Hetven év után visszatér a kihaltnak hitt Kaszpi-tigris Kazahsztánba

Július 31-én szabadon engedték az Umit – amely kazahul „reményt” jelent – nevű nőstény tigrist az Ile-Balkhash természetvédelmi területen, a Balhas-tó közelében. A Kaszpi-tigris több mint hetven éve tűnt el Kazahsztánból, most pedig egy Oroszország távol-keleti részéről származó amuri tigrissel próbálják meg helyreállítani a nagymacska történelmi élőhelyén a populációt.

Visszatér a kihaltnak hitt Kaszpi-tigris Kazahsztánba (Illusztráció) Fotó: Pixabay

Az állat szabadon engedését több mint egy évtizednyi előkészítés előzte meg. A kazah kormány célja, hogy az elkövetkező években mintegy 50 példányból álló, önfenntartó tigrispopuláció alakuljon ki a térségben.

Yerlan Nysanbajev, Kazahsztán környezetvédelmi minisztere a szabadon engedés után történelmi eseménynek nevezte a program kezdetét.

Hangsúlyozta, hogy még rengeteg munka vár a szakemberekre, elsősorban az állatok megfigyelése és egy stabil populáció kialakítása terén.

Genetikailag szinte azonos a Kaszpi- és az amuri tigris

A Kaszpi-tigris egykor hatalmas területen élt. Elterjedési területe Kelet-Törökországtól Északnyugat-Kínáig húzódott, és többek között a mai Örményország, Azerbajdzsán, Irán, valamint Közép-Ázsia területeit is érintette.

A nagymacskák elsősorban folyók és tavak közelében, valamint az úgynevezett tugai erdőkben éltek. Ezeknek az ártéri erdőknek jelentős részét azonban a mezőgazdasági terjeszkedés miatt kiirtották.

A tigriseket emellett évtizedeken keresztül intenzíven vadászták, ami tovább gyorsította az állomány összeomlását. A Kaszpi-tigris az 1970-es évekre gyakorlatilag eltűnt, 2003-ban pedig hivatalosan is kihaltnak nyilvánították.

A visszatelepítési programot egy 2009-es genetikai felfedezés tette lehetővé.

A kutatók megállapították, hogy a Kaszpi-tigris és a Kelet-Szibériában élő amuri tigris genetikai szempontból szinte teljesen azonos.

A vizsgálatok szerint a két populáció egészen a 20. század elejéig kapcsolatban lehetett egymással, mielőtt a vadászat miatt elszigetelődtek. A két tigris genetikai különbsége mindössze egyetlen betű a DNS-kódban.

Ez azt jelenti, hogy az amuri tigrisek segítségével a kutatók megpróbálhatják helyreállítani a Kaszpi-tigris korábbi élőhelyén az állományt.

Dale Miquelle, a Wildlife Conservation Society oroszországi programjának vezetője szerint a mostani program gyakorlatilag a Kaszpi-tigris visszatérését jelenti, csak az állatok ezúttal nem gyalog érkeznek kelet felől.