Fehér folt jelent meg a körmödön? Ez a 7 ok állhat a háttérben

A köröm fehér elszíneződését leukonychiának nevezik: többféle típusa létezik, attól függően, milyen alakban jelenik meg az elváltozás.

Fehér folt jelent meg a körmödön? Több oka is lehet a köröm elváltozásának / Fotó: Shutterstock

Fehér elszíneződés a körmön, ezek a főbb típusok:

Hosszanti leukonychia: a köröm hosszában futó fehér vonalak

Részleges leukonychia: a köröm jelentős része, gyakran a fele vagy annál nagyobb terület fehérré válik

Teljes leukonychia: más néven leukonychia totalis; ilyenkor az egész köröm kréta- vagy tejfehér színű lesz

Keresztirányú leukonychia: más néven Mees-vonalak; a körmön keresztben futó, általában 1–2 milliméter széles fehér csíkok



Miért jelennek meg fehér foltok a köröm felületén?

A körömlemez, vagyis a köröm kemény külső része alatt élő szövetek találhatók. A leukonychiát „valódi” és „látszólagos” leukonychiára osztják attól függően, hogy maga a köröm vagy a köröm alatti szövetek elváltozása okozza-e az elszíneződést. Bár a fehér foltok ijesztőnek tűnhetnek, az esetek többségében egyetlen kéz- vagy lábkörmön megjelenő fehér folt nem súlyos probléma jele. A leukonychiának azonban számos oka lehet, és időnként olyan betegségek tünete is lehet, amelyek kezelést igényelnek.

A köröm sérülése

A kisebb sérülések és traumák a körmökön megjelenő fehér foltok leggyakoribb okai. Ugyanezt okozhatja a köröm piszkálása vagy rágása is.

A köröm károsodásának és az ebből kialakuló leukonychiának egy másik gyakori oka a körömlakk, a műkörömragasztó vagy a műköröm használata. Ezek a termékek allergiás reakciót válthatnak ki, ami fehér foltok kialakulásához vezethet. A túlzottan alapos manikűr vagy más kozmetikai beavatkozás szintén károsíthatja a körmöt.

Körömgomba

A körömágy gombás fertőzése szintén gyakori oka a fehér foltoknak. A körömgombásodás (onychomycosis) elsősorban a lábkörmöket érinti, és a fertőzés korai szakaszában leukonychiát okozhat.

Ha a fertőzés előrehalad, a gomba továbbterjedhet, és a köröm törékennyé, sárgává vagy barnává válhat.

Ásványianyag-hiány

Bizonyos ásványi anyagok elégtelen bevitele szintén leukonychiát okozhat. Az apró, pontszerű fehér foltokat, vagyis a leukonychia punctatát, összefüggésbe hozták például cinkhiánnyal. A kalcium-, szelén- és vashiány szintén okozhat fehér elszíneződést.