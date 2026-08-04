A lábujjaid árulkodnak: ezt a jelet ne hagyd figyelmen kívül

Sokkoló részleteket közöltek a kutatók: egy látszólag jelentéktelen, apró testi elváltozás mögött valójában egy brutális, alattomos betegség állhat, ami akár végzetes szívelégtelenséghez is vezethet. Nők milliói érintettek, a tüneteket mégis szinte mindenki elbagatellizálja. A lábujjak árulkodnak.

A lábujjak árulkodnak: komoly veszélyt is jelezhetnek - Fotó: Pexels

Szakértők megdöbbentő figyelmeztetést adtak ki egy rendkívül súlyos, mégis aluldiagnosztizált egészségügyi problémával kapcsolatban, amely minden tizedik nőt érint, és állandó, kínzó kimerültségben hagyja a betegeket. A szakemberek szerint a brutális B12-vitamin-hiány első, korai és csalhatatlan jelei nem a fejből vagy a gyomorból, hanem egy egészen váratlan helyről, a lábujjakból indulnak ki.

A lábujjak árulkodnak: komoly veszélyt is jelezhetnek

Ha valaki azt tapasztalja, hogy a lábujjai rendszeresen elzsibbadnak, bizseregnek, vagy égő, forró érzés jelentkezik bennük, annak azonnal meg kell szólalnia a vészharangnak.

„A lábak a test ideg- és vérellátásának legvégén találhatók, így ezek érzik meg legelőször, ha a keringés vagy az anyagcsere összeomlik. Ez a vitaminhiány a test leghosszabb idegeit támadja meg először, amelyek éppen a lábujjakhoz futnak le” – nyilatkozta Marion Yau podiáter szakértő.

A háttérben egy ijesztő biológiai folyamat áll: a B12-vitamin elengedhetetlen az idegsejteket védő burkolat, a myelin termelődéséhez. Ha ebből hiány van, ez a védőréteg szó szerint elkezd lebomlani a szervezetben, ami megszakítja az idegjeleket, és kiváltja a furcsa, ijesztő tüneteket. Ha ez nem lenne elég, a vér oxigénszállító képessége is drasztikusan lecsökken, amitől a lábak jéghideggé válnak, elszíneződnek, a rajtuk lévő sebek pedig képtelenek meggyógyulni.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tüneteket – köztük a durva agyködöt, a depresszív hangulatot és a fáradtságot – az orvosok és a betegek is gyakran összetévesztik a menopauzával, a szorongással, vagy akár a demenciával. Mivel a kór lassan, évek alatt fejlődik ki, milliók élhetnek együtt a gyilkos hiánnyal, ami ha kezeletlenül marad, visszafordíthatatlan idegkárosodást, sőt, halálos szívelégtelenséget okozhat!