Megműtötték a szívét, váratlanul eltűnt a halálos daganata

A hatvanas évei közepén járó férfinak korábban műtéti úton eltávolították az elsődleges melanomáját. Később azonban egy B-Raf proto-onkogén (BRAF) V600E-mutációt hordozó áttétes daganat alakult ki nála, amely már a nyirokcsomókat, a májat és a csontokat is megtámadta. Bár immunterápiát kapott, a kezelést májkárosodás miatt le kellett állítani. Ráadásul a daganatok nem is reagáltak a terápiára, így az orvosi beszámoló szerint a betegnek legfeljebb öt éve lehetett hátra. Ebben az időszakban súlyos aortabillentyű-szűkületet diagnosztizáltak nála, ami miatt billentyűcserén és koszorúér-bypass műtéten esett át. A beavatkozást követően bakteriális fertőzés lépett fel nála. Körülbelül két hónappal a szívműtét után egy rutin képalkotó vizsgálattal ellenőrizték volna a daganat állapotát, az orvosok azonban már nem találták a rák nyomát. A férfi további daganatellenes kezelés nélkül is tünetmentes maradt, és a melanoma több mint hat év elteltével sem tért vissza.

Melanoma daganatsejtjeit ábrázoló illusztráció; a betegség ritkán spontán visszafejlődhet az immunrendszer fokozott aktivitása miatt

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Az immunrendszer reakciója állhat a melanoma eltűnésének hátterében

Bár a melanoma spontán visszafejlődése ritka, nem példa nélküli. Korábban már több mint 70 esetben figyeltek meg hasonló jelenséget különböző műtéti beavatkozások után. A daganat visszahúzódását kisebb biopsziák, onkológiai műtétek, de akár a ráktól teljesen független operációk után is feljegyezték. A pontos okok egyelőre nem ismertek.

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a műtét során keletkező szöveti sérülések olyan erőteljes immunválaszt váltanak ki, amely a daganatellenes immunsejteket – például a T-limfocitákat – is mozgósítja. Így a szervezet képessé válhat arra, hogy saját maga pusztítsa el a rákos sejteket.

Méhméreg allergia alakult ki a betegnél

Gazdálkodóként a férfit korábban több tucat méhcsípés érte, de egyik sem váltott ki nála életveszélyes reakciót. Két évvel azután azonban, hogy a daganat eltűnt a szervezetéből, egy újabb méhcsípés súlyos allergiás rohamot (anafilaxiát) okozott nála.

Rohit Sharma, a wisconsini Marshfield Klinika sebész-onkológusa szerint az újonnan kialakult méhméreg-allergia arra utalhat, hogy a beteg immunrendszere tartósan áthangolódott. Rebecca Auer, a kanadai Ottawai Kórház kutatásért és innovációért felelős ügyvezető alelnöke hozzátette: a vírusok, a vakcinák vagy a nagyobb fizikai traumák – amilyen például egy műtét is – módosíthatják a daganatellenes immunválaszt. Ez pedig bizonyos esetekben a tumor spontán visszafejlődéséhez vezethet.

Az orvosi esetet a British Medical Journal (BMJ) Case Reports című folyóiratban publikálták.