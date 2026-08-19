Bizonyítékot találtak: a kutyák meg tudják különböztetni az emberi arckifejezéseket

Kutyatulajdonosok számára valószínűleg nem újdonság, hogy kedvencük jól érzékeli, ha gazdája boldog, mérges vagy éppen szomorú. A Bécsi Egyetem kutatói most azt vizsgálták meg, hogyan reagál a kutyák agya különböző emberi arckifejezések látványára.

A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagál a kutyák agya különböző emberi arckifejezések látványára

Fotó: Bécsi Egyetem/ © Laura V. Cuaya

Laura Cuaya a kutatást a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetemen kezdte, majd az ELTE-vel együttműködve folytatta, mielőtt a Bécsi Egyetemre került.

A kutatás során MRI segítségével figyelték éber, betanított családi kutyák agyműködését, miközben különböző, számukra ismeretlen emberi arcokat mutattak nekik.

A mosolygó arcok többek között a magasabb kognitív folyamatokhoz, illetve a jutalmazás feldolgozásához kapcsolódó agyterületeket aktiválták. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a boldog emberi arcoknak érzelmi jelentőségük van a kutyák számára, és sajátos agyi választ váltanak ki belőlük.

Többféle arckifejezést is meg tudnak különböztetni

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a kutyaagy nem egyszerűen pozitív és negatív kategóriákba sorolja az arckifejezéseket.

A kutatók szerint most először találtak idegrendszeri bizonyítékot arra, hogy a kutyák bizonyos negatív emberi arckifejezéseket is képesek megkülönböztetni.

Ez nem jelenti azt, hogy egy kutya ugyanúgy éli meg ezeket az érzelmeket, mint az emberek, a kutatók maguk is óvatosságra intenek az eredmények értelmezésénél.

A kísérletben szerető családokban élő házi kutyák vettek részt, de egy kóbor vagy szabadon élő kutya egészen más tapasztalatokat szerez az emberekről, így elképzelhető, hogy az emberi jelzéseket is másképpen dolgozza fel.

A kutyák az arckifejezések mellett a testbeszédünket, a hangunk árnyalatait és a szagokat is érzékelik.

A bécsi kutatócsoport ezért következő lépésként azt vizsgálja majd, hogyan kapcsolják össze ezeket a különböző jelzéseket, és hogyan dolgozza fel ugyanazokat az érzelmi információkat az emberi és a kutyaagy.

Ezzel az egyszerű módszerrel tovább élhetnek a kutyák

Sokan csak akkor viszik állatorvoshoz a kutyát, amikor már látható baj van, pedig a kisebb problémák gyorsan súlyos betegséggé válhatnak. A kutyák hosszabb életéhez a szakértők szerint a megelőzés, az egészséges étrend, a megfelelő testsúly és a rendszeres mozgás a legfontosabb.