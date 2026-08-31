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köröm

Fehér folt jelent meg a körmödön? Ez a 7 ok állhat a háttérben

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Tapasztaltál már ilyet? A fehér foltot a körmön gyakran a köröm sérülése, körömrágás vagy tápanyaghiány okozza, de bizonyos esetekben gombás fertőzés vagy más egészségügyi probléma is állhat a háttérben.
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A köröm fehér elszíneződését leukonychiának nevezik: többféle típusa létezik, attól függően, milyen alakban jelenik meg az elváltozás.

Fehér folt jelent meg a körmödön? Több oka is lehet a köröm elváltozásának
Fehér folt jelent meg a körmödön? Több oka is lehet a köröm elváltozásának / Fotó: Shutterstock

Fehér elszíneződés a körmön, ezek a főbb típusok:

  • Hosszanti leukonychia: a köröm hosszában futó fehér vonalak
  • Részleges leukonychia: a köröm jelentős része, gyakran a fele vagy annál nagyobb terület fehérré válik
  • Teljes leukonychia: más néven leukonychia totalis; ilyenkor az egész köröm kréta- vagy tejfehér színű lesz
  • Keresztirányú leukonychia: más néven Mees-vonalak; a körmön keresztben futó, általában 1–2 milliméter széles fehér csíkok
     

Miért jelennek meg fehér foltok a köröm felületén?

A körömlemez, vagyis a köröm kemény külső része alatt élő szövetek találhatók. A leukonychiát „valódi” és „látszólagos” leukonychiára osztják attól függően, hogy maga a köröm vagy a köröm alatti szövetek elváltozása okozza-e az elszíneződést. Bár a fehér foltok ijesztőnek tűnhetnek, az esetek többségében egyetlen kéz- vagy lábkörmön megjelenő fehér folt nem súlyos probléma jele. A leukonychiának azonban számos oka lehet, és időnként olyan betegségek tünete is lehet, amelyek kezelést igényelnek.

A köröm sérülése

A kisebb sérülések és traumák a körmökön megjelenő fehér foltok leggyakoribb okai. Ugyanezt okozhatja a köröm piszkálása vagy rágása is.

A köröm károsodásának és az ebből kialakuló leukonychiának egy másik gyakori oka a körömlakk, a műkörömragasztó vagy a műköröm használata. Ezek a termékek allergiás reakciót válthatnak ki, ami fehér foltok kialakulásához vezethet. A túlzottan alapos manikűr vagy más kozmetikai beavatkozás szintén károsíthatja a körmöt.

Körömgomba

A körömágy gombás fertőzése szintén gyakori oka a fehér foltoknak. A körömgombásodás (onychomycosis) elsősorban a lábkörmöket érinti, és a fertőzés korai szakaszában leukonychiát okozhat.

Ha a fertőzés előrehalad, a gomba továbbterjedhet, és a köröm törékennyé, sárgává vagy barnává válhat.

Ásványianyag-hiány

Bizonyos ásványi anyagok elégtelen bevitele szintén leukonychiát okozhat. Az apró, pontszerű fehér foltokat, vagyis a leukonychia punctatát, összefüggésbe hozták például cinkhiánnyal. A kalcium-, szelén- és vashiány szintén okozhat fehér elszíneződést.

Bizonyos betegségek

A körmökön megjelenő fehér foltok gyulladásos betegségek következményei is lehetnek, például pikkelysömör vagy alopecia, azaz hajhullás esetén.

Más betegségek a leukonychia egyéb formáit okozhatják. Például a lichen planus, ami egy viszkető, gyakran lilás bőrelváltozásokkal járó betegség, szintén függőleges fehér vonalakat idézhet elő a körmökön.

A leukonychiával, elsősorban függőleges vagy vízszintes vonalakkal összefüggő további betegségek lehetnek:

  • cukorbetegség,
  • tüdőgyulladás,
  • hepatitis,
  • pajzsmirigy-túlműködés.

Gyógyszerek

Bizonyos gyógyszerek és kezelések szintén fehér foltokat vagy vonalakat okozhatnak a körmökön. A keresztirányú és hosszanti leukonychia gyakori mellékhatása lehet egyes daganatellenes kezeléseknek, köztük bizonyos kemoterápiás gyógyszereknek.

A köröm fehér elszíneződését okozó egyéb gyógyszerek közé tartozhatnak:

  • retinoidok, vagyis A-vitaminból származó gyógyszerek, például az acitretin;
  • ciklosporin, egy immunszuppresszáns;
  • trazodon, egy antidepresszáns;
  • bizonyos antibiotikumok, például szulfonamid-tartalmú készítmények.

 Öröklött okok

Ritkán a leukonychia öröklött állapot, ilyenkor az elszíneződés jellemzően az egész körmöt érinti. Olyan öröklődő betegségek is okozhatják, mint a veleszületett mellékpajzsmirigy-túlműködés, illetve a Bart–Pumphrey-szindróma, amely halláscsökkenéssel és a bütykökön kialakuló rendellenes bőrmegvastagodással járhat.

Mérgezés

A nehézfémek, például a stroncium és a tallium magas szintje keresztirányú leukonychiát okozhat. Az arzénmérgezés szintén kiválthat ilyen elváltozást. Ha felmerül a nehézfém-mérgezés vagy bármilyen mérgezés gyanúja, sürgősségi orvosi segítséget kell kérni!

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a fehér foltok egyértelműen sérülés következtében alakultak ki, valószínűleg nincs szükség orvosi vizsgálatra.

Ha azonban a foltok újra és újra megjelennek, érdemes orvoshoz fordulni. Sok eset ártalmatlan, de a leukonychia mögött állhat például gombás fertőzés vagy ásványianyag-hiány is, amely kezelést igényelhet. Ha a körmökön fehér vonalak vagy nagyobb fehér területek jelennek meg, szintén ajánlott kivizsgáltatni őket. Az ilyen elváltozások bizonyos betegségekkel – például cukorbetegséggel – is összefügghetnek - írja a health.com.

A cikkben szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, diagnózisnak vagy személyre szabott kezelési javaslatnak. Egészségügyi panasz, visszatérő vagy szokatlan tünet esetén kérd ki az orvosod véleményét!

 

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