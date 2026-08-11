Hetven év után visszatér a kihaltnak hitt Kaszpi-tigris Kazahsztánba

Július 31-én szabadon engedték az Umit – amely kazahul „reményt” jelent – nevű nőstény tigrist az Ile-Balkhash természetvédelmi területen, a Balhas-tó közelében. A Kaszpi-tigris több mint hetven éve tűnt el Kazahsztánból, most pedig egy Oroszország távol-keleti részéről származó amuri tigrissel próbálják meg helyreállítani a nagymacska történelmi élőhelyén a populációt.
Az állat szabadon engedését több mint egy évtizednyi előkészítés előzte meg. A kazah kormány célja, hogy az elkövetkező években mintegy 50 példányból álló, önfenntartó tigrispopuláció alakuljon ki a térségben.
Yerlan Nysanbajev, Kazahsztán környezetvédelmi minisztere a szabadon engedés után történelmi eseménynek nevezte a program kezdetét.
Hangsúlyozta, hogy még rengeteg munka vár a szakemberekre, elsősorban az állatok megfigyelése és egy stabil populáció kialakítása terén.
Genetikailag szinte azonos a Kaszpi- és az amuri tigris
A Kaszpi-tigris egykor hatalmas területen élt. Elterjedési területe Kelet-Törökországtól Északnyugat-Kínáig húzódott, és többek között a mai Örményország, Azerbajdzsán, Irán, valamint Közép-Ázsia területeit is érintette.
A nagymacskák elsősorban folyók és tavak közelében, valamint az úgynevezett tugai erdőkben éltek. Ezeknek az ártéri erdőknek jelentős részét azonban a mezőgazdasági terjeszkedés miatt kiirtották.
A tigriseket emellett évtizedeken keresztül intenzíven vadászták, ami tovább gyorsította az állomány összeomlását. A Kaszpi-tigris az 1970-es évekre gyakorlatilag eltűnt, 2003-ban pedig hivatalosan is kihaltnak nyilvánították.
A visszatelepítési programot egy 2009-es genetikai felfedezés tette lehetővé.
A kutatók megállapították, hogy a Kaszpi-tigris és a Kelet-Szibériában élő amuri tigris genetikai szempontból szinte teljesen azonos.
A vizsgálatok szerint a két populáció egészen a 20. század elejéig kapcsolatban lehetett egymással, mielőtt a vadászat miatt elszigetelődtek. A két tigris genetikai különbsége mindössze egyetlen betű a DNS-kódban.
Ez azt jelenti, hogy az amuri tigrisek segítségével a kutatók megpróbálhatják helyreállítani a Kaszpi-tigris korábbi élőhelyén az állományt.
Dale Miquelle, a Wildlife Conservation Society oroszországi programjának vezetője szerint a mostani program gyakorlatilag a Kaszpi-tigris visszatérését jelenti, csak az állatok ezúttal nem gyalog érkeznek kelet felől.
Már több tigris vár arra, hogy szabadon engedjék
Umit azonban csak az első állat a programban. Egy Oroszországból szállított hím tigrist jelenleg is megfigyelnek a szakemberek. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy képes önállóan túlélni a vadonban, őt is szabadon engedik.
Két fiatal tigriskölyköt szintén a rezervátumban nevelnek. A szakemberek szándékosan minimálisra csökkentik az emberi kapcsolatot velük, hogy az állatok ne szokjanak hozzá az emberekhez, és később önállóan is képesek legyenek vadászni.
A tervek szerint a kölyköket jövőre engedhetik ki a természetbe. A mocsaras élőhelyeken vaddisznók, szarvasok és kulánok – vagyis vad szamarak – szolgálhatnak zsákmányul számukra.
A megfelelő táplálék biztosítása a program egyik legfontosabb kérdése. A szakemberek szerint ugyanis hiába alkalmas egy terület a tigrisek befogadására, ha nem áll rendelkezésre elegendő zsákmányállat.
A visszatelepítésnek ugyanakkor már van működő példája. Oroszország távol-keleti részén korábban több alkalommal is sikeresen engedtek vissza amuri tigriseket korábbi élőhelyeikre.
Egyes programokban olyan árva kölyköket neveltek fel, amelyeknek az anyját vadászok ölték meg. A fiatal állatokat úgy készítették fel a szabad életre, hogy a lehető legkevesebb kapcsolatuk legyen az emberekkel.
A tapasztalatok rendkívül biztatóak voltak. A visszaengedett tigrisek gyorsan alkalmazkodtak a természetes környezethez, és önállóan kezdtek vadászni.
Az egyik fiatal nőstény például már 24 órával a szabadon engedése után elejtett egy himalájai fekete medvét.
A tigrisek helyzete továbbra is aggasztó
A Kaszpi-tigris visszatérése fontos természetvédelmi eredmény lehet, de a tigrisek világszerte továbbra is veszélyeztetett állatok. A vadon élő tigrisek száma a 20. század eleji mintegy 100 ezerről mára körülbelül 5500-ra csökkent.
Ázsia több részén még mindig csökken az állomány, miközben a fajnak újabb veszélyekkel is szembe kell néznie. A klímaváltozás és a betegségek mellett a zsákmányállatok számának visszaesése is komoly problémát jelent.
Oroszországban például az afrikai sertéspestis hatalmas vaddisznó-állományokat pusztított el. A vaddisznó a tigrisek egyik legfontosabb zsákmányállata, ezért a táplálékhiány miatt egyes nagymacskák egyre gyakrabban közelítették meg az emberi településeket.
A kazahsztáni program sikere ezért azon is múlik, hogy sikerül-e hosszú távon megfelelő élőhelyet és elegendő zsákmányt biztosítani az állatoknak.
Egy 2017-es megvalósíthatósági tanulmány két olyan területet azonosított Közép-Ázsiában, ahol megfelelő feltételek lehetnek egy új tigrispopuláció létrehozásához. A szakemberek szerint az Ile-Balkhash térsége bizonyult a legígéretesebbnek, ezért a kazah kormány már 2018-ban természetvédelmi területté nyilvánította.
Ha a program sikerrel jár, a Kaszpi-tigris több évtized után nemcsak jelképesen térhet vissza Kazahsztánba: néhány éven belül egy önfenntartó populáció is kialakulhat azon a területen, ahol egykor természetes módon élt.