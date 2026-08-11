Rejtett genetikai okot találtak a stroke mögött – minden ötödik embert érinthet

A lipoprotein(a) – röviden Lp(a) – egy koleszterint szállító részecske a vérben. Bár felépítése hasonlít a gyakran „rossz” koleszterinként emlegetett LDL-hez, egy extra fehérjét is tartalmaz, aminek következtében nagyobb valószínűséggel járul hozzá a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásához – olvasható a Science Daily oldalán megjelent közleményben.

A magas lipoprotein(a)-szint összefügghet a stroke és más súlyos szív- és érrendszeri események fokozott kockázatával

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Minden ötödik embernél magas lehet a lipoprotein(a) szintje

Ennek a részecskének a mennyiségét elsősorban genetikai tényezők határozzák meg.

Fontos tudni, hogy a magas érték még akkor is növelheti a szív- és érrendszeri kockázatot, ha a hagyományos koleszterinértékek a normál tartományban mozognak.

A becslések szerint minden ötödik embernek magas az Lp(a)-szintje, a legtöbben azonban nem is sejtik érintettségüket, mivel az állapot jellemzően tünetmentes marad.

A szakemberek előtt már régóta ismert az összefüggés az emelkedett Lp(a)-szint és a szív- és érrendszeri panaszok között, jelenleg is vizsgálják azonban, hogy ez az érték mennyire képes pontosan előrejelezni a jövőbeli egészségügyi problémákat.

Több mint 20 ezer ember mintáit elemezték

A legújabb kutatás során 20 070, 40 év feletti személy korábban levett plazmamintáit elemezték, akik az NIH ACCORD, a PEACE és a SPRINT elnevezésű randomizált vizsgálataiban vettek részt.

A vizsgált alanyokat az Lp(a)-szintjük alapján négy csoportba sorolták.

A legalacsonyabb kategóriába a 75 nanomol/liter alatti,

míg a legmagasabba a 175 nanomol/literes vagy annál magasabb értékkel rendelkezők kerültek.

Emellett azt is figyelembe vették, hogy az érintettek kórtörténetében szerepelt-e már szívbetegség.

A 65,2 éves átlagéletkorú, közel 65 százalékban (64,9%) férfiakból álló csoportnál a kutatók elsősorban a jelentős, nemkívánatos szív- és érrendszeri eseményeket (szívinfarktus, stroke, koszorúerek vérellátását helyreállító beavatkozások, valamint a szív eredetű halálozás) vizsgálták.

A stroke kockázatának drámai emelkedése

A közel négyéves utánkövetési időszak során összesen 1461 súlyos esetet regisztráltak. Kiderült, hogy a legalább 175 nanomol/literes Lp(a)-szint 31 százalékkal növelte ezen események kialakulásának kockázatát.

Ezen belül a szív- és érrendszeri eredetű halálozás kockázata 49 százalékkal, a stroke-é pedig kiugróan, 64 százalékkal volt magasabb.

Érdekesség, hogy ez a markáns összefüggés a demográfiai tényezők, a társbetegségek, a vérzsírértékek és az alkalmazott kezelések figyelembevétele után is egyértelműen fennmaradt.