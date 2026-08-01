Ezek az élelmiszerek csökkenthetik a mellrák kockázatát

A mellrák kialakulásában az örökletes tényezők mellett az életmódnak és a táplálkozásnak is szerepe lehet. Egy nagyszabású kutatás most azt vizsgálta, hogy bizonyos növényi vegyületek fogyasztása genetikai hajlam esetén is mérsékelheti-e a betegség kockázatát.
Bizonyos élelmiszerek csökkenthetik a mellrák kockázatát
Egy több mint 93 ezer nő bevonásával készült hosszú távú kutatás szerint a flavonoidokban gazdag étrend alacsonyabb mellrákkockázattal állhat összefüggésben.
A vizsgálatban olyan élelmiszerek fogyasztását elemezték, mint az alma, a bogyós gyümölcsök, a narancs, a grapefruit, a szőlő, a paprika, a hagyma, a tea és az étcsokoládé.
A UK Biobank adatai alapján végzett kutatásban 93 271, kezdetben daganatmentes nőt követtek csaknem tizenkét éven át. Ez idő alatt 3110 résztvevőnél alakult ki mellrák. A tudósok a táplálkozási szokások mellett az életkort, a testsúlyt, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a fizikai aktivitást és a családi előzményeket is figyelembe vették.
Az eredmények szerint különösen a citrusfélékben található flavanonok, valamint az almában, bogyós gyümölcsökben és szőlőben előforduló proantocianidinek lehetnek kedvezők. Az egyes élelmiszerek közül az alma és a narancs mutatta a legerősebb kapcsolatot az alacsonyabb kockázattal.
A kedvező összefüggést még a magas genetikai kockázatú nőknél is kimutatták – olvasható a Fitbook.de cikkében.
Vastag- és végbélrák: ezeket a korai jeleket könnyen félreértelmezhetjük
Egyre több fiatal felnőttnél diagnosztizálnak emésztőrendszeri daganatot, a betegség korai jeleit azonban könnyű hétköznapi emésztési panaszoknak tulajdonítani. A vastag- és végbélrák tünete lehet a székelési szokások tartós megváltozása, a visszatérő vérzés, a széklet eltérő megjelenése, valamint a megmagyarázhatatlan fogyás és fáradtság. Az újonnan jelentkező vagy elhúzódó panaszokat életkortól függetlenül érdemes kivizsgáltatni.
Jól ismert vitaminnal vehetjük fel a küzdelmet a rák ellen
Egy vadonatúj matematikai modell szerint a C-vitamin csökkentheti a nitrátokból és nitritekből keletkező, potenciálisan káros vegyületek mennyiségét. Az eredmények segíthetnek megérteni, miért jutottak korábban eltérő következtetésekre a daganatos betegségek kockázatát vizsgáló kutatások.
A flavonoidok természetes növényi vegyületek, amelyek főként gyümölcsökben, zöldségekben, teában, kakaóban és egyes fűszernövényekben találhatók meg. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságuk lehet, ezért vizsgálják, hogy szerepet játszhatnak-e bizonyos betegségek, köztük a mellrák kockázatának csökkentésében.
Sok flavonoid található például az almában, a bogyós gyümölcsökben, a narancsban, a szőlőben, a hagymában, a zöld és fekete teában, valamint az étcsokoládéban. A kutatás azonban csak összefüggést mutatott ki, nem bizonyította, hogy önmagukban ezek az anyagok megelőzik a mellrákot.