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mikroműanyagok

Robothadsereg szabadíthatja meg a világot a gyűlölt anyagtól

1 órája
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Cseh kutatók mágneses térrel irányítható mikrorobotok segítségével tisztítottak meg szennyezett víz- és talajmintákat. Az eljárás, amely a mikroműanyagok 72–94 százalékát képes eltávolítani, egyelőre csupán laboratóriumi körülmények között bizonyított.
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mikroműanyagoktalajrobotmágneses tér

A mikroműanyagok olyan 5 milliméternél kisebb műanyagrészecskék, amelyek rontják a talaj termékenységét, megzavarják a tápanyagok körforgását, károsítják az élővilágot, és észrevétlenül bejutnak a táplálékláncba is. Eltávolításuk a talajból különösen nehéz feladat, mivel apró méretük miatt könnyedén beszorulnak az ásványi szemcsék és a szerves anyagok közé.

Mikroműanyagok, műanyagszennyezés, vízszennyezés, műanyaghulladék, szennyezett folyó, környezetszennyezés, vízi ökoszisztéma.
A vízbe kerülő műanyaghulladék idővel apró részecskékre bomolhat, így mikroműanyagok juthatnak a környezetbe és a táplálékláncba
Fotó: MICHAEL DANTAS / AFP

Mágneses térrel mozgatott mikrorobotokkal szabadulhatunk meg a mikroműanyagoktól

A cseh kutatócsoport (az Ostravai Műszaki Egyetem munkatársai) által kifejlesztett mikrorobotok alapját a rendkívül vékony, egymásra rétegződő, úgynevezett MXene-részecskék adják. 

Ennek az anyagnak a hatalmas felülete és egyedi felületkémiai tulajdonságai lehetővé teszik a műanyagok hatékony vonzását és megkötését.

A hatékonyság növelése és az irányíthatóság érdekében a részecskéket mágneses nikkel-nanorészecskékkel is bevonták. Ez a bevonat teszi lehetővé, hogy a mikrorobotokat egy kívülről generált, forgó mágneses tér segítségével precízen lehessen irányítani.

A kísérletek során a kutatók műanyaggal szennyezett víz- és talajmintákba engedték a robotrajokat. A folyadékban forogva haladtak előre, míg a talajban a vízzel telt, apró hézagokon keresztül navigáltak. Tapadó felületük magához vonzotta és megkötötte a mikroműanyagokat. Ezt követően a robotokat – a hozzájuk tapadt műanyagrészecskékkel együtt – egy mágnes segítségével egyszerűen kiemelték a mintákból.

Fotó: NPG Asia Materials (2026)

Kiemelkedő hatékonyság a vízben és a talajban

A mikrorobotok figyelemre méltó eredményeket értek el: 

  • mindössze egy óra leforgása alatt a vizsgált polisztirol részecskék 94 százalékát, míg a PET (polietilén-tereftalát) 89 százalékát távolították el a vízből.
  • A talajmodelleken végzett tesztek során valamivel szerényebb, de így is jelentős hatékonyságot tapasztaltak: a polisztirol 81 százalékát, a PET-részecskéknek pedig a 72 százalékát sikerült kivonni.

Az aktívan irányított mikrorobotok jóval felülmúlták a mágneses mozgatás nélkül, passzívan alkalmazott MXene-anyag teljesítményét, amely csupán passzív adszorpcióval (a felületén történő megkötéssel) volt képes összegyűjteni a szennyeződéseket.

Még terepen is bizonyítaniuk kell a robotoknak

Ugyan az eredmények biztatóak, a módszert eddig kizárólag ellenőrzött, laboratóriumi körülmények között tesztelték. A következő lépés a terepi vizsgálatok elvégzése lesz, amelyek megmutatják, hogy az eljárás valós környezeti feltételek mellett is megállja-e a helyét.

Emellett alaposan fel kell térképezni a lehetséges kockázatokat is. 

Kérdéses például a fémionok kioldódásának esélye, illetve fennáll a veszélye annak, hogy a bevetett mikrorobotokat nem lehet maradéktalanul visszanyerni a tisztított közegből.

A kutatók mindezek ellenére bizakodóak: úgy vélik, hogy a rendszer a jövőben áttörést hozhat mind a vízi, mind a szárazföldi környezet megtisztításában.

A módszerről részletesebben az npg Asia Materials szakfolyóiratban lehet olvasni.

 

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