Találtak valamit a Marson, aminek nem lenne szabad léteznie

A Perseverance 2025 márciusában, áprilisában és júliusában vizsgálta meg a Hampden River, a Coffee Cove és a Smiths Harbour elnevezésű kőzetdarabokat a Jezero-kráter peremén. A világos színű minták elsősorban plagioklászból álltak, és mivel szabadon hevertek a felszínen – tehát nem kapcsolódtak közvetlenül az alapkőzethez –, valószínűleg más területről származnak. A marsi korund jelenlétét mindhárom esetben a marsjáró SuperCam nevű lézeres műszerével mutatták ki.
Miért szokatlan a marsi korund?
A korund az alumínium-oxid kristályos formája, amelynek képződéséhez általában jelentős mennyiségű alumíniumra és kevés szilíciumra van szükség. Legtöbbször rendkívül magas hőmérsékleten, vagy tektonikai folyamatok kísérőjelenségeként jön létre.
A vizsgált három marsi kőzet összetétele éppen ezért komoly fejtörést okoz a tudósoknak. Ha ugyanis szilikátásványok is jelen vannak a környezetben, azok jellemzően megkötik a rendelkezésre álló alumíniumot, hogy alumínium-szilikátokat (például plagioklász földpátot) hozzanak létre.
A most elemzett kőzetekben azonban egyszerre van jelen a plagioklász és a korund, ami a marsi körülmények között igen ritka együttállás.
Milyen eredményeket hozott a kőzetek vizsgálata?
A Perseverance úgynevezett időfelbontásos lumineszcencia-spektroszkópiával (TRL) elemezte a mintákat. Az eljárás során lézerrel gerjesztik az ásványok atomjait, majd precízen megmérik az alapállapotukba visszatérő atomok által kibocsátott fényt.
Mindhárom kőzet színképében két jellegzetes lumineszcenciacsúcs rajzolódott ki, 692,7 és 694,1 nanométeres hullámhossznál. Ilyen jelek jellemzően akkor keletkeznek, amikor a korundban krómatomok veszik át egyes alumíniumatomok helyét – a Földön ugyanez a folyamat adja a rubin jellegzetes vöröses színét is.
A Smiths Harbour elnevezésű mintában a lumineszcencia körülbelül 3 milliszekundumig tartott, ami teljesen megegyezik a földi korundnál mért értékekkel. Hogy a mérések tűpontosak legyenek, a kutatók a kapott marsi színképeket összevetették a földi rubin, zafír és diaszpor adataival is.
Az eredmények természetesen nem azt jelentik, hogy a Mars felszínén szabadon hevernek a rubinok.
A vizsgálatok sokkal inkább apró, plagioklász kőzetekbe zárt, krómtartalmú korundszemcsék jelenlétére utalnak.
Egy ősi becsapódás hozhatta létre a szokatlan marsi anyagot
Az egyik elmélet szerint a különleges ásvány magmás folyamatok, illetve kőzetek és forró fluidumok kölcsönhatása során alakulhatott ki. A Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium szakemberei azonban valószínűbbnek tartják, hogy maga a Jezero-krátert létrehozó, több milliárd évvel ezelőtti gigantikus kozmikus becsapódás teremtette meg a képződéséhez szükséges feltételeket.
- A hatalmas erejű becsapódások rendkívül magas hőmérsékletnek és óriási nyomásnak teszik ki az érintett kőzeteket. Hasonló, becsapódások által átalakított kőzetekben korábban már a Földön és a Holdon is találtak korundot.
Utóbbi teóriát erősíti az a tény is, hogy az apró korundszemcséket rejtő köveket a kráter peremén, egykori becsapódási breccsák (törmelékkövek) közvetlen közelében találták meg. Mindemellett egyértelmű bizonyítékok utalnak a Jezero-kráter múltbeli hidrotermális tevékenységére is.
A kőzetekkel kölcsönhatásba lépő forró fluidumok így nagymértékben elősegíthették egy olyan alumíniumban gazdag, de szilíciumban szegény kémiai környezet kialakulását, ami kedvezett a korund létrejöttének.
Mintára lenne szükség a pontos válaszokhoz
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni a marsi korund pontos eredetét. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ehhez meg kellene találni azt az eredeti kőzetkibúvást (alapkőzetet), amelyből a most vizsgált, szabadon heverő darabok származnak.
Egy közvetlenül onnan származó, a Földre visszahozott magminta laboratóriumi elemzésével ugyanis jóval pontosabban megállapíthatnák, hogyan is alakult ki ez a különleges ásvány.
A kutatás legújabb eredményeit a rangos Geophysical Research Letters című tudományos folyóiratban ismertették a szerzők.