Ezek az élelmiszerek csökkenthetik a mellrák kockázatát

A mellrák kialakulásában az örökletes tényezők mellett az életmódnak és a táplálkozásnak is szerepe lehet. Egy nagyszabású kutatás most azt vizsgálta, hogy bizonyos növényi vegyületek fogyasztása genetikai hajlam esetén is mérsékelheti-e a betegség kockázatát.

Nagyszabású kutatás szerint a flavonoidokban gazdag étrend, köztük az alma és a narancs fogyasztása csökkentheti a mellrák kockázatát (illusztráció)

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Bizonyos élelmiszerek csökkenthetik a mellrák kockázatát

Egy több mint 93 ezer nő bevonásával készült hosszú távú kutatás szerint a flavonoidokban gazdag étrend alacsonyabb mellrákkockázattal állhat összefüggésben.

A vizsgálatban olyan élelmiszerek fogyasztását elemezték, mint az alma, a bogyós gyümölcsök, a narancs, a grapefruit, a szőlő, a paprika, a hagyma, a tea és az étcsokoládé.

A UK Biobank adatai alapján végzett kutatásban 93 271, kezdetben daganatmentes nőt követtek csaknem tizenkét éven át. Ez idő alatt 3110 résztvevőnél alakult ki mellrák. A tudósok a táplálkozási szokások mellett az életkort, a testsúlyt, a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a fizikai aktivitást és a családi előzményeket is figyelembe vették.

Az eredmények szerint különösen a citrusfélékben található flavanonok, valamint az almában, bogyós gyümölcsökben és szőlőben előforduló proantocianidinek lehetnek kedvezők. Az egyes élelmiszerek közül az alma és a narancs mutatta a legerősebb kapcsolatot az alacsonyabb kockázattal.

A kedvező összefüggést még a magas genetikai kockázatú nőknél is kimutatták – olvasható a Fitbook.de cikkében.

Vastag- és végbélrák: ezeket a korai jeleket könnyen félreértelmezhetjük

Egyre több fiatal felnőttnél diagnosztizálnak emésztőrendszeri daganatot, a betegség korai jeleit azonban könnyű hétköznapi emésztési panaszoknak tulajdonítani. A vastag- és végbélrák tünete lehet a székelési szokások tartós megváltozása, a visszatérő vérzés, a széklet eltérő megjelenése, valamint a megmagyarázhatatlan fogyás és fáradtság. Az újonnan jelentkező vagy elhúzódó panaszokat életkortól függetlenül érdemes kivizsgáltatni.