Meglepő hatással van a kávé a májra, a szakértő minden reggel ezzel indítja a napot

Dr. Saurabh Sethi, az AIIMS-en, a Harvardon és a Stanford Egyetemen képzett gasztroenterológus egy Instagram-bejegyzésben beszélt a kávé és a máj kapcsolatáról. Mint írta, több mint tízezer májvizsgálatot nézett át, és ő maga is minden reggel kávézik.

A kávéfogyasztóknál 49 százalékkal alacsonyabb volt a krónikus májbetegség miatti halálozás kockázata - Illusztráció

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A szakember egy közel 500 ezer ember bevonásával készült kutatás eredményeit emelte ki.

Eszerint a kávéfogyasztóknál 49 százalékkal alacsonyabb volt a krónikus májbetegség miatti halálozás kockázata azokhoz képest, akik nem ittak kávét.

Egy másik, több mint 432 ezer ember adatait vizsgáló metaanalízis szintén figyelemre méltó eredményre jutott. A kutatás szerint minden további napi két csésze kávé 44 százalékkal alacsonyabb májzsugorodási, vagyis cirróziskockázattal járt együtt.

A kávé és a májrák kapcsolatát is vizsgálták

Egy több mint 2,2 millió ember adatait elemző metaanalízis szerint napi további két csésze kávé fogyasztása 35 százalékkal alacsonyabb hepatocelluláris karcinóma, vagyis a leggyakoribb elsődleges májráktípus kialakulási kockázatával állt összefüggésben.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A lehetséges előnyök ráadásul nem feltétlenül csak a koffeinnek köszönhetők. A koffeintartalmú és a koffeinmentes kávé fogyasztását egyaránt kedvezőbb májeredményekkel hozták összefüggésbe, ami arra utalhat, hogy a kávé más összetevői is szerepet játszhatnak – írja az NDTV.

Mennyi kávé lehet ideális?

Dr. Sethi egy nagy brit tanulmány alapján

napi 3-4 csészét

emelt ki, mint azt a mennyiséget, amelynél a legerősebb összefüggést figyelték meg a kedvező eredményekkel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek ennyit kellene innia, hiszen az egyéni tolerancia is fontos szempont.

Arra sem árt figyelni, mi kerül a kávéba: a sok cukor vagy tejszín ugyanis megváltoztathatja az ital összesített tápértékét, így a kávé lehetséges előnyei mellett ezt is érdemes számításba venni.

Ettől az egy egyszerű hozzávalótól mennyeibb lehet a kávé íze

Egy meglepő konyhai hozzávalóval változtathatnak a kávé ízén azok, akik lágyabb, kevésbé keserű italt szeretnének. A kávé főzése közben hozzáadott kevés só a szakértők szerint segíthet kiegyensúlyozni az ízeket.