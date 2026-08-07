Az emberiség jövőjének kulcsát egy titokzatos aszteroida rejtheti

A svájci EPFL kutatói szerint bizonyos gondosan kiválasztott aszteroidák elérhetők lehetnek a jelenlegi űreszköz-technológiával is, és hosszú távon akár egy földön kívüli ellátási lánc alapját jelenthetik.

Mars: az aszteroidák lehetnek a jövőbeli kolónia építőanyagainak forrásai Fotó: Unsplash

Az aszteroidák jelenthetik a Mars-telepek nyersanyagforrását

Egy állandó emberi telep létrehozása a Marson rendkívül összetett feladat lenne. Nem elég csupán élelmiszert, vizet és oxigént biztosítani: a kolóniának fémekre, építőanyagokra, gépekre és folyamatos utánpótlásra is szüksége lenne.

A Földről történő szállítás azonban hosszú távon nem lenne fenntartható. Egyetlen tonna rakomány világűrbe juttatása rendkívül költséges, ráadásul egy Mars-utazás általában hat-kilenc hónapot vesz igénybe, attól függően, hogy a két bolygó milyen helyzetben van egymáshoz képest.

A kutatók szerint ezért olyan megoldásra van szükség, amely helyben vagy a Mars közelében biztosítja az alapanyagokat. Ebben játszhatnak kulcsszerepet az aszteroidák.

A Naprendszerben több millió kisebb-nagyobb égitest található, amelyek közül egyesek jelentős mennyiségű vasat, nikkelt és más fémeket tartalmaznak. Az úgynevezett M típusú aszteroidák gyakorlatilag hatalmas, mozgó ásványkincsek lehetnek.

Üzemanyagot is adhatnak az űrbányászat során

Az EPFL kutatói számítógépes modellek segítségével több ezer lehetséges útvonalat vizsgáltak meg annak érdekében, hogy kiderüljön, mely aszteroidák lennének gazdaságosan elérhetők.

A számítások során figyelembe vették az utazáshoz szükséges energiát, a kitermelhető fémek mennyiségét, valamint azt is, hogy mennyi üzemanyagra lenne szükség a küldetések végrehajtásához.

A kutatás egyik legfontosabb eleme, hogy egyes aszteroidák nemcsak fémeket, hanem a rakétaüzemanyag előállításához szükséges anyagokat is tartalmazhatnak. A vízjeget és szenet tartalmazó úgynevezett széntartalmú aszteroidákból megfelelő technológiával akár üzemanyag is előállítható lenne az űrben.

Ez jelentősen csökkentené annak szükségességét, hogy minden szükséges készletet a Földről kelljen elszállítani.

A kutatók szerint azonban nem minden aszteroida lenne megfelelő célpont. Egy rosszul kiválasztott égitest esetében a kitermeléshez szükséges energia és üzemanyag meghaladhatná a megszerzett nyersanyag értékét.