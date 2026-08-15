Rejtélyes lényt szúrt ki a NASA a Mars felszínén, beindultak a találgatások

Egy korábban készült NASA-felvétel a Mars felszínéről egy különös objektumot mutat, amely egyesek szerint egy medúzaszerű élőlényre vagy valamiféle mechanikus szerkezetre hasonlít. A NASA Curiosity marsjárója, amely immár 14 éve vizsgálja, hogy a Mars egykor alkalmas lehetett-e mikrobiális élet fenntartására, 2023. augusztus 20-án készítette a képet.

A Mars rengeteg titkot őriz / Fotó: Unsplash

A Mars újabb rejtélye

A felvételen sziklás dombok és nagyobb hegyek láthatók. A panorámakép bal oldalán azonban feltűnik egy apró, sötét alak is, amely úgy néz ki, mintha egy nagy, fekete test két vékony lábon állna. A kép különlegessége, hogy kevesebb mint egy perccel korábban ugyanerről a területről készült felvételeken még nem látszott az objektum. Ez természetesen azonnal találgatásokhoz vezetett. Egyesek szerint akár egy mozgó lényt is rögzíthetett a Curiosity. A következő felvétel csaknem két órával később készült, és akkor a kamera már más irányba nézett. Így a rendelkezésre álló képek alapján nem lehet megállapítani, hogy az alak elmozdult-e, közeledett-e a marsjáróhoz, vagy egyszerűen csak a kamera hibája miatt jelent meg.

Mysterious 'jellyfish' spotted in NASA Mars photo sparks theories of life on the Red Planet https://t.co/9HGv9SxHOA — Daily Mail (@DailyMail) August 13, 2026

„Az egyik legjobb Mars-UFO-fotó, amit láttam”

A 2023-as képet most újra megosztották a közösségi médiában és sokan azt találgatják, lehetséges-e az élet más bolygókon.

Az egyik hozzászóló így reagált: „Az egyik legjobb Mars-UFO-fotó, amit láttam!” Egy független Mars-kutató, Jean Ward pedig úgy vélte, hogy a tárgy medúza alakú UFO-ra emlékeztet, és szerinte úgy tűnik, mintha kapcsolatban lenne a Vörös bolygó felszínével.

A szkeptikusok szerint egyszerű képhiba magyarázhatja a jelenséget. Felmerült egy másik magyarázat is: van, aki úgy gondolja, hogy az objektum valójában az Ingenuity marshelikopter lehet, ám ez nem valószínű, ugyanis az több mint 3200 kilométerre volt a Curiositytől, egy teljesen másik marsi kráterben.

Talált már a NASA életre utaló nyomokat?

2025 szeptemberében bejelentették, a Perseverance marsjáró által begyűjtött egyik mintában az ősi mikrobiális élet eddigi egyik legerősebb jelére bukkantak. A NASA és az amerikai kormány ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy intelligens életre utaló bizonyítékot nem találtak. A Curiosity 2012 óta kutatja a Gale-krátert, a kutatók szerint a terület fontos információkat adhat arról, hogy létezett-e valaha élet a Marson.