Ősi marsi civilizáció nyomaira bukkanhattak! Rejtélyes alakzatokat mutatnak a NASA képei

A marsi civilizáció lehetőségét vetette fel ismét a Cydonia régió különös elrendezése, amely a NASA képein látható.

Újabb összeesküvés-elmélet merült fel egy lehetséges földönkívüli marsi civilizációról: a NASA felvételein rejtélyes képződmény látható a bolygó felszínén (illusztráció) Fotó: Unsplash

Rejtélyes mintázat a Mars felszínén – ősi földönkívüli civilizáció nyomaira bukkantak?

A Cydonia régióban található különös dombokat és fennsíkokat korábban emberi archoz, piramishoz és épületek maradványaihoz hasonlították. A mostani elmélet szerint ezek a rejtélyes képződmények egy olyan határvonal mentén sorakoznak, amely egy ősi víztömeg partja lehetett.

Jason Martell UFO-kutató szerint az alakzatok elhelyezkedése a földi vízparti városokéra emlékeztet. Úgy véli, akár egy, a vízre és a közeli településre néző emlékmű is lehetett. A képek a Marsról ezért ismét felerősítették az idegen civilizáció és a földönkívüli élet lehetőségéről szóló találgatásokat. Ha a képződmények mesterséges eredetűek lennének, a feltételezett medence melletti elhelyezkedésük valóban hasonlítana a földi települések fejlődéséhez, ahol a víz élelmet, közlekedési lehetőséget és kereskedelmi kapcsolatokat biztosított.

Az elmélet ugyanakkor kizárólag a táj vizuális értelmezésére épül. Nincs bizonyíték arra, hogy a különös formákat mesterségesen hozták volna létre, vagy hogy a feltételezett határvonal valóban egy ősi partvonal volt.

A NASA felvételein a feltételezett választóvonal egyik oldalán magasabb, zordabb vidék, a másikon laposabb, simább terület látható. Az elmélet támogatói szerint ez a mintázat túl feltűnő ahhoz, hogy véletlen legyen. Geológiai elemzés vagy fizikai bizonyíték nélkül azonban a marsi civilizáció továbbra is csak feltételezés, a bolygó múltját övező rejtély pedig nem oldódott meg – írja a Daily Mail.

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Összetett szerves szénvegyületeket mutatott ki a NASA Perseverance marsjárója a Jezero-kráter egyik kőzetében. Bár a lelet fontos a Mars múltjának megértésében, még nem bizonyítja egyértelműen, hogy egykor élet lehetett a vörös bolygón.