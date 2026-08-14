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görögország

Földön kívüli gyűrűket találtak Görögországban

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Bár az emberiség évezredek óta készít különféle eszközöket, fegyvereket és ékszereket meteoritokból, a bronzkori Görögország területéről korábban nem kerültek elő ilyen leletek. A meteorvas a vaskor előtti társadalmakban egyszerre számított rendkívül értékes nyersanyagnak és fontos státuszszimbólumnak.
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görögországegyiptommeteortárgymeteoritgyűrűk

Egy öt éven át tartó kutatás során több mint száz, Görögország területéről származó régészeti lelet kémiai összetételét elemezték. Ezek közül 91 vastárgyat – főként gyűrűket, karkötőket és késeket – vizsgáltak meg részletesebben, amelyek nagyjából 3800–3000 évvel ezelőttről származnak. A roncsolásmentes, röntgenfluoreszcens vizsgálatoknak köszönhetően 13 tárgyban sikerült nikkelt kimutatni. Ez a felfedezés egyértelműen arra utal, hogy a tárgyakat meteorvas felhasználásával kovácsolták. Mind a 13 lelet díszes ujjgyűrű volt. Elkészítésükhöz aranyat vagy ezüstöt is felhasználtak, a foglalataikat pedig eredetileg pecsétkövek díszíthették.

Bronzkori aranygyűrűk meteorvas betétekkel, ősi mediterrán ékszerek meteorit eredetű vasból
Bronzkori aranygyűrűk meteorvas betétekkel, amelyek különleges ékszerek lehettek az ókori görög elit körében
Fotó:  Gounelle & Mantzourani, J. Archaeol. Sci., 2026

Hatalmi jelképek lehettek a meteorvasból készült gyűrűk

A gyűrűk többsége a korabeli elit temetkezési helyeiről került elő; az egyik ékszert például egy minószi nekropoliszban nyugvó, feltételezett főpap ujján találták meg.

Ebből a kutatók arra következtetnek, hogy a meteorvasból készült gyűrűk valóban hatalmi jelképek lehettek az ókori minószi és mükénéi társadalmakban.

A szakemberek feltételezik, hogy a gyűrűkhöz felhasznált meteorvasat eredetileg nem Görögországban gyűjtötték be. A helyi földrajzi és éghajlati adottságok ugyanis nem kedveznek a meteoritok fennmaradásának: azok nedvesebb környezetben könnyen korrodálódnak, vagy a tengerbe mosódhatnak.

Éppen ezért valószínűbb, hogy az alapanyag Egyiptomból érkezett. Az észak-afrikai ország száraz sivatagai ugyanis megvédik a meteoritokat az oxidációtól és a lebomlástól, így ott jóval nagyobb mennyiségben maradhatnak fenn.

Válogatás a tanulmányban elemzett tárgyakból. A piros ponttal jelöltek nagy valószínűséggel meteoritból származó vasat tartalmaznak
Válogatás a tanulmányban elemzett tárgyakból. A piros ponttal jelöltek nagy valószínűséggel meteoritból származó vasat tartalmaznak
Fotó: Gounelle & Mantzourani, J. Archaeol. Sci., 2026

Később terjedhetett el a kohósított vas

A részletesen vizsgált leletek közül 78 már kohósítással előállított vasból készült. Bár az ilyen típusú vastárgyak feltehetően Kr. e. 1400 körül jelentek meg Görögországban, a Kr. e. 1200 előtti időszakból mindössze egy medált és egy gyűrűt sikerült azonosítani.

Az anatóliai leletekkel összevetve úgy tűnik, hogy a kohósított vas használata Görögországban csak jóval később terjedt el. A kutatók emellett azt sem zárják ki, hogy bizonyos vastárgyakat Ciprusról importáltak.

A meteorvasból készült gyűrűk divatja hozzávetőlegesen Kr. e. 1200-ig tartott. Későbbi eltűnésüket az alapanyag beszerzésének nehézségei, a kereslet átalakulása, vagy akár egy teljesen új divatirányzat megjelenése is magyarázhatja.

A kutatás eredményeit a Journal of Archaeological Science című tudományos folyóiratban publikálták.

 

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