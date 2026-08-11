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kazahsztán

Hetven év után visszatér a kihaltnak hitt Kaszpi-tigris Kazahsztánba

4 órája
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Több mint hetven év után ismét tigris élhet szabadon Kazahsztánban, miután egy nőstény nagymacskát engedtek el a Balhas-tó közelében található természetvédelmi területen. A Kaszpi-tigris visszatelepítését célzó program első lépése történelmi jelentőségű, a cél pedig egy mintegy 50 példányból álló, önfenntartó populáció létrehozása.
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kazahsztántigriskaszpi tigris

Július 31-én szabadon engedték az Umit – amely kazahul „reményt” jelent – nevű nőstény tigrist az Ile-Balkhash természetvédelmi területen, a Balhas-tó közelében. A Kaszpi-tigris több mint hetven éve tűnt el Kazahsztánból, most pedig egy Oroszország távol-keleti részéről származó amuri tigrissel próbálják meg helyreállítani a nagymacska történelmi élőhelyén a populációt.

Visszatér a kihaltnak hitt Kaszpi-tigris Kazahsztánba
Visszatér a kihaltnak hitt Kaszpi-tigris Kazahsztánba (Illusztráció) Fotó: Pixabay

Az állat szabadon engedését több mint egy évtizednyi előkészítés előzte meg. A kazah kormány célja, hogy az elkövetkező években mintegy 50 példányból álló, önfenntartó tigrispopuláció alakuljon ki a térségben.

Yerlan Nysanbajev, Kazahsztán környezetvédelmi minisztere a szabadon engedés után történelmi eseménynek nevezte a program kezdetét.

 Hangsúlyozta, hogy még rengeteg munka vár a szakemberekre, elsősorban az állatok megfigyelése és egy stabil populáció kialakítása terén.

Genetikailag szinte azonos a Kaszpi- és az amuri tigris

A Kaszpi-tigris egykor hatalmas területen élt. Elterjedési területe Kelet-Törökországtól Északnyugat-Kínáig húzódott, és többek között a mai Örményország, Azerbajdzsán, Irán, valamint Közép-Ázsia területeit is érintette.

A nagymacskák elsősorban folyók és tavak közelében, valamint az úgynevezett tugai erdőkben éltek. Ezeknek az ártéri erdőknek jelentős részét azonban a mezőgazdasági terjeszkedés miatt kiirtották.

A tigriseket emellett évtizedeken keresztül intenzíven vadászták, ami tovább gyorsította az állomány összeomlását. A Kaszpi-tigris az 1970-es évekre gyakorlatilag eltűnt, 2003-ban pedig hivatalosan is kihaltnak nyilvánították.

A visszatelepítési programot egy 2009-es genetikai felfedezés tette lehetővé.

 A kutatók megállapították, hogy a Kaszpi-tigris és a Kelet-Szibériában élő amuri tigris genetikai szempontból szinte teljesen azonos.

A vizsgálatok szerint a két populáció egészen a 20. század elejéig kapcsolatban lehetett egymással, mielőtt a vadászat miatt elszigetelődtek. A két tigris genetikai különbsége mindössze egyetlen betű a DNS-kódban.

Ez azt jelenti, hogy az amuri tigrisek segítségével a kutatók megpróbálhatják helyreállítani a Kaszpi-tigris korábbi élőhelyén az állományt.

Dale Miquelle, a Wildlife Conservation Society oroszországi programjának vezetője szerint a mostani program gyakorlatilag a Kaszpi-tigris visszatérését jelenti, csak az állatok ezúttal nem gyalog érkeznek kelet felől.

Már több tigris vár arra, hogy szabadon engedjék

Umit azonban csak az első állat a programban. Egy Oroszországból szállított hím tigrist jelenleg is megfigyelnek a szakemberek. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy képes önállóan túlélni a vadonban, őt is szabadon engedik.

Két fiatal tigriskölyköt szintén a rezervátumban nevelnek. A szakemberek szándékosan minimálisra csökkentik az emberi kapcsolatot velük, hogy az állatok ne szokjanak hozzá az emberekhez, és később önállóan is képesek legyenek vadászni.

A tervek szerint a kölyköket jövőre engedhetik ki a természetbe. A mocsaras élőhelyeken vaddisznók, szarvasok és kulánok – vagyis vad szamarak – szolgálhatnak zsákmányul számukra.

A megfelelő táplálék biztosítása a program egyik legfontosabb kérdése. A szakemberek szerint ugyanis hiába alkalmas egy terület a tigrisek befogadására, ha nem áll rendelkezésre elegendő zsákmányállat.

A visszatelepítésnek ugyanakkor már van működő példája. Oroszország távol-keleti részén korábban több alkalommal is sikeresen engedtek vissza amuri tigriseket korábbi élőhelyeikre.

Egyes programokban olyan árva kölyköket neveltek fel, amelyeknek az anyját vadászok ölték meg. A fiatal állatokat úgy készítették fel a szabad életre, hogy a lehető legkevesebb kapcsolatuk legyen az emberekkel.

A tapasztalatok rendkívül biztatóak voltak. A visszaengedett tigrisek gyorsan alkalmazkodtak a természetes környezethez, és önállóan kezdtek vadászni.

 Az egyik fiatal nőstény például már 24 órával a szabadon engedése után elejtett egy himalájai fekete medvét.

A tigrisek helyzete továbbra is aggasztó

A Kaszpi-tigris visszatérése fontos természetvédelmi eredmény lehet, de a tigrisek világszerte továbbra is veszélyeztetett állatok. A vadon élő tigrisek száma a 20. század eleji mintegy 100 ezerről mára körülbelül 5500-ra csökkent.

Ázsia több részén még mindig csökken az állomány, miközben a fajnak újabb veszélyekkel is szembe kell néznie. A klímaváltozás és a betegségek mellett a zsákmányállatok számának visszaesése is komoly problémát jelent.

Oroszországban például az afrikai sertéspestis hatalmas vaddisznó-állományokat pusztított el. A vaddisznó a tigrisek egyik legfontosabb zsákmányállata, ezért a táplálékhiány miatt egyes nagymacskák egyre gyakrabban közelítették meg az emberi településeket.

A kazahsztáni program sikere ezért azon is múlik, hogy sikerül-e hosszú távon megfelelő élőhelyet és elegendő zsákmányt biztosítani az állatoknak.

Egy 2017-es megvalósíthatósági tanulmány két olyan területet azonosított Közép-Ázsiában, ahol megfelelő feltételek lehetnek egy új tigrispopuláció létrehozásához. A szakemberek szerint az Ile-Balkhash térsége bizonyult a legígéretesebbnek, ezért a kazah kormány már 2018-ban természetvédelmi területté nyilvánította.

Ha a program sikerrel jár, a Kaszpi-tigris több évtized után nemcsak jelképesen térhet vissza Kazahsztánba: néhány éven belül egy önfenntartó populáció is kialakulhat azon a területen, ahol egykor természetes módon élt.

 

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