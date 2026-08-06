„Járó embert” fedeztek fel a NASA Mars-fotóján

Az interneten ismét terjedő Mars-fotó alapján egyesek szobrot vagy humanoid alakot sejtenek a sziklák között. A Planetáris Társaság szerint azonban egy optikai csalódásról van szó, amelyet a pareidolia jelensége magyaráz: ennek során az ember véletlenszerű vagy alaktalan ingerekben – leggyakrabban képekben vagy hangokban – ismerős formákat, mintázatokat vél felfedezni ott, ahol azok a valóságban nincsenek.

Egy régi Mars-fotó emberszerű alakja újra találgatásokat indított el. (Illusztráció) Fotó: Unsplash

„Járó ember” bukkant fel a NASA egyik Mars-fotóján

Újra felbukkant az interneten a NASA Spirit marsjárójának egy 2007-ben készült panorámafelvétele, amelyen egy emberszerű alakra hasonlító képződmény látható. A sziklák között álló forma kinyújtott karokkal és előrelépő lábbal jelenik meg, ezért sokan úgy látják, mintha egy ember sétálna a Mars felszínén.

Szobrot és földönkívüli alakot is beleláttak

A fotó gyorsan elindította a találgatásokat. Egyesek szerint egy járó ember, mások szerint egy térdelő szobor vagy egy ősi marsi civilizáció nyoma látható rajta. Több internetező ugyanakkor elismerte, hogy valószínűleg különös formájú sziklák és árnyékok együttese kelti az emberszerű hatást.

A NASA továbbra sem talált bizonyítékot arra, hogy jelenlegi vagy egykori élet létezett volna a Marson. Ennek ellenére a szokatlan felvételek rendszeresen újabb elméleteket indítanak el.

Optikai csalódás lehet a magyarázat

A Planetáris Társaság szerint a titokzatos alak nem más, mint pareidolia, vagyis az emberi agy hajlama arra, hogy véletlenszerű formákban ismerős mintázatokat fedezzen fel. Ugyanez történik akkor is, amikor arcokat látunk felhőkben vagy tárgyakban.

NASA Mars photo captures mysterious 'walking man' on the Red Planet https://t.co/anVnR6xrY7 — Daily Mail (@DailyMail) August 3, 2026

A Mars felszínéről készült képeken gyakran jelennek meg hasonló alakzatok. Nemrég egy sziklát „földönkívüli rakétának” neveztek, noha arra sincs bizonyíték, hogy mesterséges eredetű lenne.