Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
betegség

Ezek az élelmiszerek csökkenthetik a mellrák kockázatát

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bizonyos hétköznapi élelmiszerek rendszeres fogyasztása is szerepet játszhat egy súlyos daganatos betegség megelőzésben. Egy több mint 93 ezer nő bevonásával készült kutatás szerint a flavonoidokban gazdag étrend csökkentheti a mellrák kockázatát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségkutatásélelmiszermellrák

A mellrák kialakulásában az örökletes tényezők mellett az életmódnak és a táplálkozásnak is szerepe lehet. Egy nagyszabású kutatás most azt vizsgálta, hogy bizonyos növényi vegyületek fogyasztása genetikai hajlam esetén is mérsékelheti-e a betegség kockázatát.

Nagyszabású kutatás szerint a flavonoidokban gazdag étrend, köztük az alma és a narancs fogyasztása csökkentheti a mellrák kockázatát.
Nagyszabású kutatás szerint a flavonoidokban gazdag étrend, köztük az alma és a narancs fogyasztása csökkentheti a mellrák kockázatát (illusztráció)
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Bizonyos élelmiszerek csökkenthetik a mellrák kockázatát

Egy több mint 93 ezer nő bevonásával készült hosszú távú kutatás szerint a flavonoidokban gazdag étrend alacsonyabb mellrákkockázattal állhat összefüggésben. 

A vizsgálatban olyan élelmiszerek fogyasztását elemezték, mint az alma, a bogyós gyümölcsök, a narancs, a grapefruit, a szőlő, a paprika, a hagyma, a tea és az étcsokoládé.

A UK Biobank adatai alapján végzett kutatásban 93 271, kezdetben daganatmentes nőt követtek csaknem tizenkét éven át. Ez idő alatt 3110 résztvevőnél alakult ki mellrák. A tudósok a táplálkozási szokások mellett az életkort, a testsúlyt, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a fizikai aktivitást és a családi előzményeket is figyelembe vették.

Az eredmények szerint különösen a citrusfélékben található flavanonok, valamint az almában, bogyós gyümölcsökben és szőlőben előforduló proantocianidinek lehetnek kedvezők. Az egyes élelmiszerek közül az alma és a narancs mutatta a legerősebb kapcsolatot az alacsonyabb kockázattal.

A kedvező összefüggést még a magas genetikai kockázatú nőknél is kimutatták – olvasható a Fitbook.de cikkében.

A flavonoidok természetes növényi vegyületek, amelyek főként gyümölcsökben, zöldségekben, teában, kakaóban és egyes fűszernövényekben találhatók meg. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságuk lehet, ezért vizsgálják, hogy szerepet játszhatnak-e bizonyos betegségek, köztük a mellrák kockázatának csökkentésében.

Sok flavonoid található például az almában, a bogyós gyümölcsökben, a narancsban, a szőlőben, a hagymában, a zöld és fekete teában, valamint az étcsokoládéban. A kutatás azonban csak összefüggést mutatott ki, nem bizonyította, hogy önmagukban ezek az anyagok megelőzik a mellrákot.

Vastag- és végbélrák: ezeket a korai jeleket könnyen félreértelmezhetjük

Egyre több fiatal felnőttnél diagnosztizálnak emésztőrendszeri daganatot, a betegség korai jeleit azonban könnyű hétköznapi emésztési panaszoknak tulajdonítani. A vastag- és végbélrák tünete lehet a székelési szokások tartós megváltozása, a visszatérő vérzés, a széklet eltérő megjelenése, valamint a megmagyarázhatatlan fogyás és fáradtság. Az újonnan jelentkező vagy elhúzódó panaszokat életkortól függetlenül érdemes kivizsgáltatni.

Jól ismert vitaminnal vehetjük fel a küzdelmet a rák ellen

Egy vadonatúj matematikai modell szerint a C-vitamin csökkentheti a nitrátokból és nitritekből keletkező, potenciálisan káros vegyületek mennyiségét. Az eredmények segíthetnek megérteni, miért jutottak korábban eltérő következtetésekre a daganatos betegségek kockázatát vizsgáló kutatások.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!