük miatt általában a gerincesek zsákmányának tartják. Magukat a kaszáspókokat pedig gyakran lassú, törékeny és védtelen állatokként jellemzik, míg a békák ezzel szemben nagyobbak, gyorsabbak és rendkívül mozgékonyak.
A fotókon mégis jól látszik, amint a kaszáspókok viszonylag nagy békákat zsákmányolnak. Bizonyos esetekben ráadásul akkor is mozdulatlanul tartották zsákmányukat, amikor az még életben volt.
Mivel a kaszáspókoknak nincs mérgük, a kutatók azt feltételezik, hogy a zsákmány megragadására az erős tapogatólábaikat használják. Ezeket a karomszerű függelékeket jól fejlett tüskék borítják, amelyek hatékony fogószervként működve lehetővé teszik, hogy a pókszabásúak táplálkozás közben erősen lefogják a békát.
A kaszáspókok valószínűleg a békák testének olyan kulcspontjait ragadják meg, amelyekkel jelentősen korlátozni tudják a mozgásukat. Ehhez nagyon hasonló, a zsákmányt megbénító módszert figyeltek meg az Epomis nembe tartozó ragadozó futóbogaraknál is.
Nem ismert, pontosan milyen állapotban voltak a békák
A kutatók nem tudják biztosan, milyen fizikai állapotban voltak a kétéltűek az elfogásuk pillanatában. Elképzelhető, hogy aludtak, megsérültek, legyengültek, vagy valamilyen más okból kerültek eleve kiszolgáltatott helyzetbe. Emiatt azt sem lehet egyértelműen megállapítani, hogy pusztán a kaszáspókok szorítása akadályozta-e meg a védekezésüket, vagy pedig más tényezők – például egy korábbi legyengülés – is közrejátszottak-e a sikeres vadászatban.
A természetvédelem számára is fontos felfedezés
Mivel a megfigyelt esetekben érintett egyik békafaj veszélyeztetettnek minősül, az ehhez hasonló interakciók vizsgálatának a puszta természetrajzi érdekességen túlmutató jelentősége is lehet:
nagyban hozzájárulhat a ragadozók és zsákmányaik közötti viszonyrendszer dinamikájának megértéséhez.
Az eredmények a jövőben hozzájárulhatnak mindkét csoport védelméhez.
García hangsúlyozta, hogy az új megfigyelések nem felülírják, hanem sokkal inkább gazdagítják a korábbi ismereteinket, rámutatva arra, hogy a biológia mennyire dinamikus, és hogy a trópusi ökoszisztémák számos apró, ám komplex kölcsönhatását még mindig nem sikerült teljesen dokumentálni.
A tanulmány az Ecology and Evolution című folyóiratban jelent meg.